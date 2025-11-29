Estados Unidos

EEUU suspendió la emisión de visas y paralizó las solicitudes de asilo de afganos tras el tiroteo en Washington

La decisión federal entró en vigor sin previo aviso y afecta miles de expedientes migratorios que permanecen pendientes de revisión en oficinas consulares y agencias de seguridad

Guardar
Estados Unidos suspende la emisión
Estados Unidos suspende la emisión de visas y resoluciones de asilo para ciudadanos afganos tras un tiroteo en Washington. (REUTERS/Arin Yoon)

El gobierno de Estados Unidos ordenó la suspensión inmediata en la emisión de visas y paralizó todas las resoluciones sobre solicitudes de asilo de personas con pasaporte de Afganistán. La disposición ocurre desde el 27 de noviembre de 2025 y responde a un tiroteo que involucró a miembros de la Guardia Nacional en Washington, con un ciudadano afgano señalado como principal sospechoso, según CBS News. Estas acciones tienen un alcance nacional e internacional, afectan a miles de inmigrantes y modifican procedimientos migratorios clave.

De acuerdo con el Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el frenado de trámites abarca tanto visas de inmigrante como de no inmigrante para afganos. El USCIS precisó en un comunicado que todas las solicitudes pendientes de ciudadanos de Afganistán están paradas indefinidamente, en tanto se revisan los protocolos de seguridad y los procedimientos de investigación de antecedentes. Las autoridades agregaron que la medida entra en vigor de forma instantánea y sin fecha de finalización, según reportó The Washington Post.

El contexto inmediato incluye la identificación de Rahmanullah Lakanwal, quien ingresó a Estados Unidos bajo el programa “Operation Allies Welcome” en 2021 y fue acusado del atentado que resultó en la muerte de la especialista Sarah Beckstrom y dejó herido al sargento Andrew Wolfe. El hecho desencadenó una revisión exhaustiva de los sistemas de control y generó respuestas de emergencia desde distintas dependencias estadounidenses, detalló Fox News.

¿Por qué Estados Unidos frenó visas y asilo para afganos en noviembre de 2025?

El detonante de la suspensión de emisión de visas y el cese temporal de decisiones de asilo fue un ataque con arma de fuego registrado el 27 de noviembre de 2025 a dos efectivos de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca, según CBS News. El presunto responsable, Rahmanullah Lakanwal, ingresó al país durante la evacuación de ciudadanos afganos posterior a la retirada militar de 2021.

La respuesta oficial surgió pocas horas después, cuando el Departamento de Estado comunicó en la red social X: “El Departamento de Estado ha suspendido inmediatamente la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos. El Departamento está tomando todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos”, según reproducen agencias internacionales y Fox News. El USCIS sumó que todas las resoluciones sobre solicitudes de asilo de ciudadanos afganos han sido pausadas indefinidamente hasta completar nuevas revisiones de antecedentes.

La medida afecta a miles
La medida afecta a miles de inmigrantes afganos y modifica procedimientos migratorios clave en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quiénes afecta la suspensión de visas y asilo para afganos en Estados Unidos?

La suspensión en la emisión de visas decretada por el Departamento de Estado abarca:

  • Ciudadanos de Afganistán sin visas válidas emitidas antes del 27 de noviembre de 2025.
  • Personas que solicitan visas de inmigrante (por vínculo familiar, reunificación, adopción o programas especiales) y no inmigrante (trabajo, estudio, visita).
  • Solicitantes de asilo cuyo trámite estaba en etapa de evaluación o pendiente de decisión, como especificó el USCIS en su declaración recogida por The Washington Post.

