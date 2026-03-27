SpaceX planea fabricar naves en la Luna: el modelo de Gwynne Shotwell redefine la industria aeroespacial

Gwynne Shotwell lidera la integración de xAI y la expansión del programa Starship, clave para acelerar la llegada de humanos a la Luna (X: @TIME)

El futuro de la exploración espacial se define estos días en la planta de SpaceX en Texas, donde la apuesta conjunta por cohetes de última generación, inteligencia artificial y objetivos en la Luna impulsa un plan sin precedentes: la fabricación de naves y satélites directamente en el satélite antes de finalizar la próxima década.

Liderada por Gwynne Shotwell como presidenta y directora de operaciones, la empresa aeroespacial ha proyectado la fusión con la empresa de inteligencia artificial xAI y la expansión tecnológica a través del programa Starship para acelerar los alunizajes, producir satélites en la Luna y construir una red de centros de datos espaciales operados autónomamente.

Este ambicioso plan enfrenta obstáculos regulatorios, técnicos y medioambientales, además de una fuerte competencia internacional, mientras Shotwell intenta imprimir un ritmo sin precedentes al avance hacia la conquista lunar y la integración de la inteligencia artificial en el espacio.

Objetivo: misión Artemis IV y la nueva carrera lunar

En el centro de Starbase, Texas, TIME documentó cómo Shotwell supervisa la fabricación intensiva de Starship, lanzadera seleccionada para cumplir el rol de sistema de alunizaje humano en la misión Artemis IV, prevista para 2028. La ejecutiva mantiene la presión sobre su equipo con el objetivo de que todas las naves en proceso hayan volado antes del plazo pactado con la NASA, tras haber recibido la adjudicación del contrato para desarrollar el sistema de alunizaje.

“Es un problema complejo y toda la arquitectura lo es, pero nuestro objetivo es 2028”, explicó Shotwell en entrevista con TIME. La presidenta apuesta a que, al llegar esa fecha, las 18 naves bajo construcción hayan completado su ciclo de lanzamientos.

SpaceX proyecta fabricar naves y satélites en la Luna para revolucionar la industria aeroespacial con inteligencia artificial y manufactura autónoma (Captura de video)

El ritmo de pruebas y lanzamientos es esencial, pues enfrenta a SpaceX con rivales como Blue Origin en la disputa por consolidar su lugar como proveedor principal para el retorno de astronautas estadounidenses a la Luna. Starship llama la atención por sus dimensiones: con 52 metros de altura en la propuesta de su competidor, supera ampliamente el módulo lunar clásico, aunque el propio Starship alcanza los 52 metros en la versión de la competencia, menor al modelo actual que ofrecen y que alcanza alturas superiores.

El diseño presenta retos novedosos, como la incorporación de un elevador interno para el descenso de astronautas. El programa debe ajustarse a los cambios de calendario de la NASA y superar la escrutinio de paneles de seguridad federales, pero Shotwell mantiene la confianza en que SpaceX cumplirá los exigentes plazos del programa Artemis.

IA y manufactura espacial: el futuro según Shotwell

El proyecto lunar no se limita al alunizaje de astronautas. Tras la fusión con xAI, confirmada en febrero de 2026, la compañía solicitó licencia a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para lanzar hasta un millón de satélites de datos impulsados por inteligencia artificial. “Recientemente pedimos a la FCC autorización para hasta un millón de satélites de IA. No sé si alcanzaremos ese número, pero es más sencillo pedir al principio y avanzar hacia esa meta”, afirmó Shotwell.

De acuerdo con la visión que describió la presidenta, estos satélites funcionarán como “centros de datos espaciales interconectados por láser, operando como un único cerebro distribuido”. El objetivo es fabricar esta nueva generación de satélites en la superficie lunar, lo que permitiría reducir costos y el impacto ambiental terrestre gracias a la generación solar y el enfriamiento natural del espacio.

Como antecedente, Starlink —la red satelital de internet de SpaceX— ya cuenta con más de 10 millones de usuarios y 9.400 satélites en órbita, cifra que marca la base para la transición hacia manufactura y procesamiento autónomo de datos fuera de la Tierra. La integración de inteligencia artificial permitirá a la próxima camada de satélites procesar información en tiempo real, optimizando operaciones críticas incluso en escenarios de conflicto y áreas remotas donde la conectividad supone un desafío humanitario.

