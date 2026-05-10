Estados Unidos

El “Fort Lauderdale Air Show 2026″ recibe a 350.000 visitantes y generará un impacto económico millonario en playas de Florida

La costa del Atlántico servirá de escenario para una convocatoria aérea que integra espectáculos patrios, dispositivos de seguridad reforzados y una recaudación proyectada superior a los USD 28 millones

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Dos aviones de combate F-16 blancos, rojos y azules de la Fuerza Aérea de EE.UU. volando en formación cerrada; uno invertido sobre el otro contra un cielo gris claro
La edición 2026 del Fort Lauderdale Air Show coincidirá con las celebraciones del 250° aniversario de Estados Unidos en la costa de Florida (Visit Lauderdale)

La edición 2026 del Fort Lauderdale Air Show congregará a 350.000 asistentes durante los días 9 y 10 de mayo, transformando la costa de esta ciudad de Florida en el epicentro de uno de los eventos aéreos más esperados de Estados Unidos.

El espectáculo, que coincide con las celebraciones por el 250° aniversario del país, promete acrobacias de alto riesgo, presentaciones únicas encabezadas por los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y una derrama económica estimada en USD 28 millones, según cifras proporcionadas por PredictHQ.

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Las autoridades prevén que los espectadores comiencen a llegar a la playa Drop Zone desde las 9:00 horas locales tanto el sábado como el domingo, mientras que el acceso a la exclusiva Flight Line Club estará habilitado a partir de las 10:00 horas.

La programación central se extenderá desde las 11:45 hasta las 15:00 horas, con distintas modalidades de entradas y zonas de visualización como The Sand Boxes, el Flight Line Club VIP y el Penthouse VIP. De acuerdo con NBC Miami, la opción más exclusiva para el sábado —el Penthouse VIP— ya había agotado localidades al momento de la última actualización, lo que refleja la alta expectativa generada por el evento.

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Los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos liderarán las acrobacias aéreas con maniobras sincronizadas a velocidades de hasta 1.126 km/h (USA TODAY Sports)
Los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos liderarán las acrobacias aéreas con maniobras sincronizadas a velocidades de hasta 1.126 km/h (USA TODAY Sports)

El Fort Lauderdale Air Show 2026 será protagonizado, entre otros, por la escuadra de los Thunderbirds, reconocidos internacionalmente por su precisión, disciplina y maniobras a velocidades cercanas a 1.126 km/h (700 mph), según detallaron los pilotos a NBC Miami.

Durante el evento, el público podrá apreciar sus formaciones sincronizadas desde el área resguardada de la Costa, donde la Patrulla de la Guardia Costera de Estados Unidos, la policía de Fort Lauderdale y la oficina del Sheriff del condado de Broward reforzarán la seguridad del evento, haciendo cumplir estrictas medidas para garantizar el desarrollo del espectáculo en condiciones controladas.

Durante la jornada previa al espectáculo, el jugador de los Florida Panthers Matthew Tkachuk participó en el programa Héroes de la Fuerza Aérea, ocupando la cabina de un F-16 Falcon junto a los Thunderbirds. “Ha sido una experiencia increíble y voy a disfrutar cada segundo porque no todos tienen la oportunidad de vivir algo así”, expresó Tkachuk a NBC Miami.

Piloto sonriente con uniforme oscuro posa frente a un jet de combate blanco, rojo y azul en pista de asfalto. Jets adicionales al fondo bajo cielo azul con nubes
Los Thunderbirds encabezan los espectáculos del Fort Lauderdale Air Show entre celebraciones patrias y récord de asistentes (Visit Lauderdale)

Impacto económico y logístico del evento

Cifras de PredictHQ calculan que el gasto generado por los asistentes al Fort Lauderdale Air Show alcanzará los USD 28.147.773, consolidando al evento como uno de los principales polos de atracción turística y dinamizador económico de la región para el año 2026.

El flujo masivo de visitantes, que ronda las 350.000 personas, motivó un despliegue logístico especial, incluyendo el cierre temporal de la carretera State Road A1A durante la duración del espectáculo, así como la apertura de estacionamientos en el centro comercial Galleria Mall y facilidades adicionales para quienes cuentan con pases en las zonas VIP.

Los organizadores recomiendan a quienes adquieran entradas en las zonas conocidas como Drop Zone Beach o The Sand Boxes acudir provistos de sillas, sombrilla, protector solar y refrigerios sin alcohol, ya que estas áreas permiten la entrada de coolers personales. En contraste, los asistentes al Flight Line VIP Club tendrán acceso a comidas y bebidas incluidas durante toda la jornada, según recopiló NBC Miami.

El control de acceso se realiza mediante pulseras identificatorias, tanto en las áreas generales como en las exclusivas. Además, se sugiere la utilización de protección auditiva, especialmente para niños menores de 5 años, para disminuir la exposición al elevado volumen de las aeronaves en maniobra.

Vista aérea de una larga playa de arena dorada llena de personas y sombrillas de colores, junto a una carretera con tráfico y edificios altos a lo largo de la costa
El Fort Lauderdale Air Show 2026 congregará a más de 350.000 asistentes y generará una derrama económica superior a USD 28 millones (Visit Lauderdale)

Seguridad reforzada y recomendaciones para el público

La Guardia Costera de Estados Unidos delimitó una zona de seguridad marítima que se extiende a lo largo de cuatro millas náuticas (6,4 kilómetros) paralelas a la línea de vuelo y aproximadamente una milla (1,6 kilómetros) de distancia del eje central del show. El acceso, tanto vehicular como peatonal, será regulado estrictamente, y el perímetro marítimo será patrullado para evitar intrusiones.

Si bien la organización anticipa condiciones óptimas, advierte que la agenda podría modificarse o cancelarse en caso de condiciones meteorológicas adversas u otros factores fuera de su control.

En caso de que un imprevisto impida totalmente el desarrollo del evento, se considerarán mecanismos de compensación para los asistentes, incluyendo posibles descuentos en futuras ediciones, registró NBC Miami.

Los organizadores del Air Show recomiendan protección auditiva para niños menores de cinco años por el volumen de las maniobras aéreas cercanas (USA TODAY Sports)
Los organizadores del Air Show recomiendan protección auditiva para niños menores de cinco años por el volumen de las maniobras aéreas cercanas (USA TODAY Sports)

El programa de espectáculos aéreos y experiencias VIP será completado con el anuncio de nuevos participantes, conforme se aproxime la fecha, explicó el portal oficial de Visit Lauderdale.

La invitación se extiende a quienes desean transformar el fin de semana del show en una escapada costera integral, aprovechando la oferta turística y gastronómica que distingue a la región.

La presencia de los Thunderbirds y la magnitud de la convocatoria confirman al Fort Lauderdale Air Show como uno de los encuentros aeronáuticos y recreativos más relevantes de la costa este de Estados Unidos.

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