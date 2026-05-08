El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. impulsa una suba del 387% en la tarifa para solicitar la suspensión de deportación

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos propone aumentar en un 387% la tarifa del formulario I-246 para la suspensión temporal de deportaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos propuso el 7 de mayo de 2026 un aumento del 387% en la tarifa del formulario I-246, utilizado para solicitar la suspensión temporal de una orden de deportación.

De ser aprobada la medida, el costo pasaría de USD 155 a USD 755, según la notificación oficial publicada en Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal de Estados Unidos, por el DHS en el expediente RIN: 1653-AA82.

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Este ajuste, que no se modificaba desde 1989, está sujeto a un periodo obligatorio de 60 días para comentarios públicos, conforme dispone la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) de Estados Unidos. La fecha de entrada en vigor será definida únicamente después de este proceso y tras la publicación de la norma definitiva.

En el documento oficial, el DHS señaló que el incremento trasladará el costo total del trámite migratorio al solicitante y no a los contribuyentes. El nuevo monto cubrirá todos los costos directos e indirectos que afronta el gobierno federal, como atención al cliente, detección de fraude, verificaciones de antecedentes y tareas administrativas.

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La institución precisó que “el objetivo es mantener la autosuficiencia financiera y fortalecer la seguridad en la gestión de solicitudes”. Asimismo, el DHS sostuvo que esta actualización responde a la Orden Ejecutiva 14218, que orienta a “alinear el financiamiento del sistema migratorio con criterios de autosuficiencia administrativa”.

La agencia agregó que la tarifa propuesta permitirá fortalecer la atención al usuario, la revisión de antecedentes y la detección de fraudes, reforzando la legitimidad de cada caso gestionado.

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Según consta en la publicación oficial de Federal Register, el DHS justificó que “el aumento de la tarifa a USD 755 también reasignaría los costos del procesamiento del formulario I-246 a aquellos que reciben los servicios directos, garantizando así que los contribuyentes estadounidenses no soporten una carga desproporcionada en la financiación del sistema de inmigración”.

El formulario I-246 permite a personas con orden de deportación final solicitar a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia federal encargada de la aplicación de leyes migratorias, la suspensión temporal de la expulsión.

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De acuerdo con la guía oficial de la ICE, “la presentación del formulario I-246 no elimina la orden de expulsión ni otorga un estatus migratorio, pero puede autorizar una suspensión temporal en casos de emergencia médica, razones humanitarias u otros factores excepcionales”.

La decisión sobre cada solicitud corresponde a la propia agencia, que evalúa los méritos particulares caso por caso.

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El DHS convocó a ciudadanos y organizaciones a participar en el proceso de consulta pública: “Las observaciones más relevantes y específicas serán consideradas antes de la decisión definitiva sobre la norma propuesta”, indicó el organismo en su publicación oficial en Federal Register.

El abogado Héctor Quiroga, especialista en inmigración con ejercicio en Washington, explicó: “El formulario I-246 es un recurso crucial para quienes, a pesar de tener una orden final de expulsión, enfrentan situaciones humanitarias o legales que justifican la postergación de su salida del país. Su función no es cancelar la orden, sino ganar tiempo mientras se resuelven circunstancias excepcionales”.

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Por su parte, el abogado de inmigración José Guerrero, radicado en Miami, advirtió: “Este incremento en la tarifa dificultará aún más el acceso de personas con recursos limitados a la única vía legal que les permite evitar una deportación inmediata y presentar argumentos adicionales para permanecer en Estados Unidos”.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), el organismo encargado de la inmigración y ciudadanía en Estados Unidos, en su informe oficial, informó recientemente que existen más de 12.000.000 de solicitudes de beneficios migratorios pendientes.

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El organismo señaló que, como resultado del alto volumen de peticiones y de los ajustes normativos, se anticipan mayores demoras y un aumento en los tiempos de procesamiento.

Qué implica la modificación del formulario I-246

El incremento busca trasladar el costo total del trámite migratorio del formulario I-246 directamente a los solicitantes, cubriendo todos los gastos asociados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la ficha oficial de la ICE, el formulario I-246 es la vía formal para que una persona con orden de deportación definitiva solicite la suspensión temporal de la expulsión. La agencia explica que las solicitudes se revisan de manera individual, considerando factores humanitarios, médicos, familiares y la posibilidad de que existan procesos judiciales pendientes que puedan influir en la decisión final.

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El DHS indicó que el ajuste de USD 155 a USD 755 responde a la actualización de costos acumulados desde 1989 y asegura la cobertura total de los gastos administrativos y operativos asociados al procedimiento.

Proceso de consulta pública y próximos pasos

La consulta pública sobre el aumento del formulario I-246 estará abierta por 60 días para recibir comentarios ciudadanos y de organizaciones antes de la decisión final (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta fue publicada oficialmente en Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal de Estados Unidos, bajo el expediente correspondiente del DHS (RIN: 1653-AA82), abriendo un periodo de 60 días para la presentación de comentarios públicos. La institución reiteró que “las recomendaciones más fundamentadas y específicas serán consideradas antes de adoptar una decisión final sobre el nuevo esquema tarifario”.

Durante este periodo, organizaciones y ciudadanos pueden enviar observaciones técnicas y jurídicas que serán analizadas por el DHS.

La agencia enfatizó que la decisión definitiva se comunicará tras concluir la evaluación de los aportes recibidos, en cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad vigentes en la administración federal.

El USCIS, en su informe más reciente, informó que existen más de 12.000.000 de trámites en espera, lo que genera retrasos y prolonga la incertidumbre para miles de familias.

El DHS remarcó que la medida busca asegurar la sostenibilidad financiera del sistema migratorio y fortalecer los controles administrativos, manteniendo el compromiso con la legalidad en todos los procedimientos.