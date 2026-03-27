Estados Unidos

El emotivo reencuentro de una mujer desaparecida durante 24 años con su hija conmovió a Carolina del Norte

Michele Hundley Smith y su hija Amanda se abrazaron por primera vez desde 2001 frente al tribunal de Rockingham. La localización se confirmó luego de décadas de incertidumbre familiar

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Una mujer con cabello rojo púrpura abraza a otra con cabello gris que parece llorar. Detrás se ve un edificio de ladrillo y un trípode
El reencuentro entre Michele Smith y su hija Amanda en el condado de Rockingham cierra 24 años de incertidumbre familiar. ( FOX8 WGHP/YouTube)

La inesperada reaparición de Michele Hundley Smith en Carolina del Norte, después de estar ausente durante 24 años, generó un reencuentro entre madre e hija en el condado de Rockingham que acaparó la atención pública y permitió cerrar un caso de desaparición voluntaria que se extendió desde diciembre de 2001 hasta marzo de 2026.

La noticia quedó confirmada oficialmente por el sheriff Sam Page y fue difundida en medios de alcance nacional en Estados Unidos, como NBC News y Fox News. La escena del reencuentro se desarrolló frente al tribunal del distrito de Rockingham, donde autoridades, familiares y prensa local fueron testigos del primer abrazo entre madre e hija desde 2001.

Este encuentro marcó el fin de la búsqueda de Smith y se concretó luego de que la oficina del sheriff del condado de Rockingham recibiera una pista anónima en febrero de 2026, que permitió ubicarla en buen estado de salud.

El reencuentro tras 24 años de ausencia

La reunión entre Amanda Smith y su madre no fue un simple regreso familiar: implicó el cierre de una ausencia de 24 años. Según informó NBC News, ambas compartieron un largo abrazo frente al tribunal, donde Smith debía comparecer por asuntos legales pendientes desde su desaparición.

Primer plano de una mujer de cabello morado y camisa azul, con pecas y expresión seria, rodeada de micrófonos de noticias en un exterior
Amanda Smith mantuvo activa la búsqueda de su madre durante 24 años mediante una página en Facebook y declaraciones públicas. (WXII-TV)

Amanda, visiblemente emocionada, declaró a la prensa local: “La vida es demasiado corta para guardar rencor, porque es mi mamá”. La mujer, que tenía 38 años cuando fue reportada como desaparecida en diciembre de 2001, fue localizada gracias a una pista anónima.

La oficina del sheriff del condado de Rockingham detalló que Smith pidió que su ubicación no se hiciera pública, ni siquiera para algunos miembros de su familia, como medida de resguardo personal.

Dos mujeres se abrazan cálidamente al aire libre. Una con cabello púrpura de espaldas, otra con cabello rubio claro, ojos cerrados y sonriendo
La reaparición de Michele Hundley Smith en Carolina del Norte pone fin a un caso de desaparición voluntaria iniciado en 2001. (WXII-TV)

Durante la comparecencia judicial, Amanda acompañó a su madre, quien solicitó un abogado de oficio. El tribunal estableció una nueva fecha de audiencia. El trámite pendiente estaba relacionado solamente con un cargo de conducción bajo los efectos del alcohol, emitido pocas semanas antes de su desaparición, y no con su decisión de abandonar el entorno familiar.

Los motivos detrás de la desaparición

La investigación oficial determinó que Smith decidió dejar su vida anterior de manera voluntaria, aduciendo ante la autoridad a “problemas domésticos” como motivo principal.

Montaje de dos retratos de una mujer: a la izquierda, una imagen en color de una mujer sonriendo; a la derecha, una foto en blanco y negro con expresión seria
Una pista anónima permitió ubicar a Michele Smith en buen estado tras décadas de búsqueda por la oficina del sheriff de Rockingham.

El capitán Jonathan Cheek de la oficina del sheriff del condado de Rockingham informó a Fox News que no había denuncias previas por violencia o incidentes familiares formales antes de 2001, aunque la propia Smith mantenía que su partida respondió a situaciones personales.

El 9 de diciembre de 2001, Smith fue vista por última vez cuando salía de su domicilio hacia un centro comercial en Martinsville, Virginia, para realizar compras navideñas. Ni ella ni su vehículo regresaron. Esto activó la búsqueda a nivel estatal y federal.

Fue recién en febrero de 2026 que, tras recibir la información anónima, las autoridades confirmaron su localización.

Smith permaneció detenida durante unas horas por una orden de arresto pendiente desde 2001 por no haber asistido a una audiencia judicial. Pagó la fianza y el tribunal estableció una nueva fecha de comparecencia, sin cargos adicionales relacionados con su desaparición voluntaria, dado que una figura que no constituye delito en Carolina del Norte si la persona es mayor de edad.

Impacto emocional y familiar tras la desaparición

El extenso silencio de Smith tuvo efectos en el entorno familiar. Amanda, su hija mayor, mantuvo por años una página en Facebook destinada a compartir actualizaciones y pedir información sobre su madre.

Al conocerse el hallazgo, Amanda describió su estado emocional como “una montaña rusa” y expresó sus sentimientos de manera directa: “Estoy extasiada, estoy furiosa, estoy destrozada... no puedo responder eso porque ni yo lo sé”.

Primer plano de mujer con cabello gris y camisa amarilla. Mira al frente con expresión seria. Al fondo, paredes blancas, un marco oscuro, un espejo y dos señales
Las autoridades cerraron el caso, confirmando la legalidad de la desaparición voluntaria y recordando la vigencia de denuncias por personas desaparecidas. (Rockingham County Sheriff's Office)

La joven también mencionó las sospechas y acusaciones que recayeron sobre su padre durante los 24 años de ausencia. En redes sociales, pidió comprensión y respeto para su progenitor, quien fue objeto de señalamientos sin fundamento desde que inició la investigación: “Mi familia está sufriendo y mi papá ha soportado ser el blanco de muchas acusaciones desde entonces”.

La reacción familiar ha sido cauta, enfocada en restablecer la confianza. En declaraciones luego del reencuentro, Amanda remarcó su intención de avanzar, reconociendo la dificultad de lo vivido: “Solo tenemos una vida, y quiero que mi mamá forme parte de la mía”, dijo a WXII, filial de la cadena NBC en Carolina del Norte.

Repercusiones legales y privacidad

La desaparición voluntaria de Smith no derivó en cargos penales, ya que la ley de Carolina del Norte no castiga abandonar el entorno propio si se es mayor de edad. El único proceso judicial pendiente fue el relacionado con un cargo previo de conducción bajo los efectos del alcohol, con una orden de arresto vigente desde noviembre de 2001.

La oficina del sheriff confirmó que Smith solicitó mantener en reserva su paradero actual incluso respecto de algunos familiares, citando motivos de seguridad y privacidad. Las autoridades indicaron, al cerrar el caso, que no existían pruebas de delito ni elementos que justificaran una investigación adicional durante sus 24 años de ausencia.

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