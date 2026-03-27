Estados Unidos

Un helicóptero se estrelló en Hawái y cayó al mar: hay tres muertos y dos heridos

El siniestro ocurrió cerca de la playa de Kalalau y movilizó a la Guardia Costera, que rescató a los ocupantes y trasladó a los sobrevivientes al Wilcox Medical Center

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Vista aérea de un vasto paisaje montañoso cubierto de densa vegetación verde, con profundos valles y acantilados escarpados bajo un cielo nublado
La aeronave se precipitó al mar cerca de Kalalau Beach y el rescate se complicó por la dificultad de acceso al lugar del siniestro. (AP Photo/Maryclaire Dale, File)

Al menos tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en un accidente aéreo ocurrido el jueves frente a la costa norte de Kaua’i, en Hawái. Un helicóptero de la empresa Airborne Aviation, con un piloto y cuatro pasajeros a bordo, se precipitó al mar cerca de Kalalau Beach aproximadamente a las 15:45, según informó el Departamento de Policía de Kaua’i y fue confirmado por varios medios estadounidenses.

La aeronave realizaba un vuelo turístico por la costa de Nā Pali, zona conocida por sus acantilados y playas de difícil acceso. El accidente movilizó a la Guardia Costera de Estados Unidos, bomberos locales y equipos de rescate, que lograron trasladar a los dos sobrevivientes al Wilcox Medical Center.

Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU. (NTSB) abrieron una investigación federal para esclarecer las causas del siniestro, como reportaron tanto las cadenas de noticias estadounidenses FOX News y ABC News.

Las primeras horas tras el accidente

La llamada de emergencia llegó a la central policial pasadas las 15.30. De inmediato, los socorristas se dirigieron al punto del accidente, que solo es accesible por mar o a pie a través del sendero Kalalau, uno de los más conocidos de la isla.

Helicóptero gris destrozado yace sobre un terreno rocoso y oscuro. La puerta de la cabina está abierta, las palas del rotor principal rotas y el fuselaje dañado
Tres personas fallecieron y dos resultaron heridas tras el accidente aéreo de un helicóptero turístico de Airborne Aviation en la costa de Nā Pali, Hawái. (National Transportation Safety Board Aviation Accident Preliminary Report)

Testigos presenciales, entre ellos excursionistas que recorrían la zona, alertaron a las autoridades sobre la caída de la aeronave en el océano. Los equipos de rescate encontraron tres víctimas mortales y trasladaron a los dos heridos al hospital más cercano, donde permanecen bajo atención médica.

La Guardia Costera de Estados Unidos actuó en conjunto con el Departamento de Policía de Kaua’i y otras agencias locales. Así se logró recuperar a todos los ocupantes de la aeronave en un operativo que se extendió durante varias horas debido a la dificultad del terreno.

Qué se sabe sobre el vuelo y la empresa

El helicóptero pertenecía a Airborne Aviation, una compañía que ofrece recorridos turísticos por la isla y experiencias de vuelo para turistas que buscan explorar desde el aire los paisajes de Hawái. El trayecto sobre la costa de Nā Pali es uno de los más solicitados, ya que permite observar desde el aire los acantilados, playas y cascadas que caracterizan la región.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido declaraciones públicas sobre el accidente aunque, según FOX News, los intentos de contacto por parte de los medios han sido infructuosos. La Administración Federal de Aviación dispuso restricciones temporales de vuelo en la zona para facilitar las operaciones de rescate y la investigación posterior.

La respuesta de las autoridades locales y federales

El alcalde de Kaua’i, Derek Kawakami, agradeció la labor de los equipos de rescate y subrayó la rapidez con la que actuaron tras el accidente. Kawakami indicó a la prensa local que el objetivo prioritario ha sido tratar a toda persona afectada “como parte de nuestra comunidad”.

Un helicóptero gris destrozado yace sobre un suelo marrón oscuro y rocoso, con el fuselaje y las palas del rotor rotas visibles
El fuselaje y las palas rotas del helicóptero se ven dispersos sobre un terreno oscuro y rocoso. (National Transportation Safety Board Aviation Accident Preliminary Report)

Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto de las distintas agencias presentes en la isla.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tomaron el control de la investigación para determinar las causas del siniestro.

Primer plano del botalón de cola dañado de un helicóptero, con su estructura interna y cables expuestos, sobre un terreno rocoso oscuro y cielo azul
Una vista de cerca del botalón de cola de un helicóptero dañado, encontrado en el sitio del accidente entre el terreno rocoso. (National Transportation Safety Board Aviation Accident Preliminary Report)

Mientras, ambas agencias analizan los restos de la aeronave, examinan los registros de mantenimiento y recopilan testimonios de testigos y sobrevivientes.

Investigación en curso y posibles causas

Hasta ahora, las autoridades no divulgaron información sobre la identidad de las víctimas ni detalles sobre el estado exacto de los sobrevivientes. Tampoco se conocen datos preliminares sobre las causas del accidente, aunque la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte suele analizar factores como la meteorología, el estado técnico de la aeronave y la experiencia del piloto.

La Administración Federal de Aviación solicitó que cualquier persona que haya presenciado el hecho o disponga de videos o fotografías se comunique con las autoridades para aportar información relevante para la investigación.

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