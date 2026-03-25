Estados Unidos

Más de 34.000 licencias suspendidas en Miami-Dade tras la aplicación de multas automáticas en zonas escolares

El endurecimiento de las sanciones en zonas escolares dejó a miles de automovilistas sin licencia tras la implementación de cámaras que detectan el exceso de velocidad

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Más de 34.000 licencias fueron
Más de 34.000 licencias fueron suspendidas en Miami-Dade por no pagar multas de cámaras de velocidad en zonas escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de conductores en Miami-Dade atraviesan un escenario inédito: la suspensión de su licencia por no pagar multas de cámaras de velocidad instaladas en zonas escolares. Desde la puesta en marcha del sistema a finales de 2024, más de 34.000 licencias quedaron inhabilitadas, según datos oficiales.

La mayoría de los afectados circulan por áreas con alta densidad escolar, donde la automatización del control de tránsito ha alcanzado su mayor despliegue. Los reportes del Miami-Dade Clerk of the Court and Comptroller’s Office, junto con memorandos públicos del condado, identifican que la política de cámaras impactó considerablemente la movilidad y el día a día de los habitantes a partir de estas suspensiones masivas.

Concentración geográfica de las suspensiones

El análisis geográfico de las suspensiones evidencia una mayor cantidad en áreas urbanas con tránsito escolar intenso. Miami Gardens sobresale en la estadística: en solo cuatro meses, 20 cámaras instaladas en escuelas generaron 80.000 infracciones, con un promedio cercano a 900 avisos diarios en días de clases. Esta cifra la ubica al tope de las ciudades afectadas, seguida por zonas no incorporadas del condado, donde la empresa operadora RedSpeed tiene más de 120 cámaras autorizadas y donde también se registra un número considerable de licencias suspendidas.

La instalación de cámaras en
La instalación de cámaras en Miami Gardens generó 80.000 infracciones en solo cuatro meses y elevó las suspensiones de licencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, el sistema se encuentra en funcionamiento en más de 200 zonas escolares y continúa extendiéndose a otros municipios. Los datos oficiales muestran que, a mayor cantidad de cámaras y escuelas en un distrito, mayor es la cantidad de suspensiones observada. En barrios periféricos y en zonas rurales, la incidencia reportada es mucho menor.

Procedimiento legal de suspensión

El proceso de suspensión está reglamentado bajo lineamientos estatales. Cuando un vehículo supera en más de 16 km/h el límite legal en horario escolar, el sistema identifica la matrícula y envía una multa de USD 100 al domicilio registrado del propietario. Si el conductor no abona la infracción en un plazo de 30 días ni responde a la advertencia, el caso pasa a la vía judicial y la licencia es suspendida hasta regularizar la situación.

La ley estatal HB 657
La ley estatal HB 657 permite suspender la licencia al propietario del vehículo por exceder la velocidad durante el horario escolar. (iStock)

La ley estatal HB 657, que rige desde 2024, permite a los municipios operar estos sistemas durante toda la jornada escolar. El mecanismo se aplica al propietario del vehículo, sin importar si era el conductor al momento de la falta; la sanción recae siempre sobre el titular registrado.

Impacto económico y social

La expansión de cámaras en Miami-Dade generó una recaudación de USD 17 millones en solo ocho meses, según informes oficiales del condado. La dificultad para evitar la suspensión es uno de los principales problemas detectados entre los automovilistas.

Muchos descubren que su licencia está inhabilitada solamente cuando los detiene la policía o al intentar renovar el registro. Esto ocurre, en la mayoría de los casos, porque cambiaron de domicilio y no actualizaron su dirección en tiempo.

El abogado Leo Guerra explicó: “La falta de reacción oportuna y la omisión en la actualización de datos explican la mayoría de los casos”.

La recaudación por multas en
La recaudación por multas en Miami-Dade alcanzó los USD 17 millones tras la expansión de las cámaras en áreas escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la organización civil Florida Justice Center, Darrell Guilford criticó el sistema por priorizar la recaudación y no brindar suficiente acompañamiento a los conductores afectados.

Reducción de infracciones y postura oficial

Las autoridades locales afirman que la política cumple con el objetivo de reducir infracciones. En Pinecrest, la policía reportó que, tras la instalación de cámaras, el número de conductores que exceden la velocidad en zonas escolares disminuyó 35%, de acuerdo con el jefe policial Jason Cohen. También se registra un descenso en la cantidad de reincidentes.

Muchos conductores en Miami-Dade descubren
Muchos conductores en Miami-Dade descubren la suspensión de su licencia solo al ser detenidos o al intentar renovar el registro.

Fuentes del condado sostienen que automatizar el control permite fiscalizar el exceso de velocidad durante toda la jornada escolar sin depender de la presencia física de patrullas o inspectores.

Recomendaciones para evitar la suspensión de la licencia

  • Revisar periódicamente el estado de la licencia en el portal del Departamento de Seguridad Vial de Florida.
  • Mantener actualizados los datos personales en todos los registros oficiales.
  • Ante una notificación inesperada o dudas sobre la legitimidad de una multa, consultar a un abogado especializado.

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