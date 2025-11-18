Wall Street cerró con caídas y se sumó a la incertidumbre que afecta a los mercados de Asia y Europa

Operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Las acciones estadounidenses volvieron a caer tras la ola de ventas que azotó Europa y Asia.

El S&P 500 retrocedió un 0,8% el martes, después de haber caído previamente hasta un 1,5%. El Dow Jones Industrial Average bajó un 1,1% y el Nasdaq Composite un 1,2%.

Nvidia volvió a ser una de las empresas con mayor peso en el mercado, ante la persistente preocupación de que su precio se haya disparado en medio del auge de la tecnología de inteligencia artificial.

El Bitcoin, otro activo que había experimentado un crecimiento explosivo, cayó brevemente por debajo de los 90.000 dólares. Los índices bursátiles cayeron en todo el mundo, mientras aumentan las dudas sobre si las acciones se han encarecido demasiado y si la Reserva Federal continuará recortando los tipos de interés.

Las recientes dificultades del mercado bursátil estadounidense representan un giro radical tras una racha alcista casi ininterrumpida desde abril, cuando Wall Street sufrió su última caída después de que el presidente Donald Trump sorprendiera al mundo con fuertes aranceles. Sin embargo, aquella racha fue tan fuerte que los críticos señalaron que pudo haber elevado los precios demasiado rápido y dejar al mercado vulnerable a un desplome. En particular, destacaron las acciones impulsadas por la euforia de la inteligencia artificial, que han experimentado un crecimiento espectacular durante años.

NVIDIA CEO Jensen Huang introduces an "Industrial AI Cloud" project during a press conference in Berlin, Germany, November 4, 2025. REUTERS/Lisi Niesner

Por ejemplo, el precio de las acciones de Nvidia se duplicó en los últimos cinco años, mientras que las de Palantir Technologies se duplicaron en los primeros seis meses y medio de este año.

Según la última encuesta mensual de Bank of America Global Research a gestores de fondos globales, muchos grandes inversores parecen seguir esperando que los precios de las acciones suban aún más. Sin embargo, al preguntarles cuál es el principal riesgo para el mercado, uno con menor probabilidad de ocurrencia pero con potencial para causar un daño muy grande, el 45 % señaló una burbuja de IA. Este riesgo superó a los posibles problemas en el mercado de bonos, la inflación y las guerras comerciales.

Según la encuesta, un porcentaje récord de inversores también afirma que las empresas están “invirtiendo en exceso”. La preocupación radica en que toda la inversión que se destina a chips de IA y centros de datos en todo el mundo no produzca la revolución que los defensores de la IA han estado prediciendo, o al menos no una tan rentable.

Un cartel anuncia ofertas de trabajo frente a un Starbucks en Manhattan, Nueva York. REUTERS/Andrew Kelly

Por otro lado, el gobierno estadounidense informó que el número de trabajadores que solicitaron subsidio por desempleo en la semana que finalizó el 18 de octubre se mantuvo prácticamente igual que el mes anterior. Sin embargo, no proporcionó datos de las tres semanas previas. El gobierno apenas comienza a publicar nuevamente datos sobre el mercado laboral y otros indicadores económicos tras el cierre de seis semanas.

La escasez de datos ha generado dudas sobre si la Reserva Federal recortará su tasa de interés principal en su próxima reunión de diciembre, algo que los operadores consideraban muy probable. Las acciones de la Fed son cruciales para el mercado, ya que los precios de las acciones alcanzaron máximos históricos, en parte debido a las expectativas de continuos recortes de tasas.

La Fed ya ha recortado las tasas dos veces este año con la esperanza de impulsar un mercado laboral en desaceleración. Sin embargo, las tasas de interés más bajas pueden agravar la inflación, y esta se ha mantenido persistentemente por encima del objetivo del 2% fijado por la Fed.

El petróleo sube

Un barril con el logo de la OPEP. REUTERS/Maxim Shemetov

Los precios del petróleo registraron un aumento durante la jornada del martes, impulsados por las sanciones occidentales impuestas a Rusia y el inicio de las entrevistas para seleccionar al próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, según reportó Reuters. El Brent alcanzó los 64,66 dólares por barril, con una subida de 46 centavos o un 0,72%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 65 centavos, un incremento de 1,08%, para ubicarse en 60,56 dólares por barril.

Durante la tarde, los futuros del WTI superaron brevemente el alza de un dólar, alcanzando un máximo intradiario de 60,92 dólares por barril tras conocerse que el presidente Donald Trump, según declaraciones recogidas por Reuters, anunció el inicio de entrevistas para elegir al sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed. Trump, quien ha manifestado críticas al actual presidente de la Reserva Federal por no disminuir las tasas de interés con mayor rapidez, busca orientar la política monetaria hacia tasas más bajas.

Según explicó John Kilduff, socio de Again Capital, en declaraciones recogidas por Reuters, “esta noticia apoya al mercado porque es obvio qué tipo de persona traerá Trump para ese puesto. Esto ha dado un empujón al mercado”. Tradicionalmente, la reducción de los costos de endeudamiento estimula la demanda de petróleo, generando presión alcista sobre los precios.

En paralelo, el Departamento del Tesoro informó que las sanciones implementadas en octubre contra las compañías petroleras rusas Rosneft y Lukoil ya están repercutiendo en la disminución de ingresos por exportaciones petroleras de Rusia y se espera que restrinjan sus volúmenes de exportación progresivamente, según recogió Reuters.

Al analizar la dinámica de mercado, Soojin Kim, analista de MUFG, señaló a Reuters que los operadores se ven obligados a ponderar el impacto del superávit mundial existente frente a las interrupciones causadas por las sanciones estadounidenses sobre el crudo ruso.

Por su parte, el banco de inversión Goldman Sachs aseguró el lunes, según citó Reuters, que prevé una tendencia a la baja en los precios del petróleo hasta 2026 debido al exceso de oferta en el mercado. No obstante, la entidad matizó que si la producción rusa disminuye más de lo anticipado, el Brent podría superar los 70 dólares por barril entre 2026 y 2027.

(Con información de AP y Reuters)