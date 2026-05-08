Un bombero ayudó a nacer a una bebé hace 22 años y ahora viajó 1.300 kilómetros para verla en su graduación: “Jamás me la perdería”

Chloe Huddle de bebé y Alan Kent en la foto de la izquierda y Alan Kent junto a Chloe Huddle el día de su graduación en la foto de la derecha

La historia de Alan Kent y Chloe Huddle comenzó en la madrugada del 15 de febrero de 2004, cuando el bombero aún en servicio respondió a una llamada de emergencia médica en Colorado Springs. Eran cerca de las seis de la mañana cuando la alarma los llevó a una vivienda donde Stacy Huddle, madre de Chloe, estaba a punto de dar a luz. Al acercarse al domicilio, Alan y su equipo escucharon los gritos de Stacy desde el piso superior. “Pensé: ‘Creo que vamos a tener un bebé’”, recordó Kent en diálogo con AZFamily. Apenas unos minutos después de su llegada, Chloe vino al mundo con la ayuda de Alan, quien ya tenía experiencia previa como paramédico, aunque ese momento marcaría una diferencia significativa en su carrera y en su vida personal.

Aquel episodio no era el primero en que Alan asistía un nacimiento, pero lo que sucedería después lo convertiría en único. Unos días tras el nacimiento, Stacy llevó a la recién nacida a la estación de bomberos para agradecer personalmente a quienes la ayudaron en ese momento crítico. Ese gesto marcó el inicio de una relación que se prolongaría a lo largo de más de dos décadas y que redefiniría el vínculo entre rescatistas y ciudadanos.

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Alan Kent (a la derecha) sosteniendo a Chloe Huddle cuando era bebé en el cuartel de bomberos

La relación entre Alan, Chloe y la familia Huddle fue construyéndose sobre la base de encuentros constantes y un pacto especial. Stacy propuso que Chloe festejara sus cumpleaños en la estación de bomberos y que Alan estuviera presente en los momentos más importantes de la vida de la niña. El acuerdo se cumplió a lo largo de los años y permitió que el bombero se mantuviera cerca de la familia, acompañándolos en celebraciones y fechas señaladas. “Alan fue la primera persona en sostenerme en brazos y desde entonces tenemos un vínculo muy especial”, recordó Chloe al medio local.

Las celebraciones de cumpleaños en la estación se convirtieron en una tradición para Chloe. Entre los recuerdos más significativos está su cumpleaños número quince: “Cumplí 15 años el día 15 en la Estación de Bomberos número 15, todos mis amigos de ese momento estaban allí junto a Kent”, evocó la joven graduada. Estos encuentros no solo reafirmaron el lazo, sino que dieron a Chloe y a su familia la oportunidad de construir recuerdos imborrables en un entorno que para muchos resulta inusual, pero que para ellos simboliza protección y compañía.

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Alan Kent y Chloe Huddle cuando ella cumplió 15 años

La compañía de Alan Kent en los momentos clave no se limitó a las fiestas infantiles. El bombero, a pesar de su retiro, mantuvo la promesa de estar presente en los acontecimientos fundamentales de la vida de Chloe. Asistió al casamiento de los hermanos de la joven y, recientemente, viajó junto a su esposa desde Colorado hasta Arizona para presenciar un evento central: la graduación universitaria de Chloe en la Grand Canyon University, el 24 de abril de 2026. El trayecto fue de aproximadamente 1.300 kilómetros, una distancia considerable que Kent recorrió sin dudarlo para ver a la joven recibir su diploma de licenciada en Ciencias de la Educación.

La motivación de Alan quedó clara en sus palabras: “Como estoy jubilado, tengo algo de tiempo libre. Pero incluso si no lo tuviera, jamás me lo perdería”, afirmó. Para Chloe, el gesto tuvo un valor inmenso: “Para mí significa muchísimo tener a tanta gente aquí para apoyarme y celebrar conmigo este momento tan importante de mi vida”, expresó. La presencia de Alan en la ceremonia fue testimonio tangible de un compromiso que trascendió el deber profesional y se transformó en una conexión familiar.

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Alan Kent y Chloe Huddle recientemente tras la graduación

La reciprocidad en la relación también ha sido una constante. Cuando Alan Kent celebró su jubilación el año pasado, Chloe viajó desde Phoenix para acompañarlo y agradecerle en persona por su compañía a lo largo de los años. De este modo, ambos se han apoyado mutuamente en los hitos más significativos de sus vidas. Ahora, en la lista de eventos futuros, Chloe ya incluyó al exbombero entre los invitados a su boda que se celebrará en julio, sumando así otro capítulo a una historia que comenzó de manera inesperada y que continúa escribiéndose.

En un entorno donde cada emergencia puede marcar un antes y un después, la relación entre Alan Kent y Chloe Huddle es ejemplo de cómo un encuentro fortuito puede transformarse en un lazo profundo y duradero. Para el exbombero, la experiencia representa una excepción feliz en una carrera a menudo marcada por situaciones difíciles. “En nuestro trabajo no siempre nos pasan cosas buenas. Haber vivido algo tan maravilloso como esto, y luego seguir acompañándola a lo largo de los años y verla crecer, creó una conexión única. El vínculo nos ha unido durante todos estos años”, relató Kent. La historia de Alan y Chloe demuestra que, a veces, la ayuda brindada en un momento crucial puede convertirse en una presencia constante y en un apoyo mutuo, abriendo paso a una relación que trasciende el azar y se convierte, con el tiempo, en familia.

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