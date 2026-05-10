Estados Unidos

Un lavadero de autos familiar transforma el acceso al empleo para adultos con autismo en Florida

La compañía demuestra que adaptar procesos puede favorecer la estabilidad de personas neurodivergentes, generar confianza en los empleados y aportar beneficios productivos en la región

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Tres hombres posan sonrientes frente a un SUV compacto amarillo en un lavadero de autos. El central viste polo negro, el de la izquierda camiseta azul claro y el de la derecha polo gris
El lavadero de autos Rising Tide Car Wash integra laboralmente a adultos en el espectro autista en el sur de Florida (CNN)

Un lavadero de autos en el sur de Florida se convirtió en un ejemplo concreto de inclusión laboral, proporcionando oportunidades de empleo estables y significativas para adultos en el espectro autista, una población que en el estado asciende a 320.000 personas, de las cuales cerca del 80% permanece desempleada, según datos de WPLG 10 y CBS News.

Desde su fundación en 2013, el modelo desarrollado por la familia D’Eri no solo amplió el acceso al trabajo para esta comunidad, sino que mostró cómo adaptar procesos puede impulsar tanto el crecimiento de un negocio como la integración social.

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Más de 250 personas obtuvieron trabajo luego del lavadero

En una economía donde la dificultad para encontrar trabajadores es una constante, Rising Tide Car Wash optó por un enfoque opuesto al tradicional: creó un entorno en el que las rutinas y la claridad de los procesos apoyan las capacidades de sus empleados.

Desde su sede original, la empresa expandió operaciones a tres puntos en Parkland, Margate y Coral Springs, donde emplea actualmente a más de 90 personas en el espectro autista, como informó el canal WPLG 10.

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Un hombre con gorra y camiseta azul limpia un SUV blanco en un lavadero automático, utilizando un cepillo largo mientras el vehículo avanza por el túnel de lavado
Más de 250 empleados autistas de Rising Tide han conseguido trabajo fuera del lavadero tras ganar experiencia y habilidades laborales (WPLG 10)

Un aspecto que distingue a Rising Tide, recogido tanto por WPLG 10 como por CBS News, es que no solo ofrece estabilidad durante el empleo: más de 250 trabajadores pasaron a otros puestos luego de adquirir experiencia allí.

Thomas D’Eri, director ejecutivo y cofundador, explicó: “Los negocios como el nuestro son una vía de entrada al mercado laboral para muchas personas con autismo”.

Sistemas claros, comunidad fuerte y orgullo por el trabajo

El diseño organizacional de Rising Tide es deliberadamente sencillo y estructurado. D’Eri detalló a WPLG 10: “Diseñamos nuestros sistemas para que sean muy claros y muy sencillos de usar. El negocio se basa en procesos, y es tangible. Vienes a un lavadero y sabes rápidamente si el servicio fue bueno: el auto está limpio o no lo está”.

Esta transparencia no solo facilita la inserción y el aprendizaje, sino que contribuye a generar seguridad y confianza en los empleados.

Luke Zenda, uno de los empleados, comentó en WPLG 10: “Aquí todos somos muy cercanos, como amigos. Podemos trabajar bien juntos y enfrentar las operaciones diarias”. Andrew D’Eri, habló sobre el origen del emprendimiento familiar: “Trabajar con mis amigos aquí es algo que disfruto mucho”.

Un hombre de mediana edad agachado con camiseta azul y pantalones caqui lava la rueda de un SUV plateado con una esponja y un guante azul
El emprendimiento familiar de la familia D’Eri promueve la integración social y fortalece los vínculos personales en el sur de Florida (WPLG 10)

Otro trabajador del equipo, llamado Ryan Brodie, expresó a CBS News: “Me gusta trabajar en los autos porque es muy fácil para mí”. Mientras que Andrew D’Eri añadió: “Trabajo aquí porque gano mucho dinero y hablo con los clientes”.

La psicóloga Michelle Hintz, clienta habitual y especialista en terapias neurodiversas en el Cadenza Center de Hollywood, afirmó en CBS News: “No hay muchas oportunidades significativas para personas con autismo de alto funcionamiento, y esto es algo que pueden hacer, tener éxito y sentirse parte de un equipo”.

Sumado a esto, agregó: “Cada vez que limpian un auto, ven el resultado: está brillante y limpio, y saben que hicieron un gran trabajo. Eso es lo que buscamos, saber que en verdad lograron algo”.

Un hombre barbudo en una camiseta azul claro opera una tableta mientras interactúa con un cliente en un coche compacto blanco en un lavadero de autos al aire libre
Procesos claros y rutinas estructuradas en el lavadero favorecen la seguridad, el aprendizaje y la confianza de los trabajadores autistas (WPLG 10)

Un caso empresarial que fortalece lazos familiares y proyecta expansión

El modelo de Rising Tide fortalece también los vínculos familiares. Thomas D’Eri comentó a WPLG 10: “Puedo trabajar con mi familia todos los días y colaborar estrechamente con mi hermano. Nuestra relación ha crecido enormemente, y honestamente, lavar autos es increíble”.

El impacto de la propuesta se reconoce también fuera del entorno del lavadero. Rising Tide se prepara para abrir una cuarta sucursal en Pompano Beach, consolidando su crecimiento en Florida. Como remarcó Thomas D’Eri, se da “en un momento donde muchas empresas no encuentran suficiente personal adecuado”.

Además de su función ejecutiva, Thomas D’Eri es autor del libro “The Power of Potential”, publicado por Harper Collins Leadership, que analiza oportunidades laborales para quienes viven con autismo y los desafíos habituales que enfrentan las empresas.

Hombre en polo rojo con barba, Thomas D'Eri, parado frente a un lavadero de autos con un letrero de seguridad y un auto rojo siendo lavado al fondo
El director ejecutivo Thomas D’Eri destaca la empresa como vía de acceso laboral para personas con autismo y detalla su experiencia en su libro (WPLG 10)

La expansión de Rising Tide Car Wash ilustra cómo un modelo de negocio adaptado y comprometido puede trascender el lucro económico y transformar realidades, tanto laborales como personales, para cientos de familias en el sur de Florida.

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