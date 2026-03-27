Estados Unidos

Cómo continúa la situación de los trabajadores de la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos

Un bloqueo presupuestario ha dejado a decenas de miles de empleados sin ingresos, lo que ha desencadenado ausentismo, renuncias y limitaciones operativas en los principales puntos de control del país

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La crisis en la TSA de Estados Unidos deja sin salario a más de 60.000 empleados tras seis semanas de cierre federal (REUTERS/Tim Evans)
La crisis en la TSA de Estados Unidos deja sin salario a más de 60.000 empleados tras seis semanas de cierre federal (REUTERS/Tim Evans)

La crisis que atraviesan los trabajadores de la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos ha puesto en jaque la operatividad del sistema de seguridad aeroportuaria y expone los puntos más frágiles del sector público ante un cierre prolongado del gobierno federal. La situación, que arrastra seis semanas sin solución, deja a más de 60.000 empleados sin percibir su salario, generando un clima de tensión y precariedad sin precedentes recientes.

El detonante principal de este escenario ha sido la parálisis presupuestaria que mantiene bloqueado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que ha impedido que los agentes de la TSA reciban sus pagos habituales. Obligados a buscar alternativas para subsistir, numerosos empleados recurrieron a trabajos temporales, venta de plasma o incluso a dormir en sus automóviles para ahorrar gastos. El testimonio de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales refleja la magnitud del problema: “La gente puede ganar más en un restaurante de comida rápida que arriesgándose a confrontaciones en un punto de control sin recibir pago”, señaló Hydrick Thomas, presidente del Consejo 100 de la AFGE.

La falta de ingresos ha empujado a muchos trabajadores a situaciones extremas. Algunos dependen de ayudas alimentarias o asisten a campañas solidarias de organizaciones y sindicatos que les proveen productos básicos. La inseguridad financiera suma presión a un entorno ya de por sí exigente, donde el estrés cotidiano se ve multiplicado por la incertidumbre sobre el futuro inmediato.

La parálisis presupuestaria afecta al Departamento de Seguridad Nacional y genera un clima de precariedad e incertidumbre para los agentes de la TSA (REUTERS/Megan Varner)
La parálisis presupuestaria afecta al Departamento de Seguridad Nacional y genera un clima de precariedad e incertidumbre para los agentes de la TSA (REUTERS/Megan Varner)

El impacto directo de esta crisis en las filas de la TSA se traduce en una renuncia masiva de agentes y un alto índice de ausentismo. Desde el inicio del cierre, casi 500 empleados han abandonado sus puestos, mientras que el ausentismo diario supera el 10 % y, en ciertos terminales críticos, llega hasta el 40 %. Esta fuga de personal responde tanto al desgaste físico y mental como a la imposibilidad de afrontar gastos básicos sin salario.

La moral dentro del cuerpo se describe como “en caída libre”. Las condiciones adversas han generado un círculo vicioso: menos personal disponible implica jornadas más largas y estresantes, lo que eleva el número de agentes que piden licencia por enfermedad o simplemente optan por no presentarse. Los ataques verbales y físicos contra el personal también se han multiplicado, cuadruplicándose en algunas terminales según informó la administradora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, ante el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

La escasez de agentes ha desencadenado el colapso operativo en los principales aeropuertos del país. Las filas para pasar los controles de seguridad han llegado a superar las tres horas en terminales como el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el William P. Hobby en Houston, y el Hartsfield-Jackson en Atlanta. En horas pico, las esperas superan los 200 minutos, lo que afecta tanto a vuelos nacionales como internacionales.

La TSA se ha visto obligada a cerrar puntos de control en varios aeropuertos y se advierte que, de no resolverse la crisis, pronto podrían suspenderse operaciones en terminales de bajo volumen. Esto dejaría a comunidades enteras aisladas, obligando a los pasajeros a desplazarse durante horas hasta el aeropuerto en funcionamiento más cercano. El efecto dominó en la red nacional de aviación es inmediato: las aerolíneas han comenzado a limitar la venta de boletos en rutas muy afectadas para evitar que más viajeros queden varados y han activado programas de voluntariado para repartir agua embotellada en las filas.

Frente al caos creciente, el gobierno federal ha adoptado medidas de emergencia. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes de ICE en 14 de los aeropuertos más transitados del país para cumplir tareas logísticas y de apoyo, como verificar identificaciones y mover bandejas de equipaje. Sin embargo, estos oficiales no pueden operar los equipos de inspección sin la certificación correspondiente, lo que limita su eficacia. Expertos legales han advertido que utilizar tropas de la Guardia Nacional federalizadas sin autorización estatal violaría la Ley Posse Comitatus.

La escasez de agentes en los aeropuertos de Estados Unidos provoca colapso operativo, filas de hasta tres horas y cierre de puntos de control (REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo)
La escasez de agentes en los aeropuertos de Estados Unidos provoca colapso operativo, filas de hasta tres horas y cierre de puntos de control (REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo)

En el ámbito legislativo, el Senado de Estados Unidos desbloqueó finalmente un paquete de financiamiento para varias agencias del DHS, incluyendo la TSA, la Guardia Costera, FEMA, CISA y los oficiales de aduanas en fronteras terrestres. La votación, realizada por consentimiento unánime, se produjo tras 42 días de cierre y en vísperas del receso de Pascua. El acuerdo excluye a ICE y la Patrulla Fronteriza tras fracasar las negociaciones sobre las reformas exigidas por los demócratas, especialmente después del tiroteo fatal de manifestantes en Minneapolis. El paquete debe aún ser aprobado por la Cámara de Representantes y firmado por el presidente para entrar en vigor.

Mientras tanto, las repercusiones para los viajeros y empresas son cuantiosas. Los retrasos han obligado a grandes convenciones, como una expo global de energía en Houston, a recomendar que los asistentes lleguen al aeropuerto con al menos cuatro horas de antelación. La Cámara de Comercio de Estados Unidos estima que solo en una semana las pérdidas de productividad alcanzaron los 138 millones de dólares por vuelos perdidos y tarifas de reprogramación. Los servicios en línea de gestión de visas y pasaportes han experimentado un aumento de la demanda, ya que los viajeros buscan al menos reducir los obstáculos burocráticos en su trayecto.

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