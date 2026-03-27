Esta es la nueva forma de apostar que engancha a adolescentes en EEUU y alerta por riesgo de adicción

Las apuestas deportivas en línea generan preocupación en Estados Unidos por su impacto en adolescentes y jóvenes adultos, especialmente varones de entre trece y veinticinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por el auge de las apuestas deportivas en línea (online) y su impacto en adolescentes y jóvenes adultos aumentó en Estados Unidos durante 2025. Autoridades y especialistas en salud pública advierten sobre el crecimiento de la ludopatía juvenil vinculado a nuevas modalidades como el micro-betting (apuestas instantáneas o microapuestas), que permite apostar en tiempo real sobre eventos específicos dentro de los partidos. Este fenómeno afecta principalmente a varones de entre trece y veinticinco años y ha motivado la presentación de proyectos de ley en varios estados para regular la publicidad, reforzar la verificación de edad y limitar ciertas prácticas de las plataformas de apuestas.

Según la cadena informativa estadounidense ABC News, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego (NCPG) y el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA), el porcentaje de menores que presentan comportamientos problemáticos de juego supera en algunos segmentos el 7%, mientras que en adultos el rango se mantiene cerca del 1%. La organización de defensa de la infancia Common Sense Media ha impulsado propuestas legislativas en California y Nueva York para reforzar los controles sobre las plataformas digitales y la protección de los menores.

La legalización de las apuestas deportivas en línea comenzó tras el fallo de la Corte Suprema de 2018, que habilitó a los estados a regular el sector. Desde ese momento, tanto el volumen apostado como la exposición de los jóvenes a anuncios relacionados aumentaron, según informes de la American Gaming Association y la revista Harvard Magazine.

¿Qué es el micro-betting (microapuestas) y por qué representa un riesgo para los jóvenes?

El micro-betting (microapuestas) permite apostar sobre jugadas específicas mientras se desarrolla un evento deportivo, como el siguiente punto en un partido de tenis o el resultado de una jugada en baloncesto. De acuerdo con el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA), esta modalidad introduce una dinámica de gratificación inmediata y exposición constante a estímulos, lo que puede favorecer el desarrollo de una adicción, sobre todo en personas jóvenes, cuya corteza prefrontal aún no ha alcanzado la madurez que regula la toma de decisiones y el autocontrol.

El doctor Nasir Naqvi, director de la clínica de trastornos de juego de la Universidad de Columbia, señaló a ABC News: “El cerebro de los jóvenes responde más rápido a las recompensas, lo que los hace más vulnerables a la adicción. Ahora atendemos casos de menores de trece años que buscan apoyo por problemas relacionados con el juego”.

Las plataformas de apuestas deportivas han incorporado el micro-betting (microapuestas) como un producto clave para aumentar la interacción y la frecuencia de las apuestas entre los usuarios. Según la American Gaming Association, en 2025 el monto de dinero apostado legalmente superó los USD 160.000 millones, frente a los USD 13.000 millones registrados en 2019, lo que ilustra el crecimiento acelerado del sector.

El micro-betting o microapuestas, modalidad que permite apostar en tiempo real sobre jugadas específicas, incrementa el riesgo de ludopatía juvenil, según el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA). (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las cifras y tendencias de la ludopatía juvenil en Estados Unidos?

De acuerdo con el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego (NCPG), hasta un 33,7% de los menores de dieciocho años han apostado alguna vez en Estados Unidos, mientras que entre el 2 % y el 7 % de los jóvenes muestran signos de adicción al juego. Estos porcentajes duplican o triplican los reportados para adultos, como señala la revista Journal of Behavioral Addictions. El fenómeno afecta en mayor proporción a varones, quienes representan la mayoría de los casos de ludopatía juvenil.

Un estudio publicado en 2025 por la revista International Gambling Studies concluyó que apostar antes de los dieciocho años incrementa en un 80 % el riesgo de desarrollar problemas de juego en la adultez, incluso tras ajustar por factores sociales y de entorno. El Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA) respalda este hallazgo y destaca que la exposición temprana a las apuestas constituye uno de los factores de riesgo más sólidos para el desarrollo de la adicción.

Entre los principales elementos que favorecen la participación de menores en apuestas digitales, las autoridades identifican la facilidad de acceso a plataformas en línea, la exposición a campañas publicitarias protagonizadas por celebridades y figuras deportivas, y la falta de controles efectivos en la verificación de edad.

¿Qué dice la regulación y cómo responde la industria?

