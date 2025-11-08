Estados Unidos

El tradicional árbol navideño llegó al Rockefeller Center para dar inicio a la temporada de las Fiestas en Nueva York

El abeto noruego será decorado con más de 50.000 luces LED y una estrella Swarovski para el encendido oficial del 3 de diciembre

El abeto noruego del Rockefeller
El abeto noruego del Rockefeller Center ya se encuentra instalado en el corazón de Nueva York para la temporada navideña (Reuters)

El abeto noruego que marca el inicio de la temporada navideña en Nueva York ya se encuentra instalado en el Rockefeller Center, donde se prepara para su tradicional encendido de luces el próximo 3 de diciembre.

El árbol, de 23 metros de altura, 14 metros de diámetro y unas 11 toneladas de peso, fue trasladado desde East Greenbush, en las afueras de Albany, hasta el corazón de Manhattan, listo para recibir a miles de visitantes durante las fiestas.

La llegada de este símbolo navideño congregó a decenas de curiosos, quienes aprovecharon para fotografiar el imponente abeto, instalado frente a la pista de patinaje del Rockefeller Center. Según NBC News, la responsable de donar el ejemplar fue la familia Russ, cumpliendo un anhelo que nació tras participar en el evento el año pasado y en homenaje a Dan Russ, fallecido en 2020, esposo de Judy Russ, actual propietaria del terreno donde se plantó el árbol hace casi un siglo.

El árbol de Navidad de
El árbol de Navidad de este año fue donado por la familia Russ desde East Greenbush, Nueva York (Reuters)

La selección y traslado del árbol, a cargo de Erik Pauze, jardinero jefe del complejo, requirió varios días de preparativos logísticos. La página oficial del Rockefeller Center indicó que la tala se realizó el jueves 6 de noviembre y que el árbol recorrió más de 240 kilómetros hasta Manhattan. