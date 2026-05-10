El Fan Festival de Miami para el Mundial: acceso libre, shows y hasta 30.000 personas por día en Bayfront Park

Bayfront Park se prepara para albergar durante 23 días la mayor celebración pública del Mundial en Miami, con entrada gratuita y propuestas para todo tipo de público (FIFA World Cup 2026)

El FIFA Fan Festival de Miami se prepara para recibir hasta 30.000 visitantes diarios en Bayfront Park entre el 13 de junio y el 5 de julio, convirtiéndose en el epicentro abierto y gratuito del Mundial 2026 para quienes no tienen entradas a los estadios.

Así lo confirmó Miami Herald, mientras el evento, respaldado por USD 14,2 millones del condado, promete una experiencia integral para locales y turistas.

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Los Fan Festivals se consolidan como el espacio oficial para vivir la Copa del Mundo fuera de los estadios, reuniendo a miles de fanáticos en ciudades anfitrionas con actividades, música y transmisiones en vivo (REUTERS/Marko Djurica/Archivo)

Qué ofrece el Fan Festival de Miami

Acceso libre y gratuito para residentes y visitantes internacionales, sin registro previo.

Pantallas gigantes para la transmisión en vivo de más de 80 partidos del Mundial.

Escenario principal tipo anfiteatro con capacidad para 10.000 personas, donde se alternarán conciertos, presentaciones culturales y espectáculos.

Experiencias interactivas como “Soccer on the Bay”, con deportistas en motos acuáticas y mochilas propulsoras.

Instalación colectiva “Faces of Fan Festival” para dejar imágenes y mensajes de los asistentes.

Actividades infantiles, clínicas deportivas y concursos durante cada jornada.

Áreas sombreadas, puntos de hidratación y zonas de descanso , con medidas de accesibilidad y sostenibilidad.

Fiestas de visionado gratuitas en otros puntos clave de Miami-Dade, como Palmetto Golf Course, Little Haiti Park, North Beach Sand Bowl, Tropical Park y Amelia Earhart Park durante partidos destacados.

De acuerdo con el portal oficial Miami FWC26, el festival cubrirá 436.000 pies cuadrados (más de 40.500 m²) en el corazón del centro urbano, facilitando la llegada del público y alineando a la ciudad con una experiencia accesible y masiva.

El evento en Miami integra espectáculos, zonas interactivas, actividades para familias y pantallas para seguir todos los partidos, creando una experiencia mundialista en el corazón de la ciudad (FIFA World Cup 2026)

Fan Festivals confirmados en otras ciudades sede del Mundial 2026

Atlanta: Centennial Olympic Park, abierto durante toda la fase de partidos.

Boston: City Hall Plaza, del 12 al 27 de junio.

Dallas: Fair Park, durante los 34 días de partidos.

Houston: East Downtown (EaDo), con transmisión de todos los partidos y programación multicultural.

Kansas City: National WWI Museum and Memorial, registro digital obligatorio y aforo limitado.

Los Ángeles: LA Memorial Coliseum, del 11 al 14 de junio.

Miami: Bayfront Park, del 13 de junio al 5 de julio, acceso libre.

Nueva York/Nueva Jersey: Fan Zone Queens (USTA Billie Jean King National Tennis Center, 17 al 28 de junio) y Fan Village en Rockefeller Center (4 al 19 de julio).

Filadelfia: Lemon Hill, Fairmount Park, festival de 39 días, con registro online.

San Francisco Bay Area: Fan zones distribuidas en varios puntos urbanos y suburbanos.

Seattle: Nueve fan zones en distintas ciudades del estado de Washington.

Toronto: Fort York National Historic Site y The Bentway, 11 de junio al 19 de julio.

Vancouver: Hastings Park, con anfiteatro para 10.000 personas.

Ciudad de México: Zócalo, transmisión de partidos y programación cultural.

Guadalajara: Sede y fechas por confirmar.

Monterrey: Parque Fundidora, detalles finales pendientes.

The World Cup Guide y portales oficiales de las sedes indican que la mayoría de los Fan Festivals en Estados Unidos, Canadá y México serán de acceso gratuito, aunque algunas ciudades aplican registro digital previo y control de aforo.

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En México, el Zócalo de Ciudad de México, Parque Fundidora en Monterrey y recintos emblemáticos de Guadalajara se sumarán a la red de Fan Festivals con acceso libre y propuestas culturales (REUTERS/Marko Djurica)

Logística, expectativas y contexto hotelero en Miami

Según Miami Herald, la organización del Fan Festival de Miami está respaldada por una inversión pública de USD 14,2 millones y espera la asignación de USD 70 millones más del Departamento de Seguridad Nacional para seguridad y logística.

El evento se desarrolla en un contexto de demanda hotelera moderada: la ocupación promedio se ubica en 24% en días de partido y llega a 31% en noches clave como Brasil vs Escocia, cifras que, aunque superiores al año anterior, no alcanzan las previsiones iniciales.

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El enfrentamiento entre Brasil y Escocia, programado para el 24 de junio en Miami, concentra la mayor demanda de hospedaje y atención entre los partidos de la fase de grupos (REUTERS/Marko Djurica/Archivo)

Chantal Wu, directora de hospitalidad de la firma CoStar, explicó que Miami lidera las reservas hoteleras entre las sedes estadounidenses durante el torneo, aunque la demanda internacional muestra una caída frente a ediciones previas debido al costo de entradas, precios de alojamiento y políticas migratorias.

Axios Miami destacó que el comité organizador local confía en un repunte de la demanda a medida que se acerque la fecha inaugural.

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Las reservas hoteleras muestran un incremento moderado y precios más altos durante el Mundial, aunque la ocupación sigue por debajo de lo que anticipaban los operadores turísticos (REUTERS/Archivo)

Durante 23 días, Bayfront Park se transformará en el punto de encuentro global para aficionados y turistas, con una programación diaria pensada para quienes no cuenten con entradas a los estadios y una oferta de actividades que busca consolidar la experiencia futbolística y cultural en el espacio público.

“Bayfront Park será un punto de encuentro global donde residentes y visitantes celebrarán el fútbol mientras experimentan la cultura, la diversidad y la hospitalidad que definen a Miami”, señaló Rodney Barreto, copresidente del comité organizador, citado por Jamaica Observer.

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