Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. impulsa una suba del 387% en la tarifa para solicitar la suspensión de deportación

La medida elevaría el costo del trámite de USD 155 a USD 755, según la propuesta oficial que abre una consulta pública y afecta a quienes buscan frenar su expulsión del país

Guardar
Primer plano de un formulario I-246 y el logo del DHS en un escritorio. Una mano entrega un fajo de billetes de dólar en una oficina de inmigración de EE.UU.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos propone aumentar en un 387% la tarifa del formulario I-246 para la suspensión temporal de deportaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos propuso el 7 de mayo de 2026 un aumento del 387% en la tarifa del formulario I-246, utilizado para solicitar la suspensión temporal de una orden de deportación.

De ser aprobada la medida, el costo pasaría de USD 155 a USD 755, según la notificación oficial publicada en Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal de Estados Unidos, por el DHS en el expediente RIN: 1653-AA82.

PUBLICIDAD

Este ajuste, que no se modificaba desde 1989, está sujeto a un periodo obligatorio de 60 días para comentarios públicos, conforme dispone la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) de Estados Unidos. La fecha de entrada en vigor será definida únicamente después de este proceso y tras la publicación de la norma definitiva.

En el documento oficial, el DHS señaló que el incremento trasladará el costo total del trámite migratorio al solicitante y no a los contribuyentes. El nuevo monto cubrirá todos los costos directos e indirectos que afronta el gobierno federal, como atención al cliente, detección de fraude, verificaciones de antecedentes y tareas administrativas.

PUBLICIDAD

La institución precisó que “el objetivo es mantener la autosuficiencia financiera y fortalecer la seguridad en la gestión de solicitudes”. Asimismo, el DHS sostuvo que esta actualización responde a la Orden Ejecutiva 14218, que orienta a “alinear el financiamiento del sistema migratorio con criterios de autosuficiencia administrativa”.

La agencia agregó que la tarifa propuesta permitirá fortalecer la atención al usuario, la revisión de antecedentes y la detección de fraudes, reforzando la legitimidad de cada caso gestionado.

Según consta en la publicación oficial de Federal Register, el DHS justificó que “el aumento de la tarifa a USD 755 también reasignaría los costos del procesamiento del formulario I-246 a aquellos que reciben los servicios directos, garantizando así que los contribuyentes estadounidenses no soporten una carga desproporcionada en la financiación del sistema de inmigración”.

El formulario I-246 permite a personas con orden de deportación final solicitar a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia federal encargada de la aplicación de leyes migratorias, la suspensión temporal de la expulsión.

De acuerdo con la guía oficial de la ICE, “la presentación del formulario I-246 no elimina la orden de expulsión ni otorga un estatus migratorio, pero puede autorizar una suspensión temporal en casos de emergencia médica, razones humanitarias u otros factores excepcionales”.

La decisión sobre cada solicitud corresponde a la propia agencia, que evalúa los méritos particulares caso por caso.

El DHS convocó a ciudadanos y organizaciones a participar en el proceso de consulta pública: “Las observaciones más relevantes y específicas serán consideradas antes de la decisión definitiva sobre la norma propuesta”, indicó el organismo en su publicación oficial en Federal Register.

El abogado Héctor Quiroga, especialista en inmigración con ejercicio en Washington, explicó: “El formulario I-246 es un recurso crucial para quienes, a pesar de tener una orden final de expulsión, enfrentan situaciones humanitarias o legales que justifican la postergación de su salida del país. Su función no es cancelar la orden, sino ganar tiempo mientras se resuelven circunstancias excepcionales”.

Por su parte, el abogado de inmigración José Guerrero, radicado en Miami, advirtió: “Este incremento en la tarifa dificultará aún más el acceso de personas con recursos limitados a la única vía legal que les permite evitar una deportación inmediata y presentar argumentos adicionales para permanecer en Estados Unidos”.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), el organismo encargado de la inmigración y ciudadanía en Estados Unidos, en su informe oficial, informó recientemente que existen más de 12.000.000 de solicitudes de beneficios migratorios pendientes.

El organismo señaló que, como resultado del alto volumen de peticiones y de los ajustes normativos, se anticipan mayores demoras y un aumento en los tiempos de procesamiento.

Qué implica la modificación del formulario I-246

Primer plano de un escritorio en una oficina de inmigración con el formulario I-246 y el logo del DHS. Dos manos intercambian billetes de dólar en el fondo.
El incremento busca trasladar el costo total del trámite migratorio del formulario I-246 directamente a los solicitantes, cubriendo todos los gastos asociados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la ficha oficial de la ICE, el formulario I-246 es la vía formal para que una persona con orden de deportación definitiva solicite la suspensión temporal de la expulsión. La agencia explica que las solicitudes se revisan de manera individual, considerando factores humanitarios, médicos, familiares y la posibilidad de que existan procesos judiciales pendientes que puedan influir en la decisión final.

El DHS indicó que el ajuste de USD 155 a USD 755 responde a la actualización de costos acumulados desde 1989 y asegura la cobertura total de los gastos administrativos y operativos asociados al procedimiento.

Proceso de consulta pública y próximos pasos

Primer plano de un formulario I-246 sobre un escritorio. Una mano sostiene billetes de dólares, y el logo del Departamento de Seguridad Nacional es visible.
La consulta pública sobre el aumento del formulario I-246 estará abierta por 60 días para recibir comentarios ciudadanos y de organizaciones antes de la decisión final (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta fue publicada oficialmente en Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal de Estados Unidos, bajo el expediente correspondiente del DHS (RIN: 1653-AA82), abriendo un periodo de 60 días para la presentación de comentarios públicos. La institución reiteró que “las recomendaciones más fundamentadas y específicas serán consideradas antes de adoptar una decisión final sobre el nuevo esquema tarifario”.

Durante este periodo, organizaciones y ciudadanos pueden enviar observaciones técnicas y jurídicas que serán analizadas por el DHS.

La agencia enfatizó que la decisión definitiva se comunicará tras concluir la evaluación de los aportes recibidos, en cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad vigentes en la administración federal.

El USCIS, en su informe más reciente, informó que existen más de 12.000.000 de trámites en espera, lo que genera retrasos y prolonga la incertidumbre para miles de familias.

El DHS remarcó que la medida busca asegurar la sostenibilidad financiera del sistema migratorio y fortalecer los controles administrativos, manteniendo el compromiso con la legalidad en todos los procedimientos.

Temas Relacionados

Departamento de Seguridad NacionalOficina de Inmigración y AduanasTrámites MigratoriosTarifas AdministrativasEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El aumento del precio de la gasolina golpea con más fuerza a los hogares de bajos ingresos en Estados Unidos

El informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York revela una brecha creciente en el consumo de combustibles, agravada por la crisis geopolítica y la volatilidad en el suministro internacional

El aumento del precio de la gasolina golpea con más fuerza a los hogares de bajos ingresos en Estados Unidos

Manhattan ajusta los semáforos para crear una ‘ola verde’ para ciclistas: cómo impacta a los repartidores hispanos

El cambio favorece la seguridad y la fluidez en los corredores donde se concentran quienes dependen de la bicicleta para trabajar

Manhattan ajusta los semáforos para crear una ‘ola verde’ para ciclistas: cómo impacta a los repartidores hispanos

Cómo influye la Ordenanza de Estabilización de Alquileres en la economía de quienes alquilan viviendas en Los Ángeles durante varios años

El tope anual de aumentos y la diferencia acumulada en el pago de alquileres convierten a la RSO en una herramienta clave para la estabilidad de los inquilinos en la ciudad

Cómo influye la Ordenanza de Estabilización de Alquileres en la economía de quienes alquilan viviendas en Los Ángeles durante varios años

Retiran del mercado 36.000 osos de peluche de reconocida marca por riesgo de asfixia infantil

Un defecto en el cierre interno de los osos Heartwarming Hugs de Build-A-Bear llevó a la compañía a iniciar el retiro voluntario del producto. La empresa recomienda a las familias suspender su uso y devolver los ejemplares para recibir un reembolso o reemplazo

Retiran del mercado 36.000 osos de peluche de reconocida marca por riesgo de asfixia infantil

Nueva York prueba baterías portátiles para hogares ante olas de calor: cómo anotarse y qué ofrece el plan

La iniciativa piloto facilita equipos recargables y recompensas para quienes buscan alternativas frente a temperaturas extremas y saturación eléctrica durante el verano

Nueva York prueba baterías portátiles para hogares ante olas de calor: cómo anotarse y qué ofrece el plan

TECNO

La herramienta de Google que elimina la duda de cómo te quedará la ropa llega a Colombia

La herramienta de Google que elimina la duda de cómo te quedará la ropa llega a Colombia

La nueva obsesión de Elon Musk: así será Terafab, su megafábrica de chips

Modo ‘trébol naranja’ en WhatsApp: qué es y cómo se activa

Disney apuesta por una super app que fusiona entretenimiento, viajes y compras

Cómo la ética y la regulación marcan los objetivos de la inteligencia artificial en 2026

ENTRETENIMIENTO

Hailey Bieber reconoce sentirse limitada por la atención mediática a su matrimonio con Justin Bieber

Hailey Bieber reconoce sentirse limitada por la atención mediática a su matrimonio con Justin Bieber

La particular razón por la que Turquía prohibió Pokémon durante casi una década

El día que Colin Jost gastó 280.000 dólares en un ferry y Scarlett Johansson lo dejó sin palabras

Brittany Furlan revela ingresos de más de 40 mil dólares mensuales en OnlyFans en medio de su disputa legal con Ronnie Radke

La madre de Miley Cyrus habló sobre su divorcio de Billy Ray: “Estaba destrozada”

MUNDO

Tras el intercambio de ataques en Ormuz, Estados Unidos descartó el regreso de las hostilidades e Irán afirmó que todo está “bajo control”

Tras el intercambio de ataques en Ormuz, Estados Unidos descartó el regreso de las hostilidades e Irán afirmó que todo está “bajo control”

El bloqueo naval de Estados Unidos obliga a Irán a recortar su producción de petróleo por primera vez desde el inicio del conflicto

Detuvieron a un hombre armado tras amenazar al ex príncipe Andrés cerca de su residencia en Sandringham

Mientras Estados Unidos presiona en la ONU, Irán busca controlar y gravar el paso de buques por el estrecho de Ormuz

Millones de barcos, rutas históricas y alianzas estratégicas: la historia del estrecho de Malaca y su rol en la economía global