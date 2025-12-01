Mundo

Zelensky dialogó con Witkoff antes del encuentro del enviado de EEUU con Putin, clave para lograr la paz en Ucrania

Desde París, donde se reunió con su homólogo francés Emmanuel Macron, el líder de Kiev mantuvo contactos para el desarrollo de las conversaciones promovidas por Donald Trump. Qué pasará este martes en Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, mantuvo este lunes un encuentro en París con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el marco de una nueva fase de negociaciones internacionales orientadas a poner fin a la guerra con Rusia. Durante la reunión en la capital francesa, Zelensky conversó en directo con Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, y con Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, tras los intercambios sostenidos recientemente entre las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos en Florida.

A través de un mensaje en X, Zelensky detalló que en la conversación también participaron de forma remota el primer ministro británico Keir Starmer y que se trataron los avances obtenidos en las negociaciones con la parte estadounidense, así como las próximas fases para coordinar la agenda bilateral. “Fue un importante briefing y acordamos discutir más detalles en persona; nuestros equipos coordinarán agendas para posibles contactos adicionales”, comunicó el mandatario ucraniano.

El contexto de estos contactos se da tras casi cuatro años de conflicto armado, en un momento en que Ucrania enfrenta presión militar y una crisis interna marcada por la destitución de Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelensky y principal negociador, a raíz de un escándalo de corrupción en el sector energético.

Según reportó el diario La Tribune Dimanche, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, indicó que el objetivo de la visita de Zelensky es “avanzar en las negociaciones”, subrayando la importancia de que el proceso incluya garantías de seguridad duraderas y la consolidación del respaldo europeo.

Las negociaciones se han acelerado luego de que Estados Unidos presentara inicialmente un borrador de 28 puntos para frenar la guerra, documento que fue revisado por Washington tras recibir críticas de Ucrania y aliados europeos por alinearse con las exigencias territoriales de Rusia. El texto revisado aún no ha sido divulgado.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró a periodistas que el encuentro en Florida entre las delegaciones fue “muy productivo” aunque reconoció que “queda trabajo por hacer” y enfatizó la necesidad de que Rusia también participe directamente en el proceso.

Durante su estancia en París, Zelensky también conversó con otros líderes europeos y de instituciones internacionales, incluyendo al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El mandatario afirmó en X que todas las cuestiones se trataron de manera abierta, poniendo el foco en la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania, así como en la coordinación con sus aliados.

Como próximo paso en las gestiones de paz, Steve Witkoff tiene previsto viajar a Moscú para continuar las conversaciones con representantes rusos, incluida una reunión con el presidente Vladímir Putin. El encuentro será este martes y tiene en vilo al mundo porque la expectativa es que se logren avances claros para un acuerdo que detenga los ataques rusos y su avance sobre territorio ucraniano.

