Estados Unidos

Donald Trump promulgó la ley para poner fin al cierre más largo de la historia del Gobierno de Estados Unidos

La iniciativa fija un nuevo límite de financiación para el 30 de enero, aunque garantiza fondos para varias agencias clave durante el resto del año fiscal 2026, protegiéndolas de futuras disputas partidarias

Guardar
Donald Trump promulgó la ley
Donald Trump promulgó la ley para poner fin al cierre más largo de la historia del Gobierno de Estados Unidos (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Donald Trump firmó este miércoles la ley que pone fin al cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos, luego de que la Cámara de Representantes aprobara la medida con un amplio apoyo bipartidista.

Hoy mandamos un mensaje claro de que nunca nos someteremos a una extorsión”, afirmó Trump ante la prensa en la Casa Blanca, acompañado por legisladores republicanos.

La iniciativa, que ya contaba con el aval del Senado, fue aprobada en la Cámara con el voto favorable de casi todos los republicanos y de un grupo reducido de demócratas. La norma garantiza la reapertura de las agencias federales afectadas y restablece los salarios de los empleados públicos.

El texto establece además un nuevo límite de financiamiento para el 30 de enero, cuando el Congreso deberá debatir nuevamente el presupuesto. Algunos programas clave que resultaron afectados durante el cierre quedarán protegidos, ya que la ley asegura fondos hasta el final del año fiscal 2026.

El cierre, que se extendió durante más de un mes, afectó a cientos de miles de trabajadores federales y paralizó temporalmente numerosos servicios en todo el país. Con la promulgación de la ley, el gobierno federal retoma plenamente sus operaciones.

En un discurso desde el Despacho Oval, Trump vinculó el tema con el panorama político del próximo año. “Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no olviden esto cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato y demás”, dijo. “No olviden lo que le han hecho a nuestro país”, reafirmó.

Sentado en el escritorio presidencial, junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y un grupo de legisladores republicanos, el mandatario declaró: “Hoy pido que no se pague a las compañías de seguros, sino que esta enorme cantidad de dinero se entregue directamente a la gente”.

Trabajaremos en algo relacionado con la atención médica. Podemos hacerlo mucho mejor”, añadió Trump, en referencia a su intención de impulsar un nuevo plan de salud.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosShutdownCierra del GobiernoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público estadounidense

Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios a través de estos personajes

Ranking Netflix: estas son las

Las mejores cintas de Hulu Estados Unidos para ver en cualquier momento

En la actualidad, Hulu y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las mejores cintas de Hulu

Lo más visto esta semana de Paramount+ en Estados Unidos

En la actualidad, Paramount+ y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Lo más visto esta semana

Las mejores cintas de Prime Video Estados Unidos para ver en cualquier momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las mejores cintas de Prime

El impacto de los aranceles golpea la Navidad en EEUU: suben los precios de los adornos y árboles artificiales

Las nuevas tarifas comerciales elevan el valor de los árboles de Navidad y decoraciones sintéticas hasta un 20%, mientras los minoristas reducen la oferta y los consumidores enfrentan menos opciones para la temporada festiva

El impacto de los aranceles
DEPORTES
Videos y fotos de las

Videos y fotos de las extravagantes vacaciones de Paul Aron en Brasil: recorrió una favela en moto y jugó con monos

La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

El detrás de escena de la crisis de Oscar Piastri con McLaren en la F1: una “injusticia” y “cosas extrañas”

“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

TELESHOW
El pase de factura de

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

Juana Repetto contó el lado menos glamoroso de la maternidad y relató la crisis que sufrió tras el nacimiento de su hijo

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

Murió Jorge Lorenzo, actor de En el barro, El marginal y Casi Ángeles

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

INFOBAE AMÉRICA

‘El fracaso de la república

‘El fracaso de la república de Weimar’: aquello que podría haber detenido a Hitler y no lo hizo

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas