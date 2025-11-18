Estados Unidos

Wall Street cerró con caídas y se sumó a la incertidumbre que afecta a los mercados de Asia y Europa

La duda sobre lo que hará la Reserva Federal con la tasa de interés en diciembre y los temores sobre las inversiones en Inteligencia Artificial sacuden a los inversores

Guardar
Operadores trabajan en la Bolsa
Operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Las acciones estadounidenses volvieron a caer tras la ola de ventas que azotó Europa y Asia.

El S&P 500 retrocedió un 0,8% el martes, después de haber caído previamente hasta un 1,5%. El Dow Jones Industrial Average bajó un 1,1% y el Nasdaq Composite un 1,2%.

Nvidia volvió a ser una de las empresas con mayor peso en el mercado, ante la persistente preocupación de que su precio se haya disparado en medio del auge de la tecnología de inteligencia artificial.

El Bitcoin, otro activo que había experimentado un crecimiento explosivo, cayó brevemente por debajo de los 90.000 dólares. Los índices bursátiles cayeron en todo el mundo, mientras aumentan las dudas sobre si las acciones se han encarecido demasiado y si la Reserva Federal continuará recortando los tipos de interés.

Las recientes dificultades del mercado bursátil estadounidense representan un giro radical tras una racha alcista casi ininterrumpida desde abril, cuando Wall Street sufrió su última caída después de que el presidente Donald Trump sorprendiera al mundo con fuertes aranceles. Sin embargo, aquella racha fue tan fuerte que los críticos señalaron que pudo haber elevado los precios demasiado rápido y dejar al mercado vulnerable a un desplome. En particular, destacaron las acciones impulsadas por la euforia de la inteligencia artificial, que han experimentado un crecimiento espectacular durante años.

NVIDIA CEO Jensen Huang introduces
NVIDIA CEO Jensen Huang introduces an "Industrial AI Cloud" project during a press conference in Berlin, Germany, November 4, 2025. REUTERS/Lisi Niesner

Por ejemplo, el precio de las acciones de Nvidia se duplicó en los últimos cinco años, mientras que las de Palantir Technologies se duplicaron en los primeros seis meses y medio de este año.

Según la última encuesta mensual de Bank of America Global Research a gestores de fondos globales, muchos grandes inversores parecen seguir esperando que los precios de las acciones suban aún más. Sin embargo, al preguntarles cuál es el principal riesgo para el mercado, uno con menor probabilidad de ocurrencia pero con potencial para causar un daño muy grande, el 45 % señaló una burbuja de IA. Este riesgo superó a los posibles problemas en el mercado de bonos, la inflación y las guerras comerciales.

Según la encuesta, un porcentaje récord de inversores también afirma que las empresas están “invirtiendo en exceso”. La preocupación radica en que toda la inversión que se destina a chips de IA y centros de datos en todo el mundo no produzca la revolución que los defensores de la IA han estado prediciendo, o al menos no una tan rentable.

Un cartel anuncia ofertas de
Un cartel anuncia ofertas de trabajo frente a un Starbucks en Manhattan, Nueva York. REUTERS/Andrew Kelly

Por otro lado, el gobierno estadounidense informó que el número de trabajadores que solicitaron subsidio por desempleo en la semana que finalizó el 18 de octubre se mantuvo prácticamente igual que el mes anterior. Sin embargo, no proporcionó datos de las tres semanas previas. El gobierno apenas comienza a publicar nuevamente datos sobre el mercado laboral y otros indicadores económicos tras el cierre de seis semanas.

La escasez de datos ha generado dudas sobre si la Reserva Federal recortará su tasa de interés principal en su próxima reunión de diciembre, algo que los operadores consideraban muy probable. Las acciones de la Fed son cruciales para el mercado, ya que los precios de las acciones alcanzaron máximos históricos, en parte debido a las expectativas de continuos recortes de tasas.

La Fed ya ha recortado las tasas dos veces este año con la esperanza de impulsar un mercado laboral en desaceleración. Sin embargo, las tasas de interés más bajas pueden agravar la inflación, y esta se ha mantenido persistentemente por encima del objetivo del 2% fijado por la Fed.

