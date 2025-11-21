Estados Unidos

Resiliencia costera: cómo las costas de California lograron mantener sus playas durante casi 40 años

Estudios recientes advierten que, pese a fenómenos extremos y la presión del cambio climático en Estados Unidos, la vigilancia constante y el aporte de tecnología permitieron conservar su extensión

Guardar
Los estudios recientes resaltan la
Los estudios recientes resaltan la capacidad de las playas californianas para recuperarse de episodios de erosión extrema (AP/Noah Berger)

La mayoría de las playas del condado de San Diego recuperaron su ancho tras el último episodio de El Niño y, en términos generales, las playas de California mantuvieron su ancho promedio durante casi cuatro décadas, según dos estudios recientes de la Scripps Institution of Oceanography de UC San Diego.

Estos resultados cuestionan la percepción de un retroceso irreversible de la línea costera por erosión y cambio climático, y muestran la resiliencia de estos ecosistemas frente a fenómenos extremos.

El informe 2025 sobre las playas del condado de San Diego, elaborado por el Scripps Coastal Processes Group y financiado por California State Parks, indica que la mayoría de las playas monitoreadas en la región ganó ancho durante el último año.

El estudio abarca nueve playas clave: Carlsbad State Beach, South Carlsbad State Beach, Leucadia State Beach, Moonlight State Beach, San Elijo State Beach, Cardiff State Beach, Torrey Pines State Beach, Silver Strand State Beach y Border Field State Park, algunas bajo seguimiento desde hace más de 20 años.

Zonas costeras con dinámicas variables,
Zonas costeras con dinámicas variables, donde la ganancia y pérdida de arena configuran paisajes en constante transformación (Freepik)

Para este informe, los investigadores de UC San Diego emplearon tecnología LiDAR móvil, la cual permite mediciones tridimensionales precisas, como mínimo una vez al mes. Este sistema, instalado en vehículos, drones o cuatriciclos, fue fundamental para registrar los cambios en el perfil de las playas de octubre de 2024 a septiembre de 2025.

Los datos resultantes se usan para que los gestores de California State Parks evalúen el estado de las playas y tomen decisiones sobre posibles proyectos de aporte de arena.

Adam Young, geomorfólogo costero y coautor del informe, enfatizó la relevancia de este monitoreo: “Las playas sanas son nuestra primera defensa contra las inundaciones costeras y son vitales para la recreación, la cultura y la economía”, afirmó Young, según declaraciones difundidas por UC San Diego.

La tecnología de escaneo aéreo
La tecnología de escaneo aéreo permite mapas costeros de alta precisión y seguimiento detallado de los cambios en la playa (Erik Jepsen/UC San Diego)

Factores naturales y humanos en la dinámica costera

El comportamiento de las playas californianas está vinculado a los ciclos de erosión y recuperación asociados a fenómenos como El Niño. Durante los años de El Niño, las olas más potentes arrastran arena hacia el mar y reducen temporalmente el ancho de la costa, pero los años siguientes suele haber una recuperación de buena parte de esa arena.

Mark Merrifield, director del Scripps Center For Climate Change Impacts and Adaptation y coautor del estudio, explicó: “Los ciclos de varios años de ensanchamiento o estrechamiento de playas no son inusuales. La recuperación suele seguir a años de fuerte erosión”.

El informe precisa que, tras el último El Niño, la región atraviesa una fase de recuperación, aunque advierte que su continuidad depende de que no se produzcan nuevos eventos extremos como ríos atmosféricos o grandes temporales.

Tanto los fenómenos climáticos cíclicos
Tanto los fenómenos climáticos cíclicos como las intervenciones humanas influyen en la evolución del litoral (Coastal Processes Group/Scripps Institution of Oceanography)

William O’Reilly, oceanógrafo de Scripps y autor principal del informe, agregó: “Estamos oficialmente en la fase de recuperación post-El Niño, pero debemos esperar para ver si continúa o si eventos extremos la interrumpen”.

El periodo de recuperación previo, entre los El Niño de 2016 y 2024, fue desfavorable, ya que varios inviernos con olas intensas —incluyendo los ríos atmosféricos de 2022-2023 y un episodio extremo en 2021— impidieron la recuperación prevista.

A escala estatal, un estudio complementario coordinado también por O’Reilly y financiado por el U.S. Army Corps of Engineers, California State Parks y la Office of Naval Research, analizó la evolución del ancho de las playas de California entre 1985 y 2021.

Eventos climáticos de gran magnitud
Eventos climáticos de gran magnitud alteran los períodos tradicionales de recuperación de arena en la franja costera (Erik Jepsen/UC San Diego)

Usando imágenes satelitales de la NASA y el USGS, junto a software especializado para detectar cambios en la línea de costa, concluyeron que el ancho promedio de las playas californianas permanece estable desde hace casi 40 años.

Este resultado sorprendió al equipo, ya que la reducción documentada de sedimentos fluviales —como consecuencia de presas y desvíos—, así como el retroceso de diversas playas, presagiaban una pérdida de arena a gran escala.

Sin embargo, el análisis mostró que, si bien algunas playas perdieron ancho, otras lo ganaron, compensando el balance general.

