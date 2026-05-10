Estados Unidos

El Día de la Madre 2026 une tradiciones estadounidenses y latinoamericanas: por qué se festeja este domingo

La coincidencia del calendario permitirá que tanto residentes de Estados Unidos como familias hispanas rindan tributo a las figuras maternas en la misma jornada, algo poco habitual en la cultura de diversos países

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Dos madres sonríen con sus hijos en un sofá, recibiendo regalos y tarjetas de Día de la Madre. Banderas de México y EE. UU. en el fondo
El Día de las Madres 2026 en Estados Unidos coincide con la fecha tradicional latinoamericana del 10 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de las Madres en Estados Unidos representa una de las jornadas familiares más esperadas del calendario nacional. Cada año, millones de personas buscan homenajear a madres, abuelas y figuras maternas a través de gestos, reuniones y regalos, aunque el sentido de la celebración evolucionó con el tiempo.

En 2026, la fecha adquiere particular relevancia tanto por su coincidencia con el 10 de mayo —día tradicional en países latinoamericanos— como por la reflexión que suscita sobre el significado real de honrar la maternidad en la actualidad.

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Fecha y motivo de la celebración en 2026

En 2026, el Día de las Madres en Estados Unidos se celebrará el domingo 10 de mayo. Esta fecha se determina porque la festividad siempre cae el segundo domingo de mayo, conforme a la tradición establecida oficialmente en 1914.

Aunque puede parecer una fecha inusual, el rango habitual de esta celebración va del 8 al 14 de mayo. El objetivo central de la jornada es rendir homenaje, reconociendo el rol femenino en la familia y la sociedad.

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Una mujer sonriente en el centro abraza a una niña a su izquierda y a un joven a su derecha, ambos también sonríen, en una sala con plantas y adornos.
En 2026, comunidades hispanas valoran la coincidencia del calendario de Estados Unidos y México, facilitando reuniones familiares conjuntas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, la fecha puede variar, lo que genera dudas entre familias biculturales, especialmente en la comunidad hispana residente en Estados Unidos, donde se cruzan tradiciones del país anfitrión y de los países latinoamericanos de origen.

El motivo esencial de la conmemoración, según los registros históricos, es expresar gratitud y reconocimiento sincero hacia las madres, más allá de cualquier presente material. El Día de las Madres en 2026 marca un punto de encuentro entre la tradición estadounidense y la influencia de costumbres internacionales.

Origen y evolución histórica del Día de las Madres estadounidenses

El origen moderno del Día de las Madres en Estados Unidos está vinculado a Anna Jarvis, quien organizó en 1908 una de las primeras conmemoraciones en Virginia Occidental, en memoria de su madre fallecida.

Su campaña buscaba institucionalizar una fecha especial para reconocer el sacrificio y amor materno. Después de varios años de esfuerzos, el presidente Woodrow Wilson firmó en 1914 la proclamación que estableció oficialmente la celebración el segundo domingo de mayo.

Una niña sonriente cubre los ojos de una mujer adulta que sonríe, sosteniendo un regalo envuelto en papel marrón con una cinta blanca de encaje
La celebración del Día de las Madres refleja la influencia de Anna Jarvis, impulsora original del homenaje en 1908 y crítica del consumismo actual (Magnific)

Diferencias de fechas y tradiciones respecto a otros países

El Día de las Madres no se celebra en la misma fecha en todo el mundo. En Estados Unidos, Australia y Canadá, la festividad coincide en el segundo domingo de mayo, pero en otros países la fecha es distinta.

Por ejemplo, en el Reino Unido se celebra tres semanas antes del Domingo de Pascua bajo el nombre de “Mothering Sunday”. Costa Rica lo conmemora el 15 de agosto, Georgia el 3 de marzo y Tailandia el 12 de agosto, coincidiendo con el cumpleaños de la reina.

Esta diferencia de fechas genera particular confusión entre familias de origen latinoamericano que residen en Estados Unidos, ya que en países como México el festejo es fijo: el 10 de mayo sin importar el día de la semana.

Por ello, para muchas familias biculturales, la celebración puede duplicarse o adaptarse según el contexto cultural y familiar. La variación de tradiciones también se expresa en los tipos de regalos y las formas de rendir homenaje a las madres.

Un joven con camisa estampada abraza a una mujer sonriente con blusa floral, quien sostiene un regalo y un globo rojo en forma de corazón.
El Día de las Madres no es feriado federal en Estados Unidos, aunque Arizona lo reconoce de manera estatal sin modificar servicios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas habituales de celebración y regalos

La manera más común de festejar el Día de las Madres en Estados Unidos incluye la entrega de flores, tarjetas, dulces, comidas especiales en restaurantes o reuniones familiares en casa.

Entre los regalos más populares destacan los ramos de flores, especialmente los claveles. Se considera que el clavel blanco fue elegido por Anna Jarvis como símbolo oficial de la celebración, dado que era la flor favorita de su madre. Actualmente, el clavel blanco se asocia a madres fallecidas, mientras que los claveles rojos o rosados se destinan a madres vivas.

Otras formas de homenaje incluyen joyería, tratamientos de belleza, ropa y tarjetas con mensajes personalizados. Muchas familias organizan salidas o preparan comidas especiales, y en los días previos, escuelas y colegios ayudan a los niños a realizar tarjetas o pequeños regalos hechos a mano para sus madres.

No existe un feriado federal para el Día de las Madres, aunque en estados como Arizona se reconoce como día festivo estatal. De todos modos, la mayoría de los comercios, restaurantes y servicios públicos opera bajo el horario habitual de los domingos, salvo por el incremento de actividad en restaurantes y floristerías.

Primer plano de una mujer mestiza sonriente con un ramo de flores vibrantes, mientras su esposo e hijo miran con cariño; el niño sostiene una flor amarilla.
Las ventas de flores y tarjetas aumentan notablemente en el comercio estadounidense durante la previa al Día de las Madres, impulsando la actividad económica local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias actuales con críticas a la comercialización

En los últimos años, el Día de las Madres ha enfrentado críticas por su creciente comercialización. La propia Anna Jarvis, promotora original de la festividad, denunció el desvío del sentido genuino de la celebración hacia el consumo de tarjetas y regalos costosos.

Esta crítica se mantiene vigente, con un número creciente de familias que optan por gestos más personales y menos costosos, como cartas escritas a mano, tiempo de calidad compartido o actividades íntimas.

El contexto actual muestra una tendencia hacia celebraciones más conscientes, donde el énfasis recae en la gratitud, la presencia y el reconocimiento genuino. Muchas familias buscan reconectar con el significado original de la fecha, dejando en segundo plano el valor comercial de los obsequios.

La conversación sobre cómo equilibrar la tradición y el consumo permanece abierta, y para quienes celebran, la pregunta central es cómo hacer sentir valorada a la madre, más allá de los regalos materiales.

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