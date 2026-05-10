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El régimen de Irán envió una respuesta a la propuesta de paz de EEUU a través de Pakistán

La agencia ISNA indicó que el eje central de la respuesta iraní es “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz

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Dos hombres sentados en sillas ornamentadas con banderas de Pakistán e Irán detrás. Una mesa central con un jarrón de flores y botellas de agua los separa
El régimen de Irán envió una respuesta a la propuesta de paz de EEUU a través de Pakistán. (AP/ARCHIVO)

El régimen de Irán respondió a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio a través de un mediador pakistaní, informó la agencia estatal IRNA.

En tanto, la agencia ISNA destacó que la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense se centra en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo y el estrecho de Ormuz, sin dar mayores detalles sobre el anuncio.

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El anuncio se produjo tras reportes de varios ataques con drones en el Golfo, uno de los cuales afectó a un carguero rumbo a Qatar y puso en duda la tregua vigente desde el 8 de abril. El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió en X que la moderación de Irán terminó y que cualquier ataque contra embarcaciones iraníes provocará una respuesta fuerte y decisiva contra buques y bases estadounidenses.

La guerra comenzó el 28 de febrero tras un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, lo que llevó a represalias de Teherán en varios países y al bloqueo del estrecho de Ormuz. Por esta vía transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas licuado. El conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha generado el encarecimiento de la energía.

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Nuevas sanciones de Estados Unidos y restricciones de Irán agravan la crisis en el tráfico marítimo y el comercio internacional en la zona. (REUTERS/ARCHIVO)
Nuevas sanciones de Estados Unidos y restricciones de Irán agravan la crisis en el tráfico marítimo y el comercio internacional en la zona. (REUTERS/ARCHIVO)

Qatar, Kuwait y Emiratos árabes Unidos denunciaron ataques con drones luego de que Irán advirtiera sobre restricciones al paso marítimo por el estrecho de Ormuz a países que apliquen sanciones estadounidenses. Catar reportó que un buque mercante fue atacado por un dron, lo que causó un incendio menor y sin víctimas. Kuwait informó la detección de varios drones hostiles en su espacio aéreo y reiteró la disposición de sus fuerzas armadas a mantener la seguridad nacional. Emiratos árabes Unidos comunicó que sus sistemas de defensa aérea derribaron dos vehículos no tripulados lanzados desde Irán.

El ejército iraní declaró que los países que apliquen sanciones tendrán dificultades para cruzar el estrecho de Ormuz y señaló que los buques deben coordinarse con las autoridades iraníes para atravesarlo. Estados Unidos anunció el 1 de mayo nuevas sanciones y advirtió de represalias a los buques que paguen derechos de paso a Irán. El tráfico marítimo permanece limitado por el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y por las restricciones impuestas por Teherán.

Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos denuncian ataques con drones y refuerzan la seguridad en el espacio aéreo del golfo Pérsico. (AFP/ARCHIVO)
Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos denuncian ataques con drones y refuerzan la seguridad en el espacio aéreo del golfo Pérsico. (AFP/ARCHIVO)

El 8 de abril, Irán y Estados Unidos pactaron un alto el fuego de dos semanas, prorrogado por el presidente estadounidense Donald Trump, e iniciaron conversaciones mediadas por Pakistán. No se produjo una segunda reunión en Islamabad. Estados Unidos y países del Golfo solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU que exija a Irán permitir la navegación en el estrecho, con un proyecto de resolución presentado junto a Baréin. Rusia expresó su disposición a bloquear el texto.

El vicepresidente del Parlamento iraní, Hamidreza Hajibabaei, anunció el 23 de abril que Irán recibió sus primeros ingresos por derechos de paso por el estrecho de Ormuz. Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, advirtió en X a los países aliados de Estados Unidos en relación con la resolución de la ONU.

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