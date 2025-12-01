NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 1 de diciembre

La temporada de la NBA continúa su curso esta noche con varios encuentros que mantienen al borde de sus asientos a los seguidores del básquetbol profesional. La cartelera de este lunes tiene varios enfrentamientos interesantes que pueden sacudir las cosas en las conferencias.
Cada triunfo es crucial para cada una de las franquicias y la lucha por mantenerse en los primeros lugares de la tabla se intensifica con el paso de los días. Actualmente hay varios equipos que están obligados a ganar para no perder terreno contra los líderes y debido a la alta competencia cualquier resultado adverso puede tener una gran peso a final de esta temporada.
No te pierdas ni un segundo de acción de esta noche y sigue de cerca los partidos de la NBA donde las estrellas prometen jugadas espectaculares. Prepárate para disfrutar de una jornada llena de adrenalina, a continuación te compartimos todos los partidos de hoy.
Partidos NBA del 1 de diciembre
Atlanta Hawks vs Detroit Pistons
Hora de México: 18:00 horas
Hora del Este de EEUU: 19:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas
Estadio: Little Caesars Arena
Ciudad: Detroit, MI
Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers
Hora de México: 18:00 horas
Hora del Este de EEUU: 19:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas
Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Ciudad: Indianapolis, IN
Milwaukee Bucks vs Washington Wizards
Hora de México: 18:00 horas
Hora del Este de EEUU: 19:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas
Estadio: Capital One Arena
Ciudad: Washington, DC
LA Clippers vs Miami Heat
Hora de México: 18:30 horas
Hora del Este de EEUU: 19:30 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas
Estadio: Kaseya Center
Ciudad: Miami, FL
Charlotte Hornets vs Brooklyn Nets
Hora de México: 18:30 horas
Hora del Este de EEUU: 19:30 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas
Estadio: Barclays Center
Ciudad: Brooklyn, NY
Chicago Bulls vs Orlando Magic
Hora de México: 18:30 horas
Hora del Este de EEUU: 19:30 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas
Estadio: Kia Center
Ciudad: Orlando, FL
Houston Rockets vs Utah Jazz
Hora de México: 20:00 horas
Hora del Este de EEUU: 21:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas
Estadio: Delta Center
Ciudad: Salt Lake City, UT
Dallas Mavericks vs Denver Nuggets
Hora de México: 20:00 horas
Hora del Este de EEUU: 21:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas
Estadio: Ball Arena
Ciudad: Denver, CO
Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers
Hora de México: 21:00 horas
Hora del Este de EEUU: 22:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 19:00 horas
Estadio: Crypto.com Arena
Ciudad: Los Angeles, CA
Los jugadores más valiosos de la temporada
A lo largo de la historia de la NBA, los aficionados de todo el mundo han visto a una multitud de grandes jugadores que han demostrado sus grandes habilidades dentro de la duela y dentro de este grupo existen selectos jugadores que han logrado consolidar como MVP (Jugador más valioso, por sus siglas en inglés).
En la temporada 2025, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Karl Anthony Town (New York Knicks) son los cinco jugadores favoritos a conquistar este distintivo.
De 1955 a la fecha se ha reconocido el esfuerzo, talento y consistencia de los jugadores dentro de las duelas. Kareem Abdul Jabbar es el talento más reconocido a mejor jugador de la temporada con seis condecoraciones durante la década de 1970, además el nacido en Harlem (Nueva York) es el quinto integrante de la NBA en la lista de los más jóvenes que recibieron este reconocimiento.
Michael Jordan recibió en cinco ocasiones el MVP en las temporadas: 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98. El legendario escolta de los Chicago Bulls es junto con Stephen Curry y Magic Johsnon como los únicos jugadores en su posición que consiguieron varios MVP’s de temporada regular y al menos uno en las Finales.