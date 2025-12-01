Estados Unidos

Wall Street cayó ante el aumento de los rendimientos del Tesoro y la debilidad del sector manufacturero

El retroceso en Nueva York se profundizó tras un informe que mostró una demanda débil en fábricas estadounidenses y expectativas de volatilidad ante la inminente decisión de la Reserva Federal

Wall Street cayó ante el aumento de los rendimientos del Tesoro y la debilidad del sector manufacturero

Las principales bolsas estadounidenses finalizaron este lunes con pérdidas, presionadas por el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y por cifras que confirman la debilidad en el sector manufacturero, mientras aumenta la cautela en los mercados de cara a la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed).

El S&P 500 descendió un 0,50% y cerró en 6.814,65 puntos; el Nasdaq Composite cayó un 0,38% y finalizó en 23.276,76; mientras que el Dow Jones retrocedió un 0,86% y terminó la jornada en 47.304,96.

De acuerdo con la encuesta del Institute for Supply Management (ISM), la manufactura estadounidense registró en noviembre su noveno mes consecutivo de contracción, en un contexto afectado por la debilidad en los pedidos y el persistente impacto de los aranceles sobre los costos. El informe mantuvo la preocupación en torno a la recuperación del sector industrial.

Joe Saluzzi, socio de Themis Trading y responsable de estructuración de mercados de renta variable, explicó: “El mercado sigue dependiendo de las ganancias empresariales, pero en estos días, todo gira en torno a la Fed”.

Los inversores están atentos a la reunión de la Reserva Federal, prevista para el 10 de diciembre, en la que según la herramienta FedWatch de CME existe una probabilidad superior al 85% de que se anuncie un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés.

El retroceso en Nueva York se profundizó tras un informe que mostró una demanda débil en fábricas estadounidenses y expectativas de volatilidad ante la inminente decisión de la Reserva Federal

Veo pocas razones para que la tendencia alcista no continúe, aunque quizás sea de manera más gradual hacia el final del año”, añadió Saluzzi.

El escenario de tasas estuvo condicionado además por la evolución de los mercados internacionales. Este lunes, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron al ritmo de la debilidad evidenciada en los títulos japoneses y europeos, luego de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sugiriera que las condiciones son propicias para una posible suba de tasas en el país asiático.

El alza de los rendimientos suele incidir negativamente en sectores considerados como sustitutos de los bonos, como el inmobiliario y las utilidades, que registraron caídas a lo largo de la jornada.

Mientras tanto, el mercado cripto mostró una desaceleración abrupta: Coinbase y las acciones estadounidenses de Bitfarms figuraron entre las más golpeadas tras una caída del bitcoin que lo ubicó por debajo de los 85.000 dólares.

El desplome arrastró a la industria: el mercado total de criptomonedas perdió más de un billón de dólares (según CoinGecko) desde su récord de 4,3 billones. Strategy, la empresa con más reservas en la criptomoneda, cerró en baja después de recortar su previsión de ganancias para 2025, atribuyéndolo directamente al segmento bitcoin.

El S&P 500 descendió un 0,50% y cerró en 6.814,65 puntos; el Nasdaq Composite cayó un 0,38% y finalizó en 23.276,76; mientras que el Dow Jones retrocedió un 0,86% y terminó la jornada en 47.304,96

En el frente corporativo, el Cyber Monday mantuvo en foco a los gigantes de la distribución, con Walmart y Target registrando avances moderados, impulsados por las expectativas de que los consumidores gastarían más de 14.000 millones de dólares en línea, de acuerdo con Adobe Analytics.

Entre las tecnológicas, Synopsys saltó luego de que Nvidia —líder en procesadores de inteligencia artificial— anunciara una inversión de 2.000 millones de dólares en la desarrolladora de software de diseño de semiconductores.

El titular de la Fed, Jerome Powell, se espera que hable tras el cierre del mercado, aunque fuentes oficiales descartan que comente sobre la política monetaria en la víspera del encuentro clave del organismo.

Además, los inversionistas permanecen atentos al reporte del índice de gastos de consumo personal de septiembre —indicador favorito de la Fed para monitorear la inflación—, cuya publicación fue demorada y está prevista para este viernes.

(Con información de Reuters)

