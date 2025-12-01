NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 1 de diciembre

Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

La temporada de la NBA continúa su curso esta noche con varios encuentros que mantienen al borde de sus asientos a los seguidores del básquetbol profesional. La cartelera de este lunes tiene varios enfrentamientos interesantes que pueden sacudir las cosas en las conferencias.

Cada triunfo es crucial para cada una de las franquicias y la lucha por mantenerse en los primeros lugares de la tabla se intensifica con el paso de los días. Actualmente hay varios equipos que están obligados a ganar para no perder terreno contra los líderes y debido a la alta competencia cualquier resultado adverso puede tener una gran peso a final de esta temporada.

No te pierdas ni un segundo de acción de esta noche y sigue de cerca los partidos de la NBA donde las estrellas prometen jugadas espectaculares. Prepárate para disfrutar de una jornada llena de adrenalina, a continuación te compartimos todos los partidos de hoy.

Partidos NBA del 1 de diciembre

Sigue de cerca todas las acciones del mejor balonceste del mundo (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Atlanta Hawks vs Detroit Pistons

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Little Caesars Arena

Ciudad: Detroit, MI

Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Gainbridge Fieldhouse

Ciudad: Indianapolis, IN

Milwaukee Bucks vs Washington Wizards

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Capital One Arena

Ciudad: Washington, DC

LA Clippers vs Miami Heat

Hora de México: 18:30 horas

Hora del Este de EEUU: 19:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas

Estadio: Kaseya Center

Ciudad: Miami, FL

Charlotte Hornets vs Brooklyn Nets

Hora de México: 18:30 horas

Hora del Este de EEUU: 19:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas

Estadio: Barclays Center

Ciudad: Brooklyn, NY

Chicago Bulls vs Orlando Magic

Hora de México: 18:30 horas

Hora del Este de EEUU: 19:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas

Estadio: Kia Center

Ciudad: Orlando, FL

Houston Rockets vs Utah Jazz

Hora de México: 20:00 horas

Hora del Este de EEUU: 21:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas

Estadio: Delta Center

Ciudad: Salt Lake City, UT

Dallas Mavericks vs Denver Nuggets

Hora de México: 20:00 horas

Hora del Este de EEUU: 21:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas

Estadio: Ball Arena

Ciudad: Denver, CO

Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers

Hora de México: 21:00 horas

Hora del Este de EEUU: 22:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:00 horas

Estadio: Crypto.com Arena

Ciudad: Los Angeles, CA

Los jugadores más valiosos de la temporada

Kareem Abdul Jabbar es el jugador que más veces ha sido reconocido como el MVP de la NBA (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

A lo largo de la historia de la NBA, los aficionados de todo el mundo han visto a una multitud de grandes jugadores que han demostrado sus grandes habilidades dentro de la duela y dentro de este grupo existen selectos jugadores que han logrado consolidar como MVP (Jugador más valioso, por sus siglas en inglés).

En la temporada 2025, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Karl Anthony Town (New York Knicks) son los cinco jugadores favoritos a conquistar este distintivo.

De 1955 a la fecha se ha reconocido el esfuerzo, talento y consistencia de los jugadores dentro de las duelas. Kareem Abdul Jabbar es el talento más reconocido a mejor jugador de la temporada con seis condecoraciones durante la década de 1970, además el nacido en Harlem (Nueva York) es el quinto integrante de la NBA en la lista de los más jóvenes que recibieron este reconocimiento.

Michael Jordan recibió en cinco ocasiones el MVP en las temporadas: 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98. El legendario escolta de los Chicago Bulls es junto con Stephen Curry y Magic Johsnon como los únicos jugadores en su posición que consiguieron varios MVP’s de temporada regular y al menos uno en las Finales.