La autenticidad detrás de Daredevil: los secretos que Charlie Cox reveló sobre Matt Murdock y su regreso

Charlie Cox fusiona la autenticidad de Matt Murdock y Daredevil en la nueva temporada de Daredevil: Born Again, destacando la unión emocional y técnica entre ambas identidades para el desarrollo del personaje

Para Charlie Cox, encarnar a Matt Murdock y a Daredevil: Born Again constituye una experiencia indivisible, definida por la forma en la que el protagonista une el modo singular en que Matt percibe su entorno con la autoexigencia emocional que implica preparar cada episodio.

En conversación con On Film, el pódcast especializado, Cox compartió detalles inéditos sobre la segunda temporada de la serie en Disney+. El actor describió la evolución en su abordaje del personaje, precisó los desafíos técnicos del vestuario y manifestó su entusiasmo por el desarrollo de la serie dentro del universo Marvel.

Cox adelantó que la nueva temporada exhibirá cambios notables en la interpretación de Matt Murdock, especialmente debido a la mayor transparencia de sus gafas y a la apuesta por escenas de acción continuas que aumentan el realismo.

El actor Charlie Cox revela que la autoexigencia emocional y la percepción única de Matt Murdock guían su interpretación en cada episodio de la serie Daredevil (Disney+)

Subrayó que la producción profundizó en la autenticidad visual, colaborando estrechamente con coordinadores expertos y experimentando con técnicas novedosas de rodaje y coreografía de combate.

Su vínculo con el personaje se centra tanto en la percepción única de Matt como en la autoexigencia emocional constante. El actor remarcó la dificultad de mantener la autenticidad al habitar dos identidades distintas, equilibrando la veracidad de cada interpretación.

Cambios en la interpretación de Matt Murdock en la nueva temporada

Cox abordó el regreso de Matt Murdock remarcando la conexión emocional que mantiene en cada episodio. “Interpretar a Matt sigue siendo una experiencia única, raras veces deja de retarme ni de sorprenderme”, afirmó.

Las nuevas gafas más transparentes de Matt Murdock representan un reto técnico para Charlie Cox, que debe controlar su mirada para mantener la autenticidad del personaje en cada escena (Disney+)

Al explicar los nuevos desafíos técnicos, describió las transformaciones en los lentes del personaje: “Ahora, las gafas son más transparentes y el público puede ver más mis ojos, lo que implica ser más consciente de la mirada en cada escena”. Explicó que, debido a este cambio, debe recurrir a su stand-in para saber si el efecto visual resulta creíble: la autenticidad pasó a ser un reto diario en el set.

Sobre la identidad dual, Cox precisó que no percibe una separación estricta entre Matt y Daredevil. “Matt Murdock y Daredevil son la misma persona, pero es en el traje donde surge la autenticidad; la identidad civil implica fingir”. Su objetivo, explicó, es fundamentar las emociones en la realidad y evitar artificios: “Intento estar presente y activo, dejar que la escena me sorprenda para alcanzar la verdad del personaje”.

Reflexionó sobre la autoexigencia emocional incorporada al proceso creativo. “La autenticidad no surge solo desde afuera; necesito sentirla para que pueda contagiar cualquier momento, así sea físico o emocional”.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again exhibe una apuesta por escenas de acción continuas, aumentando el realismo y el nivel de coordinación en las coreografías de combate (Giovanni Rufino. © 2024 MARVEL)

En cada escena, Cox recuerda que Matt percibe el mundo de una manera diferente, traslación que condensa en gestos mínimos como tomar una prenda sin mirar o acertar con una moneda a ciegas.

Escenas de acción y nuevos desafíos técnicos en Daredevil: Born Again

El compromiso físico del actor evolucionó junto a profesionales como el coordinador de escenas de acción Phil Silvera. Cox valoró el diseño de planos secuencia —los “oners” (tomas largas sin cortes)— que se convirtieron en un rasgo distintivo de la serie: “En esta temporada seguimos apostando por planos secuencia reales, donde la continuidad y la coreografía requieren máxima coordinación y preparación”.

Narró cómo la técnica del cambio inmediato entre actor y doble de riesgo resulta esencial. “Utilizamos el cambio inmediato entre actor y doble de riesgo todo el tiempo. Eso nos permite mantener la fluidez y el espectáculo sin comprometer la seguridad”.

La colaboración entre Charlie Cox, el coordinador Phil Silvera y los dobles de riesgo permite ejecutar planos secuencia reales y transiciones exactas durante las escenas de lucha en la serie Marvel (Giovanni Rufino. © 2024 MARVEL)

Detalló que, en escenas complejas como la del penal de la tercera temporada de la serie original, debía sincronizarse con su doble para lograr transiciones imperceptibles: “Hay momentos en los que desaparezco por una puerta, el doble toma el relevo, y segundos después vuelvo al encuadre preparado para continuar. Todo se basa en la confianza y en la precisión del equipo”.

La cooperación entre departamentos perfeccionó las coreografías incluso tras varias temporadas. Cox enfatizó que cada escena de acción debe subrayar su diferencia respecto a cualquier otro superhéroe.

El intérprete aprovechó para subrayar la importancia de los detalles narrativos que distinguen al personaje: “Siempre busco momentos para recordar al público que Matt percibe el mundo distinto; desde tomar una prenda a ciegas hasta lanzar una moneda sin mirar y atinar en el lugar exacto”.

El papel de la música en Daredevil: Born Again

Charlie Cox destaca que la banda sonora de Daredevil marca la diferencia, siendo un recurso narrativo poco común en la televisión y el cine de superhéroes contemporáneo (Courtesy of Marvel Television)

La música ocupa un lugar central en la identidad de la serie. Cox manifestó su admiración por el tema musical principal de Daredevil: la música y el tema principal son esenciales, crean identidad y emoción en cada episodio.

Reflexionó sobre el impacto de la banda sonora, relatando: “Recuerdo ver un montaje sin música y pensar que era terrible, pero el score lo cambia todo. El impacto emocional de la música puede redefinir toda una película o serie”.

El actor destacó, además, que la condición televisiva de Daredevil permitió conservar un motivo conductor reconocible, algo infrecuente en el cine actual: “Daredevil tiene un tema musical identificable, lo usamos en la secuencia inicial y lo integramos dentro de la propia narración. Esto ya es casi inédito en el cine moderno”.