Un grupo de hackers proiraní se atribuyó el hackeo del correo electrónico del jefe del FBI

El director del FBI, Kash Patel (REUTERS/Mike Blake//Foto de archivo)

La filtración de correos electrónicos del director del FBI Kash Patel ha provocado inquietud en los círculos de seguridad de Estados Unidos, luego de que un grupo informático vinculado a Irán asegurara haber accedido y divulgado imágenes y documentos personales del funcionario. La confirmación oficial del incidente provino de un portavoz del Departamento de Justicia, según informó Reuters.

Un grupo denominado Handala Hack Team reivindicó el ciberataque al director del FBI y publicó en su sitio web fotografías de Patel, junto con su presunto currículum y diversos archivos extraídos de sus correos personales y laborales. El material filtrado comprende mensajes enviados entre 2010 y 2019. Reuters no verificó de inmediato la autenticidad de todos los documentos, aunque examinó una muestra representativa publicada por los atacantes.

La acción fue atribuida públicamente en internet por Handala Hack Team, que afirmó haber ingresado a la cuenta privada de Patel. El grupo difundió imágenes y documentos vinculados a su actividad profesional.

Entre la información divulgada se encuentran correos electrónicos tanto personales como de trabajo. De acuerdo con la revisión de Reuters, los mensajes más antiguos datan de 2010 y los últimos de 2019. La publicación se realizó en la propia página web del grupo iraní, donde destacaron al funcionario entre sus “víctimas exitosas”.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó a Reuters la existencia de una brecha de seguridad en la cuenta personal del funcionario. Sin embargo, evitó ofrecer detalles adicionales sobre el alcance del ciberataque.

El sitio web utilizado por el Handala Hack Team, un grupo de hackers vinculado a Irán que se ha atribuido la filtración del correo electrónico personal del director del FBI, Kash Patel (REUTERS/Raphael Satter)

Handala, que se autodenomina un grupo de hackers justicieros pro-palestinos, es considerado por investigadores occidentales como una de varias identidades utilizadas por unidades de ciberinteligencia del gobierno iraní. Handala afirmó recientemente haber hackeado a Stryker, un proveedor de dispositivos y servicios médicos con sede en Michigan, el 11 de marzo, y aseguró haber eliminado una enorme cantidad de datos de la empresa.

Reuters no pudo autenticar de manera independiente los correos electrónicos de Patel, pero la dirección personal de Gmail en la que Handala asegura haber ingresado coincide con la dirección vinculada a Patel en filtraciones de datos anteriores preservadas por la firma de inteligencia de la dark web District 4 Labs.

Hasta el momento, la FBI no respondió a solicitudes de comentarios, ni hubo mensajes directos del grupo Handala Hack Team a medios informativos.

El ataque expone las vulnerabilidades a las que se enfrentan incluso funcionarios de alto rango. El nombre del director del FBI figura ahora entre los objetivos declarados por los hackers, según detalla el propio sitio web del grupo.