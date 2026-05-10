Viajar para ver al Inter Miami: el tren que cuesta solo USD 5 y brinda beneficios para los partidos

Desde el Miami Intermodal Center, el estadio Nu Stadium se encuentra a solo 10 minutos a pie, con rutas señalizadas y adaptadas (REUTERS/Marco Bello)

Miles de aficionados de Inter Miami CF optan por viajar con el servicio de Tri-Rail y obtienen incentivos y recorridos sin tráfico. En cada jornada de partido, el sistema ferroviario registró hasta 10.000 viajes gracias a que los fanáticos vienen priorizando esta alternativa no solo por su precio —un pase diario de USD 5 los fines de semana— sino por la comodidad de evitar embotellamientos y el costo de estacionar en el nuevo estadio Nu Stadium.

Esta cifra representa un récord de uso, según informó Telemundo 51, y confirma un cambio de hábito entre los seguidores del club: el trayecto se convirtió en parte esencial de la experiencia deportiva.

PUBLICIDAD

La afluencia masiva de usuarios demuestra el atractivo de la propuesta: con el Tri-Rail, las jornadas futboleras en el Miami Freedom Park comienzan desde la estación de tren, donde se comparte la previa del partido y, para quienes usen transporte público, hay un crédito de USD 10 para consumir en el estadio, según detalló el club Inter Miami en su guía oficial.

La adopción del Tri-Rail por los aficionados del Inter Miami CF marca un récord con hasta 10.000 viajes por jornada de partido (Tri-Rail)

Viajar al Nu Stadium en tren: rutas, tarifas y proceso

El Tri-Rail conecta los condados de Palm Beach, Broward y Miami-Dade a través de una línea que facilita el acceso al Miami Freedom Park. Los usuarios solo deben localizar la estación más cercana, adquirir el pase diario (válido para viajes ilimitados los fines de semana), y viajar hasta la estación Miami Intermodal Center, ubicada junto al Aeropuerto de Miami.

PUBLICIDAD

Para los partidos sabatinos y dominicales, el pase tiene un costo único de USD 5 que permite viajes ilimitados durante todo el día, según la información publicada por Tri-Rail. Además, al término de todos los partidos de fin de semana en horario nocturno, sale un tren especial hacia el norte, aproximadamente 45 minutos después del silbato final, lo que garantiza el regreso de los aficionados.

En los días de semana, los boletos de ida y vuelta oscilan entre USD 5 y USD 17,50, según la distancia recorrida, ofreciendo así una alternativa todavía competitiva frente al gasto de conducir y pagar estacionamiento.

PUBLICIDAD

El pase diario de Tri-Rail de USD 5 los fines de semana facilita el acceso económico al Nu Stadium y ofrece viajes ilimitados (Tri-Rail)

Al arribar al Miami Intermodal Center, el acceso peatonal al estadio implica un trayecto de unos 10 minutos —media milla—. El recorrido contempla cruzar la intersección de NW 21st Street y NW 38th Court, para luego tomar la vía de acceso al hotel Sheraton Miami Airport, donde la señalización peatonal dirige hasta el puente que conecta directamente con el estadio.

Para quienes requieren asistencia por accesibilidad, hay señalización específica que lleva a la zona de shuttle ADA, indicó el sitio oficial de Tri-Rail.

PUBLICIDAD

La opción ferroviaria no es la única alternativa de transporte público: el Nu Stadium es accesible mediante Metrorail, Metrobus, Brightline, Metromover y los servicios de tranvía y ómnibus del condado de Broward, todos con paradas en el Aeropuerto de Miami o el Intermodal Center.

Los usuarios deben revisar los horarios y disponibilidad de regreso, dado a que algunas opciones pueden cubrir únicamente la llegada. El club Inter Miami especificó que los pases de estacionamiento deben adquirirse con antelación, ya que no será posible comprarlos directamente en el estadio.

PUBLICIDAD

La organización recomienda comprar estacionamiento anticipadamente o consultar rutas y horarios en el sitio oficial de Tri-Rail y el portal del club Inter Miami (Imagn Images/REUTERS)

Incentivos y ambiente: un viaje que suma a la experiencia futbolera

Los aficionados que eligen el transporte público no solo evitan los obstáculos habituales del tráfico y el estacionamiento: reciben un crédito de USD 10 para canjear por alimentos y bebidas dentro del Nu Stadium el día del encuentro, presentando ante Atención al Cliente su boleto y comprobante de viaje, según detalló en su portal el Inter Miami.

Durante el trayecto, el ambiente se traslada al tren, donde fanáticos entonan cánticos, socializan y comparten la pasión por el club mucho antes del inicio oficial del partido. Esta dinámica hizo del Tri-Rail el método de traslado preferido. De acuerdo con Telemundo 51, “los hinchas disfrutan de un ambiente colectivo desde el tren: cánticos, conversación y la previa del partido que empieza mucho antes de llegar al estadio”.

PUBLICIDAD

Consultas sobre rutas y horarios específicos pueden realizarse en el sitio web de Tri-Rail o a través del número 1-800-TRI-RAIL (874-7245), además de las actualizaciones ofrecidas por Inter Miami.

El trayecto en tren fortalece el sentido de comunidad entre los hinchas, quienes comparten cánticos y ambiente futbolero desde la estación (Tri-Rail)

El próximo encuentro marcado en el calendario será el domingo 17 de mayo, cuando Inter Miami CF reciba a Portland Timbers. Para muchos, esa jornada será otra oportunidad para comprobar que, con la expansión del transporte público, el espectáculo futbolero supera los 90 minutos y comienza mucho antes de que ruede el balón.

PUBLICIDAD