Tecno

Netflix sube el precio de sus planes con anuncios en España

La suscripción mensual que incluye publicidad de la plataforma streaming pasó de 5,49 a 6,99 euros

Guardar
Netflix subió el precio de sus planes en España. REUTERS/Dado Ruvic
Netflix subió el precio de sus planes en España. REUTERS/Dado Ruvic

Netflix ha incrementado el precio de sus planes en España. La suscripción mensual con publicidad pasó de 5,49 a 6,99 euros, según la página oficial de la plataforma streaming.

De acuerdo con la empresa, el ajuste responde a su objetivo de optimizar el catálogo de contenidos y el funcionamiento en distintas plataformas.

En diálogo con el medio Variety, un portavoz de Netflix señaló:

“Nuestro enfoque sigue siendo el mismo: continuamos ofreciendo una variedad de precios y planes para satisfacer diversas necesidades, y a medida que brindamos más valor a nuestros miembros, actualizamos nuestros precios para poder reinvertir en entretenimiento de calidad y mejorar su experiencia”.

Desde el plan estándar con anuncios hasta el premium aumentó el valor de la suscripción mensual. (Netflix)
Desde el plan estándar con anuncios hasta el premium aumentó el valor de la suscripción mensual. (Netflix)

En Estados Unidos, Netflix también aumentó el valor de sus planes.

Cómo quedaron los precios de Netflix en España

Los precios de Netflix en España quedaron establecidos de la siguiente manera: la suscripción mensual con anuncios aumentó de 5,49 a 6,99 euros, la modalidad estándar sin anuncios subió de 12,99 a 13,99 euros al mes y el plan premium pasó de 18,99 a 19,99 euros mensuales.

Cómo son los planes de Netflix en España

Los planes de Netflix en España son:

  • Estándar con anuncios. 

Incluye acceso a todos los juegos y a la mayoría de las películas y series, aunque algunos títulos no estarán disponibles y aparecerán marcados con un icono de candado.

Permite ver contenido y descargarlo en hasta 2 dispositivos simultáneamente en calidad 1080p (Full HD). Si accedes a Netflix mediante un paquete o un proveedor externo, consulta si ofrecen la opción con anuncios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El plan con anuncios ahora cuesta 6,99 euros al mes, frente a los 5,49 euros anteriores, según su sitio oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Estándar.

Ofrece películas, series y juegos ilimitados sin anuncios. Permite reproducir y descargar en 2 dispositivos a la vez en 1080p (Full HD) y da la opción de añadir 1 miembro extra que no resida en tu domicilio.

  • Premium.

Incluye películas, series y juegos ilimitados sin anuncios, con reproducción y descarga en hasta 4 dispositivos simultáneamente en 4K (Ultra HD) + HDR. Permite añadir hasta 2 miembros extra que no vivan contigo y ofrece audio espacial de Netflix.

Cómo fue el aumento de los precios en Estados Unidos

En Estados Unidos, los planes de Netflix registraron nuevos incrementos de precio.

El plan más económico, que incluye publicidad, pasó de USD 7,99 a USD 8,99 al mes. El plan estándar sin anuncios aumentó de USD 17,99 a USD 19,99 mensuales, y el plan premium subió de USD 24,99 a USD 26,99 al mes.

En Estados Unidos, Netflix aplicó nuevas subidas en las tarifas de sus planes. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
En Estados Unidos, Netflix aplicó nuevas subidas en las tarifas de sus planes. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El costo por añadir un espectador fuera del hogar también se modificó. En el plan con anuncios, agregar un usuario adicional cuesta ahora USD 6,99 (antes USD 7,99). Para los planes sin publicidad, el precio por incorporar un espectador extra se elevó a USD 9,99, frente a los USD 8,99 anteriores.

Por qué Netflix aumentó los precios de sus planes

Netflix incrementó los precios de sus planes para sostener su modelo de negocio en un entorno cada vez más competitivo y costoso. La compañía argumenta que estos ajustes son necesarios para financiar la producción de contenido original, asegurar la adquisición de licencias de películas y series reconocidas, y mejorar la experiencia tecnológica de los usuarios.

