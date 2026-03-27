BTS en Sudamérica: fecha de venta, precios y más sobre los conciertos en la región

Netflix transmitió el multitudinario recital de BTS desde Seúl (Créditos: Netflix)

La boyband surcoreana BTS confirmó más detalles sobre los conciertos del ARIRANG World Tour en Sudamérica. La gira mundial del grupo de K-pop promociona su nuevo material discográfico ARIRANG, el cual fue revelado en plataformas digitales el pasado 20 de marzo.

Los países latinoamericanos que BTS visitará este 2026 son México, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina. De estos shows, solo los recitales de México iniciaron la venta de boletos en enero.

¿Dónde serán los conciertos de BTS en 2026?

RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook iniciarán su paso por Sudamérica en octubre. Ahora se ha confirmado cuáles son los recintos elegidos para cada concierto.

Bogotá : 2-3 de octubre en el Estadio El Campín

Lima : 9-10 de octubre en el Estadio San Marcos

Santiago : 16-17 de octubre en el Estadio Nacional

Buenos Aires: 23-24 de octubre en el Estadio Único de La Plata

São Paulo: 28, 30 y 31 de octubre en el Estádio do MorumBIS

El grupo de K-pop BTS, incluyendo a RM, posa frente a un palacio coreano durante su presentación para el programa cultural internacional Arirang. (EFE)

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Al igual que en otras paradas de la gira ARIRANG, se ha programado una preventa especial para fans con membresía y una venta general.

Fechas de preventa

BOGOTÁ, LIMA, BUENOS AIRES, SÃO PAULO día 1&2 : 7 de abril 10 AM (hora local) - 8 de abril de 2026

SÃO PAULO día 3 : 8 de abril 10 AM - 10 PM (Hora local)

SANTIAGO : 7 de abril 1 PM - 8 de abril de 2026 10 PM (Hora local)

Fechas de venta general

BOGOTÁ, LIMA, BUENOS AIRES, SÃO PAULO : 10 de abril de 2026 (viernes) 10 AM (Hora local)

SANTIAGO : 10 de abril de 2026 (viernes) 1 PM (Hora local)

Kpop group BTS perform during ‘BTS The Comeback Live Arirang’ concert in central Seoul, South Korea, March 21, 2026. REUTERS/Kim Hong-ji/Pool EDITORIAL USE ONLY.

¿Dónde se venderán las entradas?

Los boletos para cada concierto de BTS se podrán comprar en la tiquetera asignada de cada país. Para los shows de Colombia, Chile, Perú y Brasil, los fans deberán crear o tener una cuenta en Ticketmaster.

En caso de Argentina, los boletos se venderán a través de All Access.

BTS en Perú: precios

Los boletos para ver a BTS en Lima costarán entre S/ 483 y S/ 851. También se venderá un Soundcheck Package a S/2591, el cual incluye un boleto en Campo A, acceso a la prueba de sonido, regalo VIP y otros beneficios.

BTS en Lima: precios de las zonas delimitadas por Live Nation (Captura de pantalla)

BTS en Colombia: precios

En caso de los shows de Bogotá, Ticketmaster ha confirmado que los precios van desde los $300.000 hasta los $1081.000. El paquete VIP con Soundcheck costará $2.953.000

Así costará ver a BTS en Bogotá (Ticketmaster)

BTS en Chile: precios

Ticketmaster también compartió los precios de boletos para los dos shows programados en Santiago. Los fans podrán encontrar entradas desde $99.875 hasta $528.750.

Por otro lado, el Soundcheck Package en Chile costará $676.020.

Cuánto costarán las entradas para ver a BTS en Santiago (Ticketmaster)

BTS en Argentina: precios de entradas

Los recitales de BTS en Buenos Aires se realizarán el 23 y 24 de octubre. El mapa de ubicaciones muestra que los boletos costarán entre $225.000 y $425.000 más cargos. También aparece un paquete VIP, pero el precio de este no se ha revelado todavía.

Así costará ver a BTS en Buenos Aires (Captura: AllAccess)

Requisitos clave para la preventa

Si quieres ir a los shows de BTS en Sudamérica, y deseas participar en la preventa ARMY, Weverse establece un proceso obligatorio:

Comprar o tener una membresía ARMY activa en Weverse Shop .

Asegurarse de que el correo de Weverse coincida con el de tu cuenta Ticketmaster , requisito indispensable para acceder a la fila virtual.

pre-registro en [Latinoamérica] entre el 27 de marzo de 2026 (11:00 a. m. ART) y el 2 de abril de 2026 (4:00 p. m. ART) . Realizar elen este link de Weverse entre el 27 de marzo de 2026 (11:00 a. m. ART) y el

Seleccionar hasta tres ciudades para participar en la preventa.