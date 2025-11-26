Retiran más de 41.000 aerosoles nasales del mercado tras detectarse contaminación bacteriana en el producto

Walgreens retira más de 41.000 frascos de aerosol nasal salino con xilitol por contaminación bacteriana en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena estadounidense de farmacias Walgreens retiró del mercado más de 41.000 frascos de aerosol nasal salino con xilitol luego de que se detectara contaminación bacteriana en dos lotes distribuidos en todo el país. El retiro, que abarca unidades comercializadas en tiendas nacionales, afecta a una amplia franja de consumidores que han adquirido el producto en el último año. La decisión fue registrada oficialmente el 12 de noviembre de 2025, según comunicó la propia empresa ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El motivo del retiro radica en el hallazgo de la bacteria Pseudomonas lactis en el aerosol nasal, clasificado como producto no estéril según las normas regulatorias. La FDA decidió catalogar la medida como retiro de Clase II, lo que implica que la exposición al producto puede causar efectos adversos para la salud de carácter temporal o médicamente reversible. La información figura en el sistema de retiros oficial de la agencia federal, conforme a los registros consultados por Fox Business.

Esta acción se suma a otros rescates de productos médicos en Estados Unidos vinculados a problemas de contaminación, una preocupación focal para las autoridades de salud, fabricantes y cadenas de distribución. El endurecimiento de los controles sobre productos médicos y farmacéuticos sin prescripción responde a la vigilancia sobre infecciones o complicaciones derivadas de microorganismos en productos de consumo masivo, según comunicados previos de la FDA.

¿Qué producto fue retirado y cuántos lotes están afectados?

La alerta sanitaria involucra el Walgreens Saline Nasal Spray with Xylitol, presentado en frascos de 45 ml (1.5 oz) y distribuido en todo el territorio estadounidense por Walgreens Co., con sede en Deerfield, Illinois. El producto está identificado en el registro sanitario con el código NDC 0363-3114-01, que figura de modo obligatorio en el etiquetado farmacéutico.

De acuerdo con el registro oficial de la FDA, los lotes afectados son el número 71409, con vencimiento el 28 de febrero de 2027, y el 71861, cuya caducidad está fijada para el 31 de agosto de 2027. En total, la retirada afecta exactamente a 41.328 frascos del producto, según datos de la autoridad regulatoria federal.

El retiro fue solicitado por la farmacéutica Medical Products Laboratories, Inc., con domicilio en Filadelfia, Pensilvania. La compañía notificó a las cadenas farmacéuticas y puntos de venta mediante carta, tal como establece el procedimiento administrativo, de acuerdo con los documentos accesibles a través de la base de datos pública de productos retirados.

La FDA clasifica el retiro del aerosol nasal de Walgreens como Clase II por riesgo de infecciones temporales o reversibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se consideró riesgoso el uso del producto?

La razón para la retirada es el hallazgo de contaminación por el microorganismo Pseudomonas lactis, asociado a problemas de salud en productos médicos no estériles. Según el comunicado oficial de la FDA, la presencia de bacterias en este tipo de productos puede causar infecciones leves o complicaciones temporales en las vías respiratorias, aunque el riesgo de consecuencias graves para la salud se considera bajo en una retirada de Clase II.

La agencia explica que este tipo de clasificación corresponde a casos donde existen efectos adversos potencialmente reversibles o condiciones de salud curables médicamente. Tal como lo establece la Administración, los productos afectados deben ser identificados y retirados del uso inmediatamente para reducir cualquier posible exposición.

En declaraciones obtenidas por Fox Business, un portavoz de Walgreens afirmó: “Bajo la supervisión de la FDA, nuestro proveedor ha iniciado un retiro voluntario del aerosol nasal salino con xilitol. Esto se hizo por precaución y la seguridad de nuestros clientes es la prioridad”, citó el medio.

