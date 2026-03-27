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Cargamento de aceite de oliva romano, intacto tras dos mil años, sale a la luz en un lago suizo

Un equipo de arqueólogos subacuáticos extrajo del fondo del lago de Neuchâtel un conjunto de objetos que documentan cómo el comercio romano llevaba productos mediterráneos al centro de Europa

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El hallazgo de piezas únicas del Imperio Romano en el lago de Neuchâtel revela detalles inéditos sobre rutas comerciales antiguas en Europa (Octopus Foundation)
El hallazgo de piezas únicas del Imperio Romano en el lago de Neuchâtel revela detalles inéditos sobre rutas comerciales antiguas en Europa (Octopus Foundation)

Una operación de arqueología subacuática en Suiza ha sacado a la luz, en el fondo del lago de Neuchâtel, los restos de un cargamento romano procedente de una embarcación naufragada hace cerca de dos milenios. La investigación, liderada por la Oficina de Arqueología Cantonal de Neuchâtel en colaboración con la Fundación Octopus, organización suiza especializada en arqueología subacuática, y el Servicio Arqueológico del Estado de Friburgo, ha documentado y recuperado varios objetos sumergidos.

El hallazgo fue posible gracias a una fotografía aérea tomada en noviembre de 2024, en el marco del monitoreo sanitario de los fondos lacustres y del patrimonio sumergido. Las prospecciones submarinas posteriores confirmaron la magnitud del descubrimiento: se trataba de los vestigios de un naufragio ocurrido entre los años veinte y cincuenta d.C., con un cargamento que permanecía en un estado de conservación excepcional, aunque no se han conservado restos estructurales de la embarcación.

El cargamento rescatado del lago de Neuchâtel está compuesto principalmente por ánforas de aceite de oliva procedentes de la Península Ibérica y vajilla cerámica local, lo que evidencia la integración del territorio suizo en las redes de comercio a larga distancia del Imperio Romano y proporciona información clave sobre las rutas de distribución de productos mediterráneos hacia el interior de Europa. Las ánforas y la vajilla aportan datos directos sobre la producción y el consumo de bienes en la región durante la primera mitad del siglo I.

La investigación subacuática demuestra la excepcional conservación de recipientes, herramientas y componentes de arnés datados en el siglo I d.C (Octopus Foundation)
La investigación subacuática demuestra la excepcional conservación de recipientes, herramientas y componentes de arnés datados en el siglo I d.C (Octopus Foundation)

Características del cargamento y métodos de preservación

El conjunto recuperado incluye cientos de recipientes cerámicos —platos, fuentes, copas y cuencos— vinculados a talleres regionales de la meseta suiza, así como numerosas ánforas importadas desde la Península Ibérica. Los arqueólogos han identificado también herramientas, utensilios y componentes de arnés, entre los que destacan ruedas en excelente estado de conservación, consideradas los únicos ejemplares romanos de este tipo hallados en Suiza.

La conservación de estos objetos ha sido posible gracias a las condiciones particulares del fondo lacustre, que han protegido los materiales del deterioro habitual en yacimientos terrestres.

Debido a la fragilidad del contexto, los objetos más vulnerables se extrajeron tras una documentación exhaustiva in situ. El proceso de restauración y estabilización, actualmente en curso, busca garantizar la preservación a largo plazo y permitir el análisis detallado de cada pieza. Los especialistas subrayan que la intervención preventiva ha sido esencial para evitar daños por erosión, anclajes o posibles actos de expolio, riesgos habituales en sitios arqueológicos sumergidos.

Interpretación histórica y valor científico del hallazgo

La presencia de armas, en particular varios gladios o espadas cortas, indica que la embarcación transportaba un cargamento civil bajo escolta armada. Esta combinación permite comprender mejor la seguridad en las rutas comerciales de la región durante el siglo I. El análisis de los objetos recuperados, según Octopus Foundation, posibilitará avanzar en la identificación precisa de talleres de alfarería, así como en el estudio de las técnicas artesanales y las redes de intercambio comercial de la época.

El conjunto hallado constituye una ocasión relevante para examinar los circuitos de comercialización y la logística dual —terrestre y lacustre— utilizada en la distribución de mercancías en el interior del Imperio Romano. Los resultados preliminares señalan que los productos manufacturados, como el aceite de oliva hispano, llegaban a grandes distancias y eran redistribuidos mediante complejas infraestructuras de transporte.

Las condiciones del fondo lacustre suizo han permitido preservar materiales frágiles que rara vez se encuentran en yacimientos terrestres (Octopus Foundation)
Las condiciones del fondo lacustre suizo han permitido preservar materiales frágiles que rara vez se encuentran en yacimientos terrestres (Octopus Foundation)

Cuáles son los próximos pasos

Una vez terminados los trabajos de conservación-restauración, las autoridades prevén exhibir el material en Laténium, el parque y museo de arqueología de Neuchâtel, que alberga una relevante colección arqueológica de este periodo en Suiza. Paralelamente, los equipos científicos continúan los estudios especializados, centrados en la reconstrucción de las redes comerciales y la contextualización histórica del cargamento.

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