De acuerdo con la normativa publicada en travel.state.gov, el cese excluye de momento a quienes ya poseen visas emitidas previamente. Las excepciones detalladas cubren:

  • Visas diplomáticas u oficiales.
  • Visas de inmigrante para familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses (cónyuges, hijos, padres).
  • Casos de adopción y participantes en eventos deportivos avalados por autoridades migratorias.
  • Poseedores del estatus de Residente Permanente Legal (green card) vigente.
  • Beneficiarios del programa de Visado Especial para Inmigrantes (SIV) bajo ciertas condiciones, aunque organizaciones civiles han manifestado preocupación sobre la cobertura real de este punto.

¿Qué implican las nuevas políticas migratorias para afganos tras el ataque en Washington?

La pausa implementada significa:

  • Detención de todos los trámites actuales de visas y asilo para nacionales afganos en territorio estadounidense y consulados en el exterior.
  • Reprogramación de todas las entrevistas de visa de inmigrante de ciudadanos afganos, que ahora solo pueden cursarse en la embajada de Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, desde el 1 de noviembre de 2025, según la información institucional disponible en Fox News y Newsweek.
  • Suspensión también de la consideración de solicitudes de green card derivadas de obtención de asilo.
  • Congelamiento de nuevos ingresos humanitarios, parole y revisión exhaustiva sobre los casos actuales en programas de admisión por razones de protección.

El Departamento de Seguridad Nacional y el USCIS recalcaron en sus mensajes oficiales que se instruyó revisar exhaustivamente la base de datos de beneficiarios afganos admitidos desde 2021 y que la suspensión continuará hasta completar una revaluación de fondo de los procesos de “vetting”, según publicó The Washington Post.

El Departamento de Estado y
El Departamento de Estado y el USCIS paralizan indefinidamente todos los trámites de visas y asilo para afganos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos afganos en Estados Unidos son afectados y qué cifras oficiales existen?

De acuerdo con información de CBS News, alrededor de 85.000 ciudadanos afganos fueron reubicados en Estados Unidos desde 2021 mediante “Operation Allies Welcome”, un programa bipartidista desarrollado tras la salida militar de ese país asiático. A este grupo se suman beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado a más de 8.000 personas de nacionalidad afgana, cifra confirmada por The Washington Post.

El USCIS tenía en trámite más de 1,4 millones de casos de asilo afirmativo al cierre de 2024, muchos con plazos de espera superiores a un año, por lo que la pausa se agrega a un contexto de congestión procesal. La decisión de enfriar las decisiones afecta incluso a quienes habían iniciado trámites de green card asociados al asilo concedido antes del anuncio.

¿Qué reacciones oficiales generaron estas medidas?

Autoridades estadounidenses reiteraron la prioridad de la seguridad nacional. En una publicación difundida en la red social X, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó: “Estados Unidos no tiene mayor prioridad que proteger nuestra nación y a nuestra gente”, declaración recogida por Newsweek y Fox News. Tanto el Departamento de Estado como el USCIS subrayaron que la revisión de protocolos de antecedentes será “completa y rigurosa”.

Organizaciones civiles y custodios de programas humanitarios, como AfghanEvac, expusieron inquietudes sobre la posible interrupción ilegal de los procesos de Visado Especial para Inmigrantes (SIV) y criticaron la decisión federal. Shawn VanDiver, líder de AfghanEvac, expresó a Fox News: “Se está usando el accionar de un solo individuo para justificar el castigo a toda una comunidad”, añadiendo que la población afgana reubicada fue sometida a controles estrictos antes de su admisión.

La administración también señaló que la suspensión constituye una medida temporal, enfocada en ajustar sistemas de seguridad y protocolos de selección. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el caso del sospechoso se mantenía bajo investigación y que su última petición de residencia permanente se encuentra pendiente.

Las nuevas políticas migratorias excluyen
Las nuevas políticas migratorias excluyen a quienes ya poseen visas emitidas antes del 27 de noviembre de 2025 y a ciertos casos especiales. (REUTERS/Jim Vondruska)

¿Qué pasos debe seguir la comunidad afgana en Estados Unidos tras la suspensión migratoria?

