Donald Trump promulgó la ley para poner fin al cierre más largo de la historia del Gobierno de Estados Unidos (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Donald Trump firmó este miércoles la ley que pone fin al cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos, luego de que la Cámara de Representantes aprobara la medida con un amplio apoyo bipartidista.

“Hoy mandamos un mensaje claro de que nunca nos someteremos a una extorsión”, afirmó Trump ante la prensa en la Casa Blanca, acompañado por legisladores republicanos.

La iniciativa, que ya contaba con el aval del Senado, fue aprobada en la Cámara con el voto favorable de casi todos los republicanos y de un grupo reducido de demócratas. La norma garantiza la reapertura de las agencias federales afectadas y restablece los salarios de los empleados públicos.

El texto establece además un nuevo límite de financiamiento para el 30 de enero, cuando el Congreso deberá debatir nuevamente el presupuesto. Algunos programas clave que resultaron afectados durante el cierre quedarán protegidos, ya que la ley asegura fondos hasta el final del año fiscal 2026.

El cierre, que se extendió durante más de un mes, afectó a cientos de miles de trabajadores federales y paralizó temporalmente numerosos servicios en todo el país. Con la promulgación de la ley, el gobierno federal retoma plenamente sus operaciones.

En un discurso desde el Despacho Oval, Trump vinculó el tema con el panorama político del próximo año. “Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no olviden esto cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato y demás”, dijo. “No olviden lo que le han hecho a nuestro país”, reafirmó.

Sentado en el escritorio presidencial, junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y un grupo de legisladores republicanos, el mandatario declaró: “Hoy pido que no se pague a las compañías de seguros, sino que esta enorme cantidad de dinero se entregue directamente a la gente”.

“Trabajaremos en algo relacionado con la atención médica. Podemos hacerlo mucho mejor”, añadió Trump, en referencia a su intención de impulsar un nuevo plan de salud.

Noticia en desarrollo...