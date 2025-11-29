Tormenta invernal afecta a más de 46 millones de personas en EEUU y provoca caos en rutas y aeropuertos este fin de semana

La tormenta invernal en Estados Unidos deja a más de 46 millones de personas bajo alerta meteorológica, según la NOAA y el NWS. (EFE/ Ángel Colmenares)

Una tormenta invernal de gran magnitud ha dejado a más de 46 millones de personas bajo alertas meteorológicas en Estados Unidos entre ayer viernes y hoy sábado, en una jornada que coincide con el regreso masivo tras la festividad de Acción de Gracias. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y el National Weather Service (NWS) confirmaron que sistemas de nieve, viento y lluvias afectan regiones centrales y del noreste, obligando a miles de viajeros a modificar o cancelar sus planes de traslado. La situación genera una de las movilizaciones preventivas más extensas de los últimos años en territorio estadounidense, impactando rutas, aeropuertos y servicios críticos de transporte.

Según información difundida por NBC News con actualización oficial del NWS, el fenómeno climático produce “condiciones peligrosas para la circulación” tanto por carretera como en los principales corredores aéreos, especialmente en áreas como los Grandes Lagos y núcleos urbanos del noreste. Organismos como la Federal Aviation Administration (FAA) y el Departamento de Transporte advirtieron sobre interrupciones masivas en vuelos, demoras y cancelaciones. Movilizarse resulta desafiante en varias zonas urbanas y rurales, donde los vientos, las nevadas y el frío intenso afectan la infraestructura y servicios.

El contexto climático hace eco de otros años marcados por sistemas similares, aunque la combinación de “lake-effect snow” o nieve efecto lago y tormentas regionales incrementa el desafío logístico y de seguridad para millones de estadounidenses en este fin de semana festivo. Los reportes de la NOAA y el NWS consolidan cifras y extendieron los alertas hasta el domingo o lunes, según la evolución del fenómeno.

¿Cuáles son los estados bajo alerta por tormenta invernal en EE.UU.?

Los estados más afectados por la ola de bajas temperaturas y precipitaciones extremas son Wisconsin, Michigan, Nueva York, Ohio y Pensilvania, regiones donde el NWS mantiene advertencias de tormenta invernal y clima severo durante todo el sábado. Según el último informe meteorológico, también existen alertas activas desde zonas de Montana y Nebraska hasta el noreste, comprendiendo desde áreas metropolitanas como Chicago, St. Louis, Minneapolis y Kansas City hasta sectores rurales y pasos interestatales.

De acuerdo con la NOAA, “la zona de impacto más significativo abarca estados a lo largo de los Grandes Lagos y el interior noreste”. El fenómeno también involucra a regiones del Medio Oeste y a ciudades con alta densidad de tráfico vehicular por el movimiento de regreso tras Acción de Gracias.

En esta región, la cantidad de nieve acumulada se volvió un elemento crítico. Entre ayer y hoy, la NOAA registró más de 56 centímetros en Presque Isle, Wisconsin, más de 54,6 centímetros en Alba, Michigan, y 22 centímetros o más en áreas de Nueva York y Pensilvania. El NWS advirtió que las bandas de nieve (“snowbands”) aún podrían provocar nuevas acumulaciones, antes de que el sistema se debilite progresivamente el domingo.

Wisconsin, Michigan, Nueva York, Ohio y Pensilvania figuran entre los estados más afectados por la ola de frío y nieve extrema. (AP Foto/Ashley Landis)

¿Cómo ha impactado el sistema de tormentas a los vuelos y carreteras?

La tormenta llevó a 1.400 vuelos demorados y más de 24 cancelaciones durante el viernes en aeropuertos de todo Estados Unidos, de acuerdo con datos provistos por FlightAware y la FAA. La congestión aérea se acentuó en terminales de Chicago (O’Hare y Midway), Minneapolis, St. Louis y Kansas City, con períodos donde la visibilidad en pistas cayó abruptamente. Las operaciones siguen condicionadas por la evolución de la tormenta y la capacidad de limpieza de nieve en runways.

“Las operaciones en varios aeropuertos se vieron afectados especialmente entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado”, señaló el Departamento de Transporte en su balance. Muchas aerolíneas modificaron horarios en función del pronóstico, dando prioridad a la seguridad. El NWS confirmó ráfagas de hasta 56 kilómetros por hora (35 mph) y placas de nieve dura sobre las carreteras que impiden circular en condiciones seguras.

En las rutas principales y secundarias de las regiones bajo alerta, las autoridades locales reportaron incidentes de tráfico y bloqueos temporales. La Policía Estatal de Wisconsin y el Departamento de Transporte de Michigan pidieron evitar desplazamientos innecesarios, subrayando la posibilidad de cierres y desvíos repentinos en autopistas interestatales debido a acumulaciones de nieve o accidentes.

¿Qué es el fenómeno “lake-effect snow” y por qué es relevante?

El término “lake-effect snow” describe la formación de intensas bandas de nieve cuando aire frío cruza sobre lagos de aguas relativamente cálidas, lo que genera precipitaciones localizadas de gran magnitud. De acuerdo con la NOAA, este mecanismo amplifica la intensidad de las tormentas, como sucede en las inmediaciones de los lagos Erie y Ontario, principales fuentes de humedad y calor en el noreste del país.