Qué nuevas funciones ha añadido Netflix

Netflix ha incorporado nuevas funciones a su plataforma como:

  • El celular como control para juegos.

Ahora, los suscriptores pueden jugar directamente en televisores inteligentes utilizando el teléfono móvil como control, sin requerir consolas ni accesorios adicionales.

La compañía ajustó sus precios para mantener su negocio frente al aumento de costos y la competencia en el mercado. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo
La compañía ajustó sus precios para mantener su negocio frente al aumento de costos y la competencia en el mercado. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Esta función se encuentra en la pestaña ‘Juegos’ de la aplicación para Smart TV, donde se ofrecen cinco títulos diseñados para multijugador social: LEGO Party, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp y Party Crashers: Fool Your Friends.

  • Podcast en video.

Netflix ha sumado videopodcasts en colaboración con Spotify y The Ringer, incluyendo programas destacados sobre la NFL, NBA, Fórmula 1 y The Bill Simmons Podcast. Esta alianza permite acceder a 16 producciones originales de Spotify, disponibles directamente en la plataforma de streaming.

Temas Relacionados

NetflixPlanesPreciosEspaña-NoticiasTecnologíatecnología-noticiasStreaming

Últimas Noticias

¿Te cambias a Gemini? El truco para importar todos tus chats de ChatGPT y Claude

Esta nueva función de importación de contenido a la IA de Google es compatible con cualquier otro servicio que permita exportar el historial de conversaciones o memorias

¿Te cambias a Gemini? El truco para importar todos tus chats de ChatGPT y Claude

Un científico de Stanford reconoce que la IA resolvió en minutos un problema que investigaba

Un modelo de inteligencia artificial resolvió en horas un problema matemático que llevaba semanas de investigación

Un científico de Stanford reconoce que la IA resolvió en minutos un problema que investigaba

Meta transforma la publicidad con avatares y narraciones generadas por inteligencia artificial

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg busca que los influenciadores o generadores de contenido sean protagonistas digitales

Meta transforma la publicidad con avatares y narraciones generadas por inteligencia artificial

Adiós al Mac Pro: Apple dejará de vender este dispositivo luego de 20 años

Desde 2023, el dispositivo había dejado de recibir actualizaciones relevantes

Adiós al Mac Pro: Apple dejará de vender este dispositivo luego de 20 años

Neuralink logra que un paciente con ELA vuelva a comunicarse: “Estoy hablando con la mente”

El avance permite recuperar la comunicación en personas que han perdido el habla por enfermedades neurodegenerativas

Neuralink logra que un paciente con ELA vuelva a comunicarse: “Estoy hablando con la mente”
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

El líder de la barra de Racing no podrá ingresar a los estadios y aparecieron banderas que preanuncian una guerra interna

Golpe para la selección argentina: Joaquín Panichelli sufrió una grave lesión en la práctica y se perderá el Mundial

La foto de Rodrigo De Paul que generó preocupación antes de los últimos amistosos de la selección argentina de cara al Mundial 2026

TELESHOW
Karina Jelinek celebró sus 45 años: los looks de los famosos y la presencia de Flor Parise

Karina Jelinek celebró sus 45 años: los looks de los famosos y la presencia de Flor Parise

Moria Casán festejó 100 programas con un llamativo diálogo con ella misma: “Yo soy la televisión”

Murió a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres Asesinas y premiada por su trabajo en teatro

BTS anunció sus primera visita a la Argentina: cuándo serán los shows y cómo conseguir la entradas

Ian Lucas admitió su pelea con el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “Estábamos muy saturados”

INFOBAE AMÉRICA

A un mes del inicio de la guerra, Irán está utilizando tácticas insurgentes y quiere mantener como rehén a la economía global

A un mes del inicio de la guerra, Irán está utilizando tácticas insurgentes y quiere mantener como rehén a la economía global

El Salvador abordará la integración de inteligencia artificial y sistemas alimentarios descentralizados en la Cumbre SOVAI 2026

Regulador bancario panameño lanza advertencia por uso indebido de su logo para realizar estafas

Esta es la nueva forma de apostar que engancha a adolescentes en EEUU y alerta por riesgo de adicción

Han Kang ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios de Estados Unidos