Carlos Díaz-Rosillo: “México es la principal preocupación de Estados Unidos respecto al narcotráfico”

Carlos Diaz- Rosillo, director del Adam Smith Center for Economic Freedom, durante la conversación con Román Lejtman, corresponsal de Infobae en Washington

(Desde Miami, Estados Unidos) Carlos Díaz-Rosillo fue asesor de Donald Trump y es director del Adam Smith Center for Economic Freedom. Conoce la situación de América Latina y maneja información estratégica que se analiza todos los días en la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Tras participar en la Conferencia de Seguridad Hemisférica organizada por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea, Díaz-Rosillo concedió un reportaje exclusivo a Infobae:

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-La Casa Blanca emitió un documento que plantea cómo va a ser la agenda de seguridad de Estados Unidos en América Latina. Ese documento especifica que las hipótesis de conflicto son el narcoterrorismo, los delitos trasnacionales, y los grupos de ultraizquierda, anarquistas y fascistas.

-Sí.

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-¿Usted como lo explica?

-Es consistente y coherente con la estrategia de seguridad nacional que la Casa Blanca publicó en noviembre del año pasado, en donde decía que por mucho tiempo Estados Unidos ha ignorado la región, y que eso cambia ahora para tener una política muy clara en América Latina y el Caribe destinada a enfrentar esta amenaza que presentan los narcotraficantes y el crimen organizado.

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-¿El documento se vincula al denominado Escudo de las Americas?

-Sí. Su objetivo es combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Así que veo el último documento muy consistente con lo que el presidente Trump viene ya diciendo para enfrentar las amenazas a Estados Unidos desde América Latina.

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-¿La decisión de Trump en materia de seguridad regional se ejecuta en acuerdos bilaterales?

-El presidente Trump siempre ha dicho que no es un gran fan de los acuerdos multilaterales. Y también ha dicho que quiere trabajar con gobiernos con los que comparten una afinidad ideológica, aunque eso no implica que descarte a gobiernos que no sean de derecha. Pero en este caso, esos gobiernos de la región tienen que entender la importancia de colaborar con Estados Unidos.

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Claudia Sheinbaum, presidente de México, y Donald Trump durante su encuentro en Washington, (Estados Unidos)

-¿Qué países observa Estados Unidos al momento de combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo, la ultraizquierda y el anarquismo?

-Yo creo que primero tenemos que ver la relación entre Estados Unidos y México. México, nuestro socio comercial, es el único país latinoamericano que tiene una frontera con Estados Unidos. Y si bien la gran mayoría de los inmigrantes ilegales que entran a Estados Unidos no son de México, sí pasan por México.

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-Entonces...

-Yo creo que por el tema del narcotráfico, la migración y la seguridad, la relación de Estados Unidos con México va a tomar un papel muy importante.

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-México es la principal preocupación de Estados Unidos respecto al narcotráfico y al narcoterrorismo...

-Creo que si. Por la cercanía, por la frontera que compartimos, y por el hecho de que la gran mayoría de las sustancias ilícitas que entran a Estados Unidos vienen de México.

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Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca, (Estados Unidos)

-¿Cree que habrá transición democrática en Venezuela?

-Sí.

-¿Tiene un ritmo constante o todavía no avanza a la velocidad que esperaba?

-El secretario (Marco) Rubio lo ha dicho en diferentes ocasiones, que estamos hablando de un proceso de diferentes fases. Él ha destacado tres fases. La primera fase, es tomar el control operativo del país. La segunda fase es la reconstrucción económica. Y la tercera fase es la transición hacia la democracia. Construir instituciones democráticas sólidas y fuertes. Creo que estamos muy lejos todavía de esa tercera fase.

-En este proceso de tres fases que describe, ¿adonde la ubica a María Corina Machado?

-Yo la veo como una figura clave para la tercera fase.

-¿Ella debería esperar afuera de Venezuela o regresar a su país para liderar la oposición?

-Yo creo que es una decisión para ella que tiene que evaluar con mucha seriedad y con mucha estrategia. Ella puede jugar un papel muy importante, pero esperaría a la tercera fase.

La crisis económica en Cuba es terminal, pero el régimen se niega a iniciar la transición democrática

-¿Cuándo cree que iniciará la transición democrática en Cuba?

-Creo que muy pronto.

-¿Cuándo?

-Estamos hablando de pocos meses...

-¿Y cómo sería?

-Creo que va a ser muy parecido al proceso en Venezuela. No veo una operación militar tradicional con soldados norteamericanos que entren y capturen La Habana.