La edad legal para apostar varía entre dieciocho y veintiún años según el estado, pero los adolescentes suelen acceder a plataformas de apuestas deportivas mediante cuentas de familiares, redes sociales o sitios en el extranjero (offshore), es decir, plataformas basadas fuera del país y no reguladas por la ley estadounidense, según estudios del Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego (NCPG) y testimonios recogidos por ABC News. Common Sense Media, la mayor organización de defensa de la infancia en Estados Unidos, colabora con legisladores de California y Nueva York para impulsar iniciativas que restrinjan la publicidad, exijan verificaciones de edad más rigurosas y limiten las promociones dirigidas a menores.

A nivel federal, un proyecto de ley presentado por los congresistas Richard Blumenthal y Paul Tonko busca prohibir el micro-betting (microapuestas) operado por inteligencia artificial, limitar los depósitos y controlar las promociones que puedan inducir a la adicción. Según datos oficiales recogidos por ABC News, las apuestas deportivas en línea generaron al menos USD 3.700 millones en impuestos estatales y locales en 2025.

La industria, representada por la Sports Betting Alliance (Alianza de Apuestas Deportivas), defiende la eficacia de sus sistemas de verificación y sostiene que el acceso de menores constituye una violación de los términos de servicio. Joe Maloney, presidente de la Sports Betting Alliance, afirmó: “No toleramos el juego de menores. Es una violación de nuestros términos de servicio y comunicamos de forma clara que es un producto solo para adultos”.

Un 33,7% de los menores de dieciocho años ha apostado alguna vez en Estados Unidos y hasta un 7% de los jóvenes evidencia conductas adictivas, duplicando datos registrados en adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto social y sanitario tiene el auge de las apuestas digitales en adolescentes?

El Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA) y el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego (NCPG) advierten que la normalización de las apuestas deportivas digitales entre menores y jóvenes adultos plantea un desafío sanitario. El doctor Jeffrey Derevensky, profesor de psicología en la Universidad McGill, explicó: “La adicción al juego es un trastorno progresivo. No se desarrolla tras una sola apuesta, sino que empeora con la frecuencia y el tiempo de exposición”.

Estudios publicados en la revista académica Health Economics demuestran que el juego problemático en hombres menores de treinta y cinco años se asocia a conductas de riesgo como el consumo excesivo de alcohol y problemas de salud mental. Además, plataformas legales y sitios en el extranjero (offshore), junto con videojuegos que integran dinámicas de apuestas, han ampliado las posibilidades de acceso de los menores.

Las autoridades sanitarias y educativas recomiendan campañas de prevención en escuelas y familias, así como el fortalecimiento de los controles sobre el acceso a plataformas digitales.

¿Cómo afecta el crecimiento de las apuestas digitales al entorno familiar y escolar?

El impacto de la ludopatía juvenil se refleja en problemas financieros, deterioro del rendimiento escolar y conflictos familiares, según datos del Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego (NCPG) y testimonios recogidos por ABC News. La facilidad para acceder a plataformas de apuestas desde dispositivos móviles y la proliferación de contenidos en redes sociales han elevado la preocupación entre padres y educadores.

Common Sense Media subraya la importancia de abordar el tema en el entorno familiar y escolar mediante información y diálogo. “El mensaje para los padres es que deben hablar con sus hijos sobre las apuestas, igual que lo hacen sobre el alcohol, las drogas o las redes sociales”, declaró Jim Steyer, director ejecutivo de Common Sense Media, en entrevista con ABC News.

El volumen de apuestas legales supera los USD 160.000 millones en 2025, impulsado por la legalización estatal tras el fallo de la Corte Suprema de 2018, según la American Gaming Association. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas proponen los expertos y qué se puede esperar a futuro?

Los organismos especializados y los legisladores coinciden en la necesidad de reforzar la regulación y la educación preventiva. Entre las propuestas más relevantes destacan:

Restringir la publicidad de apuestas deportivas en medios de comunicación y eventos dirigidos a menores.

Implementar sistemas de verificación de edad más robustos en las plataformas digitales.

Prohibir el micro-betting (microapuestas) operado por inteligencia artificial y limitar los depósitos en cuentas de apuestas.

Desarrollar campañas educativas en escuelas y comunidades para informar sobre los riesgos asociados al juego.

El crecimiento del mercado digital de apuestas deportivas y la presión fiscal sobre los estados anticipan un debate prolongado en torno a la regulación. Las autoridades de salud pública y las organizaciones de defensa de la infancia buscan equilibrar la protección de los menores con los intereses económicos y el desarrollo del sector.