Estados Unidos

Estados Unidos: descubren una planta en el Valle de la Muerte capaz de sobrevivir a más de 50 grados

Gracias a adaptaciones únicas que le permiten prosperar bajo condiciones extremas, la Tidestromia oblongifolia es protagonista de ambientes inhóspitos. Por qué advierten que su supervivencia podría mejorar la resistencia de cultivos ante el cambio climático

Guardar
El estudio de una especie que sobrevive en condiciones inhóspitas revela mecanismos genéticos que podrían redefinir nuestra capacidad de adaptación frente al cambio climático.

En uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, donde las temperaturas superan los 50℃ y la vida parece improbable, un grupo de científicos identificó una planta con una resistencia excepcional al calor. Tidestromia oblongifolia, hallada en el Valle de la Muerte, llamó la atención de la comunidad científica por su extraordinaria capacidad para sobrevivir sin radares, ni comunicación por radio al calor extremo.

Una especie del desierto ofrece
Una especie del desierto ofrece esperanza para desarrollar cultivos capaces de soportar calor extremo en el futuro agrícola (MSU College of Natural Science)

Investigadores de la Michigan State University, bajo la dirección de la Dra. Seung Yon SueRhee y la Dra. Karine Prado, estudian los mecanismos de adaptación de esta especie, con potencial para revolucionar la agricultura frente al cambio climático, según informó National Geographic.

El Valle de la Muerte, conocido por una geografía que atrapa y comprime el aire bajo el nivel del mar, funciona como un horno natural donde el calor puede cocer un huevo en cuestión de minutos.

La ausencia de brisa y la radiación solar directa elevan la temperatura hasta niveles letales, lo que ocasiona que, en promedio, cuatro visitantes fallezcan cada año por hipertermia. Mientras la mayoría de las plantas es incapaz de sobrevivir o realizar la fotosíntesis en este ambiente, Tidestromia oblongifolia prospera en condiciones donde otras especies sucumben.

El clima implacable de este
El clima implacable de este enclave californiano desafía a la vida y pone a prueba los límites de la resistencia vegetal (Freepik)

Hallazgo y estudio en condiciones extremas

El equipo replicó en laboratorio las condiciones extremas del Valle de la Muerte, un desafío tecnológico considerable.

Karine Prado señaló a National Geographic que los invernaderos convencionales no alcanzan los 50℃ ni logran la baja humedad del desierto, por lo que debieron adaptar sus cámaras de cultivo.

“Cuando trajimos estas semillas al laboratorio por primera vez, luchamos por conseguir que crecieran”, explicó Prado.

Solo después de reproducir fielmente el ambiente, las semillas germinaron y, en 10 días, las plantas triplicaron su biomasa, mientras otras especies emparentadas no resistieron el calor.

Los científicos debieron modificar las
Los científicos debieron modificar las condiciones de cultivo para reproducir el ambiente extremo donde la planta prospera (Sterling Field/MSU)

Adaptaciones biológicas únicas

El análisis científico evidenció que Tidestromia oblongifolia posee una capacidad de ajuste insólita ante temperaturas extremas. “Esta es la planta documentada que mejor aguanta el calor extremo”, afirmó la Dra. Rhee.

El equipo identificó que, ante el aumento térmico, la planta activa y desactiva cientos de genes en menos de 24 horas, la mayoría asociados al estrés térmico.

Además, incrementa la producción de una enzima esencial, Rubisco activasa, lo que le permite mantener la fotosíntesis estable aun bajo un calor intenso.

A nivel celular, la adaptación es igualmente sorprendente. Al superar los 40℃, las células reposicionan sus mitocondrias cerca de los cloroplastos, que adquieren una forma de tacita nunca observada antes en plantas de este tipo. Este cambio estructural aumenta la eficiencia en la fijación de CO₂, lo cual podría ser clave para la supervivencia vegetal en ambientes hostiles.

La reorganización celular y la
La reorganización celular y la activación de genes específicos permiten a Tidestromia oblongifolia sobrevivir donde otras especies fallan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Potencial agrícola y respuesta al cambio climático

El impacto de este descubrimiento va más allá del desierto. La Dra. Rhee apuntó a National Geographic que, si estos mecanismos se aplican en cultivos agrícolas, “podríamos transformar la agricultura y adaptarla a un mundo más caliente”.

La producción alimentaria mundial enfrenta riesgos ante el calentamiento global, de modo que crear plantas resistentes a altas temperaturas es crucial para la seguridad alimentaria. Gracias a la genómica y al análisis de sistemas biológicos complejos, los científicos pueden extraer enseñanzas de especies como Tidestromia oblongifolia y utilizarlas para mejorar cultivos de interés agrícola.

Las investigadoras subrayan la necesidad de incrementar el apoyo a estas investigaciones. “Lo que necesitamos es mayor apoyo para este tipo de investigaciones”, enfatizó la Dra. Rhee en declaraciones recogidas por National Geographic.

El trabajo liderado por este equipo muestra cómo una planta del desierto puede ofrecer claves para la adaptación de la vegetación en un planeta sometido a temperaturas cada vez más elevadas, según concluyó National Geographic.

Temas Relacionados

AgriculturaValle De La MuerteCalorPlantasCambio ClimáticoResistencia Al CalorTidestromia OblongifoliaCaliforniaCultivosDesiertoFotosíntesisCalentamiento GlobalProducción AlimentariaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los turistas extranjeros podrían tener que revelar su historial de cinco años en redes sociales para poder ingresar a EEUU

La propuesta impulsada por la CBP amplía los datos exigidos en el sistema ESTA y está abierta a comentarios públicos durante 60 días

Los turistas extranjeros podrían tener

Los pasos que acorralan a Nicolás Maduro

La dictadura de Venezuela está al borde del colapso. Estados Unidos decidió estrangular su último recurso de financiamiento: el petróleo ilegal

Los pasos que acorralan a

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 10 de diciembre de 2025

Aquí los resultados del último sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Powerball: todos los

Entrenador de fútbol americano en Michigan fue despedido tras mantener una relación inapropiada

Sherrone Moore, fue localizado y entregado a las autoridades para ser investigado por posibles cargos, justo antes del Citrus Bowl, dejando a los Wolverines sin su líder histórico

Entrenador de fútbol americano en

Declaran emergencia por nieve para más de 300.000 personas en Minnesota tras intensa tormenta invernal

Un operativo especial de limpieza se ha puesto en marcha para despejar las calles, mientras las autoridades advierten sobre nuevas nevadas y temperaturas extremadamente bajas en los próximos días

Declaran emergencia por nieve para
DEPORTES
El cambio al reglamento deportivo

El cambio al reglamento deportivo en las carreras sprint que impuso la Fórmula 1 para 2026

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

TELESHOW
Damián Betular faltó a MasterChef

Damián Betular faltó a MasterChef Celebrity y Donato De Santis se reinventó con un particular look

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Flor de la V celebra su regreso al teatro en Sex: “Me quiero divertir y jugar con la sexualidad”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

INFOBAE AMÉRICA

Llaman a los fans de

Llaman a los fans de “Heartstopper” a grabar un video para que su autora viaje a Buenos Aires

El cierre del negocio

Los pasos que acorralan a Nicolás Maduro

El ex presidente Juan Orlando Hernández afirmó que Trump le “abrió los ojos a mucha gente” en Honduras

La OEA rechazó “cualquier llamamiento a alterar el orden público” en Honduras tras las denuncias de Nasralla