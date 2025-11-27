Estados Unidos

Donald Trump confirmó la muerte de la agente de la Guardia Nacional que fue baleada cerca de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos lamentó la pérdida de Sarah Beckstrom y reveló que el segundo guardia herido permanece en estado crítico bajo atención médica intensiva

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ronda de preguntas a borda del avión presidencial (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves la muerte de Sarah Beckstrom, una de las dos miembros de la Guardia Nacional que fueron baleados el miércoles cerca de la Casa Blanca.

Trump comunicó la noticia poco antes de una videollamada con tropas estadounidenses por el Día de Acción de Gracias.

Justo antes de salir al aire, acabo de saber que Sara Beckstrom de West Virginia, una de las guardias de las que hablamos, muy respetada, joven, persona magnífica, empezó a servir en junio de 2023, sobresaliente en todos los sentidos, acaba de fallecer. Ya no está con nosotros. Nos está mirando desde arriba”, expresó el mandatario estadounidense.

El líder republicano lamentó la pérdida y destacó el compromiso y la calidad humana de la soldado asesinada.

Fue atacada salvajemente. Está muerta. No está con nosotros. Increíble persona. Sobresaliente en cada aspecto, en cada departamento. Es horrible”, dijo visiblemente afectado.

Sarah Beckstrom, una de las
Sarah Beckstrom, una de las dos miembros de la Guardia Nacional que fueron baleados cerca de la Casa Blanca

Según el presidente, los padres de Beckstrom ya se encontraban a su lado en el hospital al momento de su fallecimiento.

Trump también precisó que el otro guardia nacional herido sigue en estado crítico y lucha por sobrevivir.

El otro joven está luchando por su vida. Está en muy mal estado,” afirmó el presidente, al tiempo que solicitó apoyo y oraciones para el militar internado tras el ataque ocurrido a poca distancia de la residencia presidencial.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, también reaccionó a la noticia.

Hace unos momentos, la especialista Sarah Beckstrom falleció a causa de las heridas sufridas durante el horrendo tiroteo de ayer. Este no es el resultado que esperábamos, pero es el resultado que todos temíamos”, dijo.

El arresto del sospechoso tras el tiroteo en Washington DC

“Sarah sirvió con coraje, determinación extraordinaria y un sentido inquebrantable del deber hacia su estado y su nación. Respondió al llamado de servir, dio un paso al frente voluntariamente y cumplió su misión con la fortaleza y el carácter que definen lo mejor de la Guardia Nacional de West Virginia”, agregó el funcionario.

Este jueves, el director del FBI, Kash Patel, brindó detalles sobre el ataque en una conferencia de prensa en Washington.

Autoridades federales y locales identificaron al sospechoso del tiroteo como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que había trabajado con las fuerzas aliadas estadounidenses durante la guerra en Afganistán.

Consultado sobre su trabajo anterior con la CIA, Trump dijo que el atacante “se volvió loco, y eso pasa con esta gente”.

Patel calificó el ataque como “un atroz acto de terrorismo” y confirmó que el FBI allanó viviendas tanto en Washington como en San Diego, donde incautó celulares, computadoras, iPads y entrevistó a familiares de Lakanwal.

La fiscal federal Jeanine Pirro detalló que Lakanwal viajó por carretera hasta la capital y emboscó a Beckstrom y Wolfe cuando patrullaban cerca de la Residencia Ejecutiva.

Autoridades federales y locales identificaron
Autoridades federales y locales identificaron al sospechoso del tiroteo como Rahmanullah Lakanwal (REUTERS/Nathan Howard)

Según Pirro, el atacante utilizó un revólver Magnum .357 para disparar primero contra Beckstrom y luego alcanzar a Wolfe.

Lakanwal fue herido antes de ser arrestado y enfrenta cargos de agresión con intención de matar y posesión de arma durante un delito violento, aunque podría ser procesado por asesinato en primer grado.

La investigación apunta a que el atacante actuó solo. Las autoridades señalan que Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 como parte de la Operación “Aliados Bienvenidos”, un programa de reasentamiento impulsado en ese momento por la administración Biden para acoger a afganos que colaboraron con fuerzas estadounidenses.

Tras el atentado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció la suspensión indefinida de los trámites migratorios de ciudadanos afganos mientras se revisan los protocolos de seguridad y antecedentes.

La fiscal Pam Bondi adelantó que el atacante enfrentará cargos federales de terrorismo, mientras que el ex director de la CIA John Ratcliffe reveló que Lakanwal colaboró con unidades respaldadas por la agencia durante la guerra.

Imágenes de los miembros de
Imágenes de los miembros de la Guardia Nacional Andrew Wolfe y Sarah Beckstrom, junto a la foto del sospechoso Rahmanullah Lakanwal, durante la conferencia de prensa encabezada por el director del FBI y autoridades federales en Washington (REUTERS/Nathan Howard)

“A este individuo, y a tantos otros, nunca se les debería haber permitido venir aquí”, indicó Ratcliffe en un comunicado.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosWashington DCDonald TrumpGuardia Nacional de Estados UnidosTiroteo en Washington DCÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Una estudiante universitaria fue asesinada por su exnovio tras una reciente ruptura en Nueva York

La joven identificada como Emily Finn, de 18 años, recibió un disparo letal cuando acudió a la casa de su expareja para devolverle sus pertenencias tras terminar la relación

Una estudiante universitaria fue asesinada

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump

Ambos equipos revisarán el borrador presentado por Washington tras acordar eliminar puntos que Kiev consideraba inaceptables, como la renuncia a territorios en Donbás y la exclusión futura de la OTAN

Ucrania y Estados Unidos retomarán

Seguridad Social ampliaría las prestaciones para millones de beneficiarios viudos y divorciados en EEUU

Esta medida también extendería el beneficio de “child-in-care” para quienes tengan hijos menores a su cargo, ampliando el respaldo financiero para familias con desafíos de cuidado

Seguridad Social ampliaría las prestaciones

Un coyote atacó a dos niños en las inmediaciones de un concurrido centro comercial de San Diego

Una menor fue trasladada de urgencia al hospital debido a sus heridas, mientras las autoridades buscan al animal involucrado en el incidente

Un coyote atacó a dos

Un hombre acusado de prender fuego a una pasajera en un tren de Chicago tenía 72 arrestos previos

El agresor había sido liberado en agosto con monitorización electrónica, después de enfrentar cargos por atacar a una trabajadora social

Un hombre acusado de prender
DEPORTES
Boca Juniors venció 2-0 a

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico y avanzó a la final del Torneo de Reserva

La decisión que tomó Estudiantes luego de la sanción de la AFA a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El impensado contratiempo que sufre Argentinos Juniors antes del choque ante Boca por los cuartos del Torneo Clausura

Portugal le ganó 1-0 a Austria y se consagró campeón del Mundial Sub 17: el mensaje de felicitación de Cristiano Ronaldo

La arriesgada decisión de Neymar para intentar salvar del descenso al Santos

TELESHOW
Se conoció el trailer de

Se conoció el trailer de la serie vertical para celulares que protagonizarán cuatro ex Gran Hermano

Premios Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran noche de la TV

La llamativa reacción del influencer Ian Lucas al hablar de las versiones de romance con Evangelina Anderson

Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

INFOBAE AMÉRICA

El dictador Nicolás Maduro exigió

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump