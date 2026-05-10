Estados Unidos

Impactantes imágenes del rescate de una mujer que amenazaba con tirarse del piso 30 de un rascacielos en Brooklyn

La policía de Nueva York intervino para evitar que una mujer de 41 años se arrojara al vacío desde el Avalon Willoughby Square

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Las cámaras corporales registraron cada instante de la intervención policial sobre la cornisa de un edificio en Brooklyn (@NYPDnews)

Una mujer de 41 años fue rescatada por agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia de la policía de Nueva York cuando se encontraba al borde de una cornisa, a más de 30 pisos de altura, en el edificio Avalon Willoughby Square de Brooklyn.

El operativo, registrado por cámaras corporales y divulgado por el diario local New York Daily News, muestra a la víctima sentada en el extremo de la estructura, con el viento azotando con fuerza, mientras los oficiales intentaban calmarla.

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Según la policía, la intervención fue “un ejemplo del profesionalismo necesario para proteger y servir en situaciones extremas”.

Mano enguantada de un policía sujetando la mano de una mujer en el borde de un rascacielos, con una vista aérea de Brooklyn y otros edificios
Un equipo especializado del NYPD respondió ante una situación límite en uno de los rascacielos más altos de la ciudad (NYPD)

El operativo de rescate en lo alto de Brooklyn

Los hechos ocurrieron el jueves alrededor de las 13:30, cuando los policías localizaron a la mujer, angustiada, descalza y vestida de negro, en la esquina de un solárium del rascacielos, con una pierna suspendida sobre el vacío y sujetándose de una abertura en la barrera de plexiglás, según el New York Daily News.

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Dos uniformados se aseguraron con arneses a la pared de la azotea, escalaron la división de plexiglás y se aproximaron a la mujer, manteniendo el contacto físico y verbal en todo momento.

Mientras uno de los policías le aseguraba: “No lo haga, por favor. No lo haga, señora”, la mujer lloraba y pedía que sus padres supieran que los amaba. El viento intenso dificultaba la comunicación y la situación emocional se volvió aún más tensa, detalló el diario.

Vista desde una cámara corporal de un oficial de policía extendiendo la mano hacia una persona con el rostro pixelado al borde de un rascacielos
Los agentes lograron acercarse a la mujer en riesgo utilizando técnicas de seguridad y contención sobre la terraza del piso 30 (NYPD)

El despliegue de la Unidad de Servicios de Emergencia y el desenlace

Durante los minutos de tensión, los negociadores de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU) del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) buscaron generar confianza.

Uno de ellos se dirigió a la mujer: “Estoy aquí ahora, ¿de acuerdo? Le dije que vendría a ayudarla. Escúcheme, vamos a hacer esto juntos. Podemos sentarnos aquí diez minutos o media hora. Quiero asegurarme de que esté a salvo y bien”.

La mujer expresó su miedo a moverse pero aceptó el apoyo de los oficiales, quienes le ofrecieron incluso un teléfono para comunicarse con su madre y ayudarla a sentirse más tranquila.

Mientras contemplaban la vista de Brooklyn, el policía intentó aliviar la situación diciéndole: “Tenemos la mejor vista de la ciudad”.

Vista desde arriba mostrando las piernas de una persona colgando del borde de un rascacielos, con edificios de la ciudad debajo. Una mano sujeta y una correa verde es visible
Los miembros de la ESU actuaron con rapidez y coordinación para establecer contacto y brindar apoyo psicológico directo (NYPD)

Finalmente, la mujer accedió a que los miembros de la ESU la ayudaran a regresar al solárium, tras lo cual los servicios médicos la trasladaron a un hospital cercano para ser observada, informó un portavoz del NYPD al New York Daily News.

La respuesta inmediata y coordinada de la policía quedó documentada en la grabación de las cámaras corporales, difundida en redes sociales oficiales.

En la publicación, el NYPD destacó: “Valor y corazón de los mejores de Nueva York. Cuando una mujer estaba sentada en la cornisa de un edificio en Brooklyn, nuestros agentes respondieron con rapidez y usaron su entrenamiento para salvarle la vida”.

Varios agentes del NYPD rescatan a una persona en el borde de la azotea de un rascacielos. Equipo de rescate visible, ciudad y cielo azul de fondo
Tras varios minutos de tensión, la mujer fue puesta a salvo y derivada a un hospital para recibir atención profesional (NYPD)

Para quienes atraviesan crisis emocionales o pensamientos suicidas, la línea nacional de prevención del suicidio está disponible las 24 horas en el 988, con opción de chat en 988lifeline.org.

También existen recursos especializados para veteranos, familiares y jóvenes, así como materiales de apoyo en español en el sitio del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH). En caso de emergencia, se recomienda llamar al 911 o acudir a la sala de urgencias más cercana.

Avalon Willoughby Square, ubicado en la calle Duffield cerca de Willoughby, cuenta con 58 pisos, y la intervención se realizó en la zona de solárium en el piso 30, según la información recabada por el diario local New York Daily News.

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