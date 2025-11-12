Estados Unidos: descubren una planta en el Valle de la Muerte capaz de sobrevivir a más de 50 grados

El estudio de una especie que sobrevive en condiciones inhóspitas revela mecanismos genéticos que podrían redefinir nuestra capacidad de adaptación frente al cambio climático.

En uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, donde las temperaturas superan los 50℃ y la vida parece improbable, un grupo de científicos identificó una planta con una resistencia excepcional al calor. Tidestromia oblongifolia, hallada en el Valle de la Muerte, llamó la atención de la comunidad científica por su extraordinaria capacidad para sobrevivir sin radares, ni comunicación por radio al calor extremo.

Una especie del desierto ofrece esperanza para desarrollar cultivos capaces de soportar calor extremo en el futuro agrícola (MSU College of Natural Science)

Investigadores de la Michigan State University, bajo la dirección de la Dra. Seung Yon “Sue” Rhee y la Dra. Karine Prado, estudian los mecanismos de adaptación de esta especie, con potencial para revolucionar la agricultura frente al cambio climático, según informó National Geographic.

El Valle de la Muerte, conocido por una geografía que atrapa y comprime el aire bajo el nivel del mar, funciona como un horno natural donde el calor puede cocer un huevo en cuestión de minutos.

La ausencia de brisa y la radiación solar directa elevan la temperatura hasta niveles letales, lo que ocasiona que, en promedio, cuatro visitantes fallezcan cada año por hipertermia. Mientras la mayoría de las plantas es incapaz de sobrevivir o realizar la fotosíntesis en este ambiente, Tidestromia oblongifolia prospera en condiciones donde otras especies sucumben.

El clima implacable de este enclave californiano desafía a la vida y pone a prueba los límites de la resistencia vegetal (Freepik)

Hallazgo y estudio en condiciones extremas

El equipo replicó en laboratorio las condiciones extremas del Valle de la Muerte, un desafío tecnológico considerable.

Karine Prado señaló a National Geographic que los invernaderos convencionales no alcanzan los 50℃ ni logran la baja humedad del desierto, por lo que debieron adaptar sus cámaras de cultivo.

“Cuando trajimos estas semillas al laboratorio por primera vez, luchamos por conseguir que crecieran”, explicó Prado.

Solo después de reproducir fielmente el ambiente, las semillas germinaron y, en 10 días, las plantas triplicaron su biomasa, mientras otras especies emparentadas no resistieron el calor.

Los científicos debieron modificar las condiciones de cultivo para reproducir el ambiente extremo donde la planta prospera (Sterling Field/MSU)

Adaptaciones biológicas únicas

El análisis científico evidenció que Tidestromia oblongifolia posee una capacidad de ajuste insólita ante temperaturas extremas. “Esta es la planta documentada que mejor aguanta el calor extremo”, afirmó la Dra. Rhee.

El equipo identificó que, ante el aumento térmico, la planta activa y desactiva cientos de genes en menos de 24 horas, la mayoría asociados al estrés térmico.

Además, incrementa la producción de una enzima esencial, Rubisco activasa, lo que le permite mantener la fotosíntesis estable aun bajo un calor intenso.

A nivel celular, la adaptación es igualmente sorprendente. Al superar los 40℃, las células reposicionan sus mitocondrias cerca de los cloroplastos, que adquieren una forma de tacita nunca observada antes en plantas de este tipo. Este cambio estructural aumenta la eficiencia en la fijación de CO₂, lo cual podría ser clave para la supervivencia vegetal en ambientes hostiles.

La reorganización celular y la activación de genes específicos permiten a Tidestromia oblongifolia sobrevivir donde otras especies fallan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Potencial agrícola y respuesta al cambio climático

El impacto de este descubrimiento va más allá del desierto. La Dra. Rhee apuntó a National Geographic que, si estos mecanismos se aplican en cultivos agrícolas, “podríamos transformar la agricultura y adaptarla a un mundo más caliente”.

La producción alimentaria mundial enfrenta riesgos ante el calentamiento global, de modo que crear plantas resistentes a altas temperaturas es crucial para la seguridad alimentaria. Gracias a la genómica y al análisis de sistemas biológicos complejos, los científicos pueden extraer enseñanzas de especies como Tidestromia oblongifolia y utilizarlas para mejorar cultivos de interés agrícola.

Las investigadoras subrayan la necesidad de incrementar el apoyo a estas investigaciones. “Lo que necesitamos es mayor apoyo para este tipo de investigaciones”, enfatizó la Dra. Rhee en declaraciones recogidas por National Geographic.

El trabajo liderado por este equipo muestra cómo una planta del desierto puede ofrecer claves para la adaptación de la vegetación en un planeta sometido a temperaturas cada vez más elevadas, según concluyó National Geographic.