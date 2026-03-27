A un mes del inicio de la guerra, Irán está utilizando tácticas insurgentes y quiere mantener como rehén a la economía global

Misiles iraníes se exhiben en un parque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, 26 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Un mes después del inicio de su guerra con Irán, Estados Unidos e Israel se enfrentan a un adversario que lucha más como una insurgencia que como una nación, utilizando recursos cada vez más limitados para infligir el máximo daño posible.

A pesar de ser bombardeado diariamente por ataques aéreos de dos de los ejércitos más sofisticados del mundo, Irán ha demostrado que aún puede acosar a sus vecinos árabes del Golfo y a Israel con misiles y drones, y mantener un control absoluto sobre la economía mundial, principalmente mediante amenazas.

La capacidad de Teherán para controlar el flujo de tráfico —y, por lo tanto, el flujo de petróleo— a través del estrecho de Ormuz es su mayor ventaja estratégica. De hecho, es una táctica que sus aliados han adoptado durante años bajo su tutela durante décadas como líder del autodenominado “Eje de la Resistencia”.

Mientras tanto, la economía iraní, aislada desde hace tiempo de los mercados globales debido a las sanciones, se encuentra en gran medida al margen del daño que ahora inflige a otros.

El bloqueo del estrecho está provocando un aumento vertiginoso de los precios del petróleo, una caída en picado de las bolsas y un incremento del precio de muchos productos básicos, lo que ejerce presión sobre el presidente estadounidense Donald Trump y podría llevarlo a intensificar aún más el conflicto.

Si bien Irán ha logrado cierto éxito al bloquear el estrecho, tiene sus propios problemas internos que Estados Unidos e Israel podrían aprovechar cuanto más se prolongue la guerra. Sin embargo, el camino de su teocracia hacia la victoria mediante tácticas insurgentes sigue siendo bastante sencillo: simplemente sobrevivir.

El presidente de EEUU, Donald Trump

«La República Islámica entiende que no puede derrotar militarmente a Estados Unidos», escribió Shukriya Bradost, analista de seguridad de Oriente Medio. «En cambio, su objetivo es más simple y estratégico: sobrevivir a la guerra el tiempo suficiente para proclamar la victoria».

El estrecho de Ormuz representa un desafío clave para Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz, la estrecha entrada del golfo Pérsico por donde alguna vez transitó una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural, se encuentra ahora prácticamente vacío de tráfico. La República Islámica solo permite el paso de los cargamentos que desea y al precio que impone. Incluso con casi toda su armada destruida, Irán puede mantener el estrecho como rehén gracias a un arsenal de misiles y drones acumulado durante décadas.

Los países de Asia, principales consumidores del petróleo que transita por el estrecho, son los que más sufren las consecuencias; sin embargo, dado que el mercado petrolero es global, los conductores en Europa y Estados Unidos también experimentan aumentos de precios. Y como el petróleo es fundamental para la economía mundial —su costo está integrado en la fabricación y el transporte de muchos bienes—, no solo suben los precios de la gasolina.

Esto representa una mala noticia para Trump, quien ya tenía dificultades para convencer a los estadounidenses de que podía reducir el costo de vida antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Poner fin al conflicto no es fácil. Una opción sería negociar un alto el fuego, y Trump afirma que las conversaciones están avanzando, algo que Irán niega.

Si eso fracasa, Estados Unidos e Israel tendrían que decidir que ya han logrado lo suficiente y retirarse de la guerra, o bien intensificar drásticamente el conflicto para forzar la apertura del estrecho. Trump ya ha ordenado el despliegue de miles de paracaidistas y marines adicionales en la región. Además, ha fijado un nuevo plazo —ya pospuesto dos veces—: las 8 p. m. (hora del este) del 6 de abril, para que Irán reabra el estrecho. De lo contrario, ha amenazado con comenzar a bombardear centrales eléctricas en Irán.

El humo se eleva desde los suburbios del sur de Beirut tras un ataque israelí, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbolá, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, Líbano, 27 de marzo de 2026. REUTERS/Mahmoud Hassano

«La preferencia de Trump sigue siendo “escalar para luego desescalar”», afirmó el grupo asesor de riesgos Eurasia Group en un análisis publicado el jueves. «Estados Unidos está desplegando más barcos y tropas terrestres en la región y estará mejor preparado para intensificar el conflicto a mediados de abril».

Sin embargo, Irán ha demostrado ser resistente a los duros golpes recibidos hasta el momento.

Irán mantiene su capacidad de causar estragos a pesar de haber sido duramente golpeado.

El jueves por la noche, Trump afirmó que aproximadamente el 9% del arsenal de misiles de Irán permanece intacto. No fue posible verificar de forma independiente esta cifra, pero incluso si fuera precisa, Teherán aún tiene maneras de sembrar el caos.

Con su flota aérea prácticamente destruida y sus defensas aéreas debilitadas, Irán aún conserva una vasta red de bases aéreas y marítimas, muchas construidas hace décadas.

También cuenta con bases subterráneas de construcción más reciente, que, junto con lanzadores de misiles camuflados como camiones comerciales, le permiten ocultar sus plataformas de lanzamiento hasta el último momento. Mantener los lanzadores móviles en constante movimiento puede protegerlos de los ataques aéreos.

Esta estrategia, conocida como “disparar y huir”, es un pilar de muchos grupos insurgentes, incluidos los rebeldes hutíes de Yemen. El propio grupo respaldado por Irán logró interrumpir el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo. Las milicias chiíes en Irak, también respaldadas por Irán, utilizaron tácticas similares contra las tropas estadounidenses en ese país. Ambos grupos han sobrevivido, e incluso prosperado, a pesar de ser blanco de ataques constantes.

La geografía y el terreno de Irán —una nación montañosa del tamaño aproximado del estado más grande de Estados Unidos, Alaska— también le brindan el espacio y las características necesarias para operar como una fuerza insurgente.

El USS Gerald Ford cruzando el canal de Suez rumbo al mar Rojo. EFE

Pero Irán también enfrenta problemas latentes.

Irán se enfrenta a una población enfurecida y a interrogantes sobre su liderazgo.

Tanto los líderes estadounidenses como los israelíes han expresado su esperanza de que el pueblo iraní, que desafió la teocracia del país con protestas a nivel nacional en enero, tome el control del gobierno.

No se han observado señales de tal levantamiento y, por ahora, muchos iraníes se refugian de los ataques aéreos.

La población iraní también recuerda la sangrienta represión gubernamental de principios de este año, que dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos. La fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria, compuesta exclusivamente por voluntarios y clave en dicha represión, permanece activa a pesar de ser blanco de ataques constantes durante la guerra. Videos en redes sociales muestran a sus combatientes armados patrullando las calles y difundiendo propaganda a través de altavoces. Como muestra de la presión que Irán siente sobre sus fuerzas armadas, el oficial de la Guardia Revolucionaria, Rahim Nade-Ali, declaró que han comenzado a reclutar niños de tan solo 12 años para la Basij. Describió esta medida como una respuesta a la demanda popular, pero también como una forma de completar sus filas ante los ataques a sus puestos de control.

Persisten las dudas sobre el liderazgo iraní. Mojtaba Khamenei no ha aparecido en público desde que se convirtió en el nuevo líder supremo de Irán, y funcionarios estadounidenses afirman que resultó herido en la guerra. La Guardia Revolucionaria y otras unidades militares parecen operar sin un mando central. Cualquier acuerdo de alto el fuego que no satisfaga las demandas de la Guardia Revolucionaria y los sectores más intransigentes podría fracturar el liderazgo político del país.

Sin embargo, la presión militar de Trump podría no estar teniendo el efecto deseado.

«Washington parece creer que una demostración abrumadora de poder militar obligará a los iraníes a sentarse a la mesa de negociaciones», afirmó el Centro Soufan, con sede en Nueva York, en un análisis publicado el viernes. “Pero... Estados Unidos no puede esperar obtener en la paz lo que no pudo conseguir en la guerra.”

(Con información de AP)