Las entidades federales instruyeron a los afectados a buscar información de fuentes oficiales y emplear los canales habituales para consultar sobre el estatus de sus solicitudes. Tanto el Departamento de Estado como el USCIS publican en tiempo real actualizaciones sobre la reapertura de servicios o cambios en los lineamientos en portales como travel.state.gov y los sitios oficiales de ambas agencias.

Actualmente, no se ha establecido una fecha estimada para la reanudación de trámites de visas y asilos de afganos. La comunidad afectada permanece a la espera de futuras actualizaciones, mientras organismos no gubernamentales y equipos legales monitorean la situación para ofrecer asistencia jurídica a quienes hayan visto congelados sus procesos.

En este escenario, el impacto recae tanto en quienes buscaban protección por razones humanitarias y reunificación familiar como en excolaboradores estadounidenses en el conflicto de Afganistán. El seguimiento continuo a fuentes institucionales se mantiene como la principal recomendación para la población migrante procedente de Afganistán y sus familiares directos.

Temas Relacionados

Suspensión de visasUSCISWashingtonAfganistánAsiloestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

EEUU publica el calendario de pagos del Seguro Social: quién recibe y en qué día durante diciembre y enero

La autoridad federal difundió el cronograma actualizado para los depósitos mensuales, incluidos los adelantos por feriados y el incremento anual que comenzará a aplicarse desde los primeros desembolsos de 2026

EEUU publica el calendario de

Tormenta invernal afecta a más de 46 millones de personas en EEUU y provoca caos en rutas y aeropuertos este fin de semana

Las autoridades meteorológicas ampliaron los avisos de clima severo ante la combinación de nevadas, ráfagas y lluvias que dificulta los desplazamientos y altera la operación de varios sistemas de transporte

Tormenta invernal afecta a más

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 29 de noviembre

Sigue de cerca las acciones de Lebron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic de este día. Este es el menú completo de la jornada de este viernes

NBA hoy: quién juega y

Trump habló con Maduro y le advirtió que EEUU multiplicará las acciones militares si no abandona Caracas en el corto plazo

La llamada telefónica entre el líder republicano y el dictador venezolano sucedió el pasado fin de semana, adonde también participó el secretario Rubio. La Casa Blanca aseguró a Infobae que “es un invento” una posible reunión entre ambos mandatarios

Trump habló con Maduro y

Estados Unidos suspendió todas las decisiones sobre solicitudes de asilo tras el tiroteo en Washington

El endurecimiento de los controles y la suspensión de los trámites migratorios se producen luego de que un afgano fuera acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca

Estados Unidos suspendió todas las
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Tras quedar último en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación principal del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Franco Colapinto quedó último en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar: Oscar Piastri ganó y acortó la distancia con Norris

Arde la pelea por el título de la Fórmula 1 tras la victoria de Oscar Piastri en la Sprint del Gran Premio de Qatar: así quedó la tabla

El dolor de Franco Colapinto por el rendimiento de Alpine tras quedar último en la Sprint de Qatar: “Es lo más frustrante”

TELESHOW
La China Suárez y Mauro

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron su primer año de novios: la foto que despertó rumores de casamiento

Alberto Samid criticó a la China Suárez por su comentario contra Julieta Poggio: “No es la primera vez”

La dulce complicidad de Rocío Marengo y Eduardo Fort durante la internación por el embarazo: “Muy ilusionados”

El año de amor de la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

INFOBAE AMÉRICA

El ritual de besar una

El ritual de besar una piedra a 27 metros de altura vinculado al don de la elocuencia

Cómo la dieta romana anticipó ideas actuales sobre salud y bienestar

Ucrania atacó con drones marítimos a dos barcos de la “flota fantasma” de Rusia en el Mar Negro

Las devastadoras inundaciones en Asia dejaron casi 600 muertos en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka

Trágico incendio en Hong Kong: 144 personas que estaban desaparecidas fueron localizadas ilesas y todavía hay 150 sin contactar