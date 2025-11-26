Estados Unidos

Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron tras ser baleados cerca de la Casa Blanca: hay un detenido

El presidente Donald Trump afirmó que el agresor “pagará un precio muy alto”

Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron este miércoles después de ser baleados en una zona cercana a la Casa Blanca, en Washington DC.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó que los dos soldados que pertenecían a la Guardia Nacional de su entidad, fallecieron a causa de las heridas sufridas y calificó el ataque como un “acto horrífico” que requiere plena rendición de cuentas.

Con profundo pesar confirmamos que ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental han muerto a causa de sus heridas. Estos valientes perdieron la vida al servicio de su país”, dijo Morrisey.

Añadió que el estado “nunca olvidará su sacrificio” y aseguró que exigirá “plena responsabilidad” por el crimen.

Un sospechoso fue detenido en el lugar.

El tiroteo tuvo lugar en la intersección de la calle 17 y la calle I, un sector de alto tránsito ubicado a pocos metros de la sede presidencial.

Un amplio operativo de seguridad fue desplegado en cuestión de minutos, con varias cuadras acordonadas, vehículos policiales y equipos de emergencia concentrados frente a un hotel cercano al punto del ataque.

Testigos dijeron haber escuchado una secuencia breve de disparos antes de que las fuerzas del orden bloquearan el área.

El tiroteo ocurrió mientras el presidente Donald Trump se encontraba en Florida. La portavoz Karoline Leavitt indicó que el mandatario fue informado de inmediato y que la Casa Blanca seguía la situación de forma continua.

En un mensaje previo publicado en Truth Social, Trump afirmó que “el animal que disparó” a los soldados “pagará un precio muy alto”. También envió sus condolencias y expresó apoyo a las Fuerzas Armadas y a las agencias de seguridad.

La Fuerza de Tarea Conjunta de DC y la Policía Metropolitana asistieron en la escena mientras se abría una investigación federal para determinar las circunstancias exactas del ataque.

Las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso ni un posible motivo. Equipos forenses trabajaron durante horas en la zona para recuperar evidencia y reconstruir la secuencia de los hechos.

El gobierno de la ciudad también activó sus protocolos de emergencia. Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser indicó que las autoridades locales “siguen de cerca el trabajo de las fuerzas de seguridad” y mantienen comunicación con las agencias federales.

Las repercusiones del tiroteo se extendieron más allá de la zona del incidente. Debido a la intensa actividad policial en el centro de Washington, las autoridades ordenaron un “ground stop” en el Aeropuerto Nacional Reagan, que obligó la suspensión temporal de despegues.

Rob Yingling, portavoz de la Autoridad de Aeropuertos de Washington, confirmó la medida y señaló que estuvo directamente relacionada con el operativo de seguridad.

La presencia de la Guardia Nacional en Washington aumentó desde agosto, cuando Trump emitió una orden que permitió federalizar el mando policial y desplegar a cientos de efectivos provenientes de varios estados.

El área permanece bajo estrictas restricciones mientras los equipos de investigación analizan la escena y recaban testimonios para establecer cómo se desarrolló el tiroteo en una de las zonas más resguardadas de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...