No existen reportes confirmados de lesiones graves ni hospitalizaciones vinculadas a este episodio hasta la última actualización, aunque la retirada sigue en curso y permanece abierta en los registros oficiales, según los datos públicos de la FDA.

¿Cómo deben actuar consumidores y farmacias?

Las autoridades sanitarias recomiendan suspender el uso inmediato de cualquier frasco de Walgreens Saline Nasal Spray with Xylitol perteneciente a los lotes indicados. La instrucción oficial es devolver el producto a la tienda donde fue adquirido para proceder al reembolso, una práctica usual en este tipo de situaciones sanitarias, afirmó Walgreens en su notificación pública.

Para facilitar la identificación, el producto retirado está claramente rotulado con la información del lote y la fecha de vencimiento en la base o el reverso del frasco. Tanto puntos de venta como consumidores pueden consultar la lista completa de productos afectados en la sección de retiros de la FDA, disponible en línea.

Los distribuidores y hospitales recibieron comunicaciones formales sobre el retiro, lo cual permite aislar eventuales existencias y prevenir la distribución de los lotes comprometidos. “La notificación inicial fue realizada por carta y el proceso de retiro permanece activo”, detalla la publicación oficial en el portal de la FDA.

El producto afectado, Walgreens Saline Nasal Spray with Xylitol, fue distribuido a nivel nacional y está identificado con el código NDC 0363-3114-01. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto en farmacias y pacientes?

El retiro abarca la distribución a nivel nacional en Estados Unidos, impactando tanto a consumidores como a la red de farmacias, de acuerdo con la información publicada por la FDA. Los aerosoles nasales sin receta constituyen una categoría de productos con alta rotación durante la temporada de resfriados y gripe, lo que incrementa la dispersión y el potencial alcance de la alerta sanitaria.

La empresa responsable, Medical Products Laboratories, Inc., ha coordinado con mayoristas y cadenas farmacéuticas para asegurar la retirada efectiva del mercado y minimizar la exposición del público. El inventario afectado está localizado principalmente en tiendas Walgreens y centros de distribución asociados a la cadena, de acuerdo con el patrón de distribución informado por la FDA y la propia Walgreens.

El retiro, al clasificarse como de carácter voluntario bajo la supervisión de la autoridad sanitaria, refleja el estándar de prevención que rige actualmente en la industria farmacéutica, conforme a regulaciones federales.

¿Dónde encontrar información oficial actualizada?

De acuerdo con la base de datos de la FDA, el retiro de los productos se encuentra bajo el número D-0179-2026 y permanece en proceso. Aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado de prensa específico sobre este episodio, los registros están abiertos al acceso público mediante la plataforma institucional.

Para verificar lotes, fechas de devolución y estados del retiro, los consumidores pueden recurrir a la página de reportes de la FDA o comunicarse con el departamento de atención al cliente de Walgreens. Los profesionales de la salud y las farmacias han sido notificados oficialmente y pueden consultar detalles técnicos asociados al producto y protocolo de devolución, según el estándar federal vigente.

Los lotes contaminados del aerosol nasal presentan la bacteria Pseudomonas lactis, asociada a complicaciones leves en vías respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas se mantienen y qué procedimientos siguen en casos similares?

Los criterios de la FDA para el retiro de medicamentos y productos no estériles se basan en la detección de microorganismos que puedan presentar riesgos para la salud de los usuarios. Este proceso se aplica de forma rutinaria tanto para productos con prescripción como de venta libre, destacaron voceros de la agencia a Fox Business.

La medida obliga a las empresas a fortalecer su cadena de control y refuerza la importancia del monitoreo permanente de procesos de fabricación, distribución y venta minorista. En episodios anteriores, el incumplimiento de estándares sanitarios motivó sanciones y revisiones de procedimientos, según reportes históricos de la FDA.

La alerta vigente permanece hasta la completa recuperación del inventario afectado, manteniéndose en observación la evolución del caso y la aparición de posibles incidentes relacionados.