El liderazgo de Shotwell y la cultura de innovación en SpaceX consolidan a la empresa como pionera en manufactura espacial y centros de datos en órbita (REUTERS/Albert Gea)

Retos regulatorios y competencia en la era lunar

El progreso de SpaceX ocurre en un entorno caracterizado por estrictas regulaciones y una competencia constante con empresas como Blue Origin. Según Shotwell, el sector requiere de “40 o 50 autorizaciones o licencias” de múltiples agencias estadounidenses y organismos internacionales en cada lanzamiento, que incluyen permisos ambientales y aprobaciones tanto del Departamento de Defensa como de la Agencia Federal de Aviación.

La presión regulatoria se elevó tras los daños ambientales provocados por el lanzamiento inaugural de Starship en 2023, que motivó demandas de grupos ecologistas contra la FAA. Como respuesta, la compañía implementó medidas adicionales para proteger la flora y la fauna local y logró que, en diciembre de 2025, la Fuerza Aérea de Estados Unidos concediera la autorización para operar nuevas plataformas en Cabo Cañaveral.

En el ámbito empresarial, la competencia se intensifica. Blue Origin aseguró USD 3.400 millones de la NASA para desarrollar su propio sistema de alunizaje humano, obligando a Starship a competir en escala, tiempos de fabricación y desempeño tecnológico. Pese a la rivalidad, Shotwell considera fundamental operar con mayor rapidez y mantener la cooperación con la NASA como eje estratégico en la misión lunar.

El acelerado despliegue de satélites Starlink y la propuesta de una megaconstelación de inteligencia artificial han generado inquietudes acerca de la saturación de órbitas y el riesgo de colisiones espaciales. Actualmente, SpaceX gestiona cerca del 63% de los satélites activos, una situación que expertos y la propia NASA vigilan con atención mediante programas especializados.

Gwynne Shotwell: liderazgo y visión hacia la Luna

Gwynne Shotwell inspira a nuevas generaciones de mujeres en ingeniería, liderando la expansión de SpaceX hacia una sociedad multiplanetaria y sostenible (REUTERS/Albert Gea)

Frente a figuras como Elon Musk, la gestión diaria de Shotwell resulta determinante en el desarrollo de SpaceX. Con casi 40 años en la industria aeroespacial, la presidenta supervisa a una fuerza laboral que supera los 23.000 empleados. “La parte más importante de mi trabajo es mantener a mis empleados enfocados en la tarea excepcional que realizan cada día. Quizás mi mayor aporte es lograr que todos permanezcan concentrados, sin distraerse con el ruido externo”, sostuvo Shotwell a TIME.

El crecimiento de la compañía está unido a una cultura corporativa de ritmo intenso, innovación continua y capacidad de respuesta ante crisis regulatorias y mediáticas que rodean a Musk. Shotwell evita participar en debates geopolíticos y orienta a la empresa a cumplir las normas de cada país, procurando que los servicios de Starlink y los desarrollos de inteligencia artificial evolucionen respetando las legislaciones locales.

Como referente en un sector históricamente masculino, la líder abre camino para nuevas generaciones interesadas en transformar la industria aeroespacial y aumentar la presencia femenina en puestos ejecutivos. Según datos recientes, solo el 17,3% de los ingenieros mecánicos en 2022 eran mujeres, pero la presidenta y directora de operaciones representa un ejemplo para quienes aspiran a contribuir en la exploración espacial y en roles de alta dirección.

Mientras Shotwell supervisa los avances desde Starbase, su mirada se dirige a un horizonte que trasciende logros individuales: ampliar la presencia humana más allá de la Tierra y allanar el camino hacia una futura sociedad multiplanetaria parece, por primera vez, un objetivo realmente tangible. Desde TIME pronostican que, si SpaceX mantiene el ritmo defendido por la ejecutiva, la próxima década podría ser testigo de la instalación de los primeros centros de producción y comunidades humanas permanentes en la Luna.