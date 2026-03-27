Netflix sube el precio de sus planes con anuncios en España

Netflix subió el precio de sus planes en España. REUTERS/Dado Ruvic

Netflix ha incrementado el precio de sus planes en España. La suscripción mensual con publicidad pasó de 5,49 a 6,99 euros, según la página oficial de la plataforma streaming.

De acuerdo con la empresa, el ajuste responde a su objetivo de optimizar el catálogo de contenidos y el funcionamiento en distintas plataformas.

En diálogo con el medio Variety, un portavoz de Netflix señaló:

“Nuestro enfoque sigue siendo el mismo: continuamos ofreciendo una variedad de precios y planes para satisfacer diversas necesidades, y a medida que brindamos más valor a nuestros miembros, actualizamos nuestros precios para poder reinvertir en entretenimiento de calidad y mejorar su experiencia”.

Desde el plan estándar con anuncios hasta el premium aumentó el valor de la suscripción mensual. (Netflix)

En Estados Unidos, Netflix también aumentó el valor de sus planes.

Cómo quedaron los precios de Netflix en España

Los precios de Netflix en España quedaron establecidos de la siguiente manera: la suscripción mensual con anuncios aumentó de 5,49 a 6,99 euros, la modalidad estándar sin anuncios subió de 12,99 a 13,99 euros al mes y el plan premium pasó de 18,99 a 19,99 euros mensuales.

Cómo son los planes de Netflix en España

Los planes de Netflix en España son:

Estándar con anuncios.

Incluye acceso a todos los juegos y a la mayoría de las películas y series, aunque algunos títulos no estarán disponibles y aparecerán marcados con un icono de candado.

Permite ver contenido y descargarlo en hasta 2 dispositivos simultáneamente en calidad 1080p (Full HD). Si accedes a Netflix mediante un paquete o un proveedor externo, consulta si ofrecen la opción con anuncios.

El plan con anuncios ahora cuesta 6,99 euros al mes, frente a los 5,49 euros anteriores, según su sitio oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estándar.

Ofrece películas, series y juegos ilimitados sin anuncios. Permite reproducir y descargar en 2 dispositivos a la vez en 1080p (Full HD) y da la opción de añadir 1 miembro extra que no resida en tu domicilio.

Premium.

Incluye películas, series y juegos ilimitados sin anuncios, con reproducción y descarga en hasta 4 dispositivos simultáneamente en 4K (Ultra HD) + HDR. Permite añadir hasta 2 miembros extra que no vivan contigo y ofrece audio espacial de Netflix.

Cómo fue el aumento de los precios en Estados Unidos

En Estados Unidos, los planes de Netflix registraron nuevos incrementos de precio.

El plan más económico, que incluye publicidad, pasó de USD 7,99 a USD 8,99 al mes. El plan estándar sin anuncios aumentó de USD 17,99 a USD 19,99 mensuales, y el plan premium subió de USD 24,99 a USD 26,99 al mes.

En Estados Unidos, Netflix aplicó nuevas subidas en las tarifas de sus planes. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El costo por añadir un espectador fuera del hogar también se modificó. En el plan con anuncios, agregar un usuario adicional cuesta ahora USD 6,99 (antes USD 7,99). Para los planes sin publicidad, el precio por incorporar un espectador extra se elevó a USD 9,99, frente a los USD 8,99 anteriores.

Por qué Netflix aumentó los precios de sus planes

Netflix incrementó los precios de sus planes para sostener su modelo de negocio en un entorno cada vez más competitivo y costoso. La compañía argumenta que estos ajustes son necesarios para financiar la producción de contenido original, asegurar la adquisición de licencias de películas y series reconocidas, y mejorar la experiencia tecnológica de los usuarios.

Qué nuevas funciones ha añadido Netflix

Netflix ha incorporado nuevas funciones a su plataforma como:

El celular como control para juegos.

Ahora, los suscriptores pueden jugar directamente en televisores inteligentes utilizando el teléfono móvil como control, sin requerir consolas ni accesorios adicionales.

La compañía ajustó sus precios para mantener su negocio frente al aumento de costos y la competencia en el mercado. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Esta función se encuentra en la pestaña ‘Juegos’ de la aplicación para Smart TV, donde se ofrecen cinco títulos diseñados para multijugador social: LEGO Party, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp y Party Crashers: Fool Your Friends.

Podcast en video.

Netflix ha sumado videopodcasts en colaboración con Spotify y The Ringer, incluyendo programas destacados sobre la NFL, NBA, Fórmula 1 y The Bill Simmons Podcast. Esta alianza permite acceder a 16 producciones originales de Spotify, disponibles directamente en la plataforma de streaming.