El petróleo sube

Un barril con el logo
Un barril con el logo de la OPEP. REUTERS/Maxim Shemetov

Los precios del petróleo registraron un aumento durante la jornada del martes, impulsados por las sanciones occidentales impuestas a Rusia y el inicio de las entrevistas para seleccionar al próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, según reportó Reuters. El Brent alcanzó los 64,66 dólares por barril, con una subida de 46 centavos o un 0,72%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 65 centavos, un incremento de 1,08%, para ubicarse en 60,56 dólares por barril.

Durante la tarde, los futuros del WTI superaron brevemente el alza de un dólar, alcanzando un máximo intradiario de 60,92 dólares por barril tras conocerse que el presidente Donald Trump, según declaraciones recogidas por Reuters, anunció el inicio de entrevistas para elegir al sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed. Trump, quien ha manifestado críticas al actual presidente de la Reserva Federal por no disminuir las tasas de interés con mayor rapidez, busca orientar la política monetaria hacia tasas más bajas.

Según explicó John Kilduff, socio de Again Capital, en declaraciones recogidas por Reuters, “esta noticia apoya al mercado porque es obvio qué tipo de persona traerá Trump para ese puesto. Esto ha dado un empujón al mercado”. Tradicionalmente, la reducción de los costos de endeudamiento estimula la demanda de petróleo, generando presión alcista sobre los precios.

En paralelo, el Departamento del Tesoro informó que las sanciones implementadas en octubre contra las compañías petroleras rusas Rosneft y Lukoil ya están repercutiendo en la disminución de ingresos por exportaciones petroleras de Rusia y se espera que restrinjan sus volúmenes de exportación progresivamente, según recogió Reuters.

Al analizar la dinámica de mercado, Soojin Kim, analista de MUFG, señaló a Reuters que los operadores se ven obligados a ponderar el impacto del superávit mundial existente frente a las interrupciones causadas por las sanciones estadounidenses sobre el crudo ruso.

Por su parte, el banco de inversión Goldman Sachs aseguró el lunes, según citó Reuters, que prevé una tendencia a la baja en los precios del petróleo hasta 2026 debido al exceso de oferta en el mercado. No obstante, la entidad matizó que si la producción rusa disminuye más de lo anticipado, el Brent podría superar los 70 dólares por barril entre 2026 y 2027.

(Con información de AP y Reuters)

Temas Relacionados

wall streetaccionesreserva federaltasa de interéspetróleo

Últimas Noticias

Disney+ Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estas narrativas

Disney+ Estados Unidos: Estas son

Esta es la razón por la que los Detroit Lions y los Dallas Cowboys siempre juegan en Acción de Gracias

Ambos equipos de la NFL mantienen la tradición en dos de los tres partidos disputados durante una de las festividades más importantes de Estados Unidos

Esta es la razón por

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein

El proyecto establece la difusión de comunicaciones y documentos sobre la investigación, con reservas solo para la protección de víctimas y pesquisas en curso. El Departamento de Justicia dispondrá de treinta días para liberar el expediente

La Cámara de Representantes de

Una mujer fue incendiada durante una discusión con un hombre en un tren de Chicago

La mujer logró salir del vagón y colapsó en el andén, donde fue auxiliada por otros viajeros hasta que el personal de emergencia extinguió el fuego

Una mujer fue incendiada durante

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El acuerdo incluye fondos para sectores estratégicos como tecnología avanzada, inteligencia artificial y energía, además de negociaciones para la compra de aviones F-35 y cooperación nuclear civil

Trump recibió al príncipe heredero
DEPORTES
“Días de relax”: las fotos

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Así se jugará la Nations Championship 2026, con las 12 mejores selecciones de rugby: el camino de los Pumas y el fixture completo

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

TELESHOW
Adriana Salgueiro habló de la

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

La audiencia clave entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó sin acuerdo y con máxima tensión

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz impulsa un giro

Rodrigo Paz impulsa un giro histórico en la relación entre Bolivia y Chile: “Tenemos que cambiar”

Nube de polvo en Buenos Aires: qué la causa y hasta cuándo durará el fenómeno

Un hematólogo, un relato bíblico y un consejo inesperado: cómo un médico convirtió a Indiana Jones en héroe

11 horas de maquillaje y una caracterización única: así Jacob Elordi se transformó en la criatura icónica de “Frankenstein”

Boualem Sansal regresó a Francia y fue recibido por Emmanuel Macron