Franja sujeta a desplazamientos temporales
Franja sujeta a desplazamientos temporales que reflejan el equilibrio entre erosión y depósitos de sedimento (Freepik)

Desafíos de gestión y futuro de las playas californianas

El estudio identificó que la dinámica costera generó “ganadores y perdedores”. O’Reilly señaló: “Entre las playas de California ha habido ganadores y perdedores, pero en conjunto, las ganancias y pérdidas se equilibran”.

Algunas playas con incremento de arena son el extremo sur de Camp Pendleton, Venice Beach en Los Ángeles y el extremo norte de Ocean Beach en San Francisco, mientras que áreas como Oceanside y San Clemente experimentan una pérdida constante de arena.

Parte del aumento reciente en el ancho de ciertas playas de San Diego responde a proyectos de alimentación artificial en Encinitas y Solana Beach, donde la arena agregada migró hacia el sur. Los investigadores advierten que, si bien aún no se observa una tendencia clara de erosión por el aumento de la temperatura global, el futuro ascenso del nivel del mar podría modificar este equilibrio.

La conservación del litoral exige
La conservación del litoral exige adaptación continua ante variaciones naturales y riesgos asociados al cambio climático (Freepik)

Este doble estudio proporciona información clave para la gestión costera y la adaptación al cambio climático. El monitoreo continuo permite anticipar riesgos de inundación y programar intervenciones como la aportación de arena. Además, la estabilidad observada reafirma el papel de estos sistemas naturales como barreras protectoras y espacios sociales y económicos de alto valor.

UC San Diego destaca que estos hallazgos transmiten una visión más optimista respecto a la capacidad de recuperación de las playas californianas, aunque señala que la vigilancia y el monitoreo continuo serán fundamentales ante posibles cambios futuros.

El almacenamiento temporal de arena mar adentro y su regreso posterior a la playa ilustran el potencial de recuperación de estos ecosistemas siempre que las condiciones sean favorables.

Temas Relacionados

El NiñoPlayasCaliforniaErosiónCambio ClimáticoErosión CosteraCostaLiDAREcosistemaMarArenaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Funcionarios del Pentágono advirtieron que La Cúpula Dorada de Trump sufre demoras

La iniciativa antimisiles del presidente acumula retrasos que ponen en riesgo el objetivo de tener el sistema operativo para 2028

Funcionarios del Pentágono advirtieron que

Estados Unidos advirtió al tráfico aéreo civil sobre un aumento de la actividad militar en torno a Venezuela

En la notificación, la autoridad estadounidense instaron a todas las aeronaves que sobrevuelen o tengan operaciones en la región a mantener un nivel máximo de precaución

Estados Unidos advirtió al tráfico

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani: “Vamos a ayudarlo”

En la reunión ambos líderes abordaron estrategias para mejorar la asequibilidad y atender la preocupación ciudadana ante la inflación

Donald Trump recibió al alcalde

Wall Street cerró con ganancias una semana marcada por la volatilidad

Las acciones europeas registraron pérdidas el viernes y terminaron la semana con resultados negativos

Wall Street cerró con ganancias

La actividad manufacturera en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en cuatro meses

El sector industrial estadounidense se desaceleró en noviembre según S&P Global, impactado por el aumento de aranceles y el encarecimiento de los precios, lo que genera preocupación sobre el futuro crecimiento económico del país

La actividad manufacturera en Estados
DEPORTES
La sorpresiva frase de Carlo

La sorpresiva frase de Carlo Ancelotti ante la posible citación de un campeón con Argentina para jugar en Brasil

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Levantó siete match points, rompió su camiseta y consoló a su rival: la épica clasificación de Italia a la final de la Copa Davis

La joya del fútbol argentino que impresionó al Bayern Múnich: la millonaria cláusula que tendría que pagar

El balance de Javier Frana tras la eliminación en la Copa Davis: “Perdimos una serie, pero ganamos muchas otras cosas”

TELESHOW
Wanda Nara habló de la

Wanda Nara habló de la posibilidad de que Maxi López se mude a la Argentina: “Lo voy a ayudar”

Valeria Gastaldi le respondió a Lissa Vera por el conflicto de Bandana: “La gente piensa que no la bancamos, y es al revés”

El emotivo agradecimiento de Lali a Eros Ramazzotti tras lanzar su colaboración: “Lali Niña baila de felicidad”

Migue Granados contó el sencillo método que utilizó para adelgazar más de 20 kilos: “Estoy en plan bajar de peso”

Eugenia Tobal se mostró grabando en medio de los rumores sobre su salida de MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

¿El secreto mejor guardado de

¿El secreto mejor guardado de Star Wars?: la historia oculta del emblemático peinado de la princesa Leia

Un terremoto en el centro de Bangladesh dejó al menos nueve muertos y más de 300 heridos

Cómo funciona la innovadora pasta dental que promete regenerar el esmalte y transformar el cuidado bucal

China reorienta sus cruceros para evitar Japón en medio de las tensiones diplomáticas

Los documentos del Congreso de Estados Unidos sacan a la luz el rol secreto de Jeffrey Epstein en las elecciones de Israel