El NWS informó que “las bandas de nieve persistentes pueden causar acumulaciones repentinas de hasta 50 centímetros adicionales en pocos kilómetros cuadrados”. Estas condiciones afectan de manera desigual a sectores urbanos y suburbanos cercanos a los lagos y pueden cortar servicios como electricidad, telefonía o acceso a rutas críticas.

Las previsiones para el sábado estiman la continuidad de la nieve efecto lago hasta el mediodía del domingo, aunque el grado de afectación depende de la dirección de los vientos y la temperatura de las superficies acuáticas.

Aeropuertos de Chicago, Minneapolis y Kansas City reportan demoras y cancelaciones de vuelos por la tormenta invernal. (REUTERS/Jim Vondruska)

¿Se esperan más fenómenos meteorológicos extremos este fin de semana?

Además de las nevadas en el norte y el noreste, el Storm Prediction Center (SPC) emitió un “riesgo marginal” de tormentas severas en sectores del sur, especialmente en Texas, donde ciudades como Dallas, Houston y Austin monitorean el desarrollo de lluvias intensas y posibles granizadas. Según el SPC, “los principales riesgos incluyen daños materiales, cortes eléctricos y demoras en servicios básicos”.

En el valle del Mississippi y el área del Golfo occidental, las lluvias persistirán hasta la noche del domingo, con posibilidad de anegamientos en zonas urbanas y rurales. Por su parte, los estados de Nueva Inglaterra y sectores internos del Appalachian Trail esperan nevadas intermitentes, mientras Boston, Nueva York y Washington D. C. reportan lluvias frías y temperaturas mínimas que podrían continuar hasta el inicio de la semana próxima.

Recomendaciones oficiales y próximos pasos para residentes y viajeros

La NOAA, el NWS y autoridades locales reiteraron la importancia de seguir alertas y recomendaciones a través de canales oficiales durante todo el fin de semana. Entre las recomendaciones clave para quienes deban desplazarse figuran:

Consultar continuamente sitios de pronóstico actualizados y alertas en tiempo real.

Postergar cualquier desplazamiento innecesario, especialmente por rutas secundarias.

Preparar vehículos con elementos de seguridad como cadenas, mantas térmicas y equipos de comunicación.

Chequear actualizaciones de aeropuertos y compañías aéreas antes de programar viajes de retorno.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos mientras tanto coordina junto a gobiernos estatales la limpieza acelerada de carreteras primarias y el soporte a servicios de emergencia.

Instituciones educativas y de salud ajustaron horarios y operativos en función del pronóstico, con soporte a personas mayores o en condición de vulnerabilidad, informó el Centro Nacional de Emergencias.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y consultar pronósticos actualizados ante el riesgo de cierres de rutas. (EFE/MICHAEL REYNOLDS)

¿Cuándo desaparecerán los efectos de la tormenta invernal?

Los modelos del NWS proyectan que la intensidad de las tormentas disminuirá gradualmente a partir del domingo por la tarde, aunque los efectos sobre el transporte y la logística pueden extenderse hasta el lunes. Los voceros del Weather Prediction Center comunicaron: “Esperamos que la mayor parte de las rutas principales esté despejada durante la mañana del lunes, pero algunas áreas de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra podrían tener demoras adicionales según el nivel de acumulación de nieve”.

El NWS recalcó que “la vigilancia continuará durante las próximas 48 horas en las regiones más afectadas”, con posibilidad de nuevas alertas ante cambios en la trayectoria de los sistemas de baja presión.

Varios estados informaron la ampliación de operativos de asistencia y la habilitación de refugios temporales para personas atrapadas o varadas por la tormenta, así como la coordinación con proveedores de energía ante posibles interrupciones del servicio.

¿Dónde consultar el pronóstico actualizado y las rutas despejadas?

La NOAA centraliza la información oficial en su portal digital, donde se publican alertas, mapas interactivos y recomendaciones para cada estado. El NWS ofrece actualizaciones de situación, proyecciones a corto y mediano plazo, y enlaces a sistemas estatales de emergencia.

El FlightAware mantiene datos de vuelos afectados, mientras la FAA reporta condiciones operativas de terminales y principales rutas aéreas. Las autoridades recomiendan el uso de aplicaciones móviles para el seguimiento en tiempo real y la recepción de notificaciones.

¿Cómo afectaron las tormentas las actividades tras Acción de Gracias?

La confluencia de sistemas de nieve, viento y lluvia en pleno fin de semana posterior a Acción de Gracias creó uno de los escenarios más complejos de los últimos años en la logística de transporte de Estados Unidos. Con al menos 46 millones de personas bajo condiciones meteorológicas adversas, la combinación de cancelaciones aéreas, cortes de rutas primarias y el fenómeno de “lake-effect snow” obligó a adaptar la agenda de regreso a millones de familias y trabajadores.

Organismos nacionales y estatales destacan la respuesta coordinada de sus equipos y llaman a mantener los recaudos hasta la actualización de alertas el lunes. Las autoridades insisten en que la prevención y el monitoreo constante pueden reducir incidentes graves aún ante condiciones extremas de clima, según las comunicaciones oficiales recabadas por NBC News, la NOAA y la FAA.