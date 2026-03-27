Un científico de Stanford reconoce que la IA resolvió en minutos un problema que investigaba

Científico logra resolver un problema gracias a la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocido científico informático Donald Knuth admitió que un problema matemático en el que había trabajado durante semanas fue resuelto en cuestión de minutos por un modelo de inteligencia artificial. El caso, que fue publicado en un artículo en la web de la Universidad de Stanford, se ha convertido en un ejemplo del impacto creciente de la IA en la investigación científica.

Según explicó el propio Knuth, el modelo Claude Opus 4.6, desarrollado por Anthropic, logró encontrar la solución clave en aproximadamente una hora y optimizarla en cuestión de segundos.

El problema, vinculado a la teoría de grafos, había requerido semanas de trabajo por parte del investigador, considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la informática.

Científico llevaba semanas intentando resolver un problema, hasta que acudió a la IA y lo resolvió en una hora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Qué sorpresa, qué impacto”, escribió Knuth al describir su reacción inicial. El científico destacó no solo la rapidez con la que la IA resolvió la conjetura, sino también la elegancia de la solución, lo que lo llevó a replantearse su visión sobre el papel de la inteligencia artificial generativa en la resolución de problemas complejos.

El caso adquiere especial relevancia por la trayectoria del investigador. Autor de la influyente obra The Art of Computer Programming, Knuth es considerado el padre del análisis de algoritmos y ha contribuido de forma decisiva al desarrollo de técnicas matemáticas para evaluar la complejidad computacional. Además, es creador de herramientas ampliamente utilizadas como TeX y METAFONT.

En su publicación, el académico detalla cómo interactuó con distintos modelos de IA, incluyendo también una versión avanzada de GPT, para abordar el problema. El resultado fue un documento de 14 páginas que contenía la demostración completa, con una presentación formal que, según se indica, no requirió edición humana.

Gracias a Claude, el científico logró resolver un problema matemático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio fue ampliamente comentado en la comunidad tecnológica y científica tras ser compartido por Yoshua Bengio, uno de los principales referentes en inteligencia artificial a nivel mundial.

Bengio destacó que, de confirmarse plenamente, el caso evidenciaría que los sistemas de IA más avanzados ya están comenzando a demostrar conjeturas complejas, algo que hasta hace poco se consideraba exclusivo del razonamiento humano.

Más allá del impacto mediático, el caso abre un debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la investigación. Especialistas señalan que estas herramientas no solo permiten acelerar tareas, sino que empiezan a modificar la forma en que se abordan los problemas científicos. La capacidad de generar soluciones en tiempos significativamente menores podría redefinir los procesos tradicionales de trabajo en disciplinas como la matemática o la informática teórica.

Este caso demostraría que algunos sistemas avanzados que IA ya resuelven conjeturas complejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, también surgen interrogantes sobre cómo integrar estos sistemas en entornos profesionales y académicos. Expertos advierten que la adopción de la IA no garantiza por sí sola mejoras en productividad si no va acompañada de cambios en los métodos de trabajo. En este sentido, el desafío no es únicamente tecnológico, sino también organizacional.

Otro punto clave es el papel del investigador humano. Aunque la IA fue capaz de resolver el problema, fue el propio Knuth quien planteó la pregunta y decidió utilizar estas herramientas para abordarla. Esto refuerza la idea de que la creatividad, la intuición y la formulación de problemas siguen siendo elementos centrales del trabajo científico.

El avance también pone sobre la mesa cuestiones relacionadas con la validación de resultados. Si bien los modelos pueden generar soluciones complejas, la verificación independiente y el análisis crítico continúan siendo necesarios para garantizar la calidad y fiabilidad de los hallazgos.

Pese a que la IA fue capaz de resolver el problema, todo el planteamiento fue hecho por el investigador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este caso refleja una tendencia creciente: la inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta de apoyo para convertirse en un actor activo en la generación de conocimiento. A medida que estos sistemas evolucionan, su impacto podría extenderse a múltiples áreas, desde la investigación académica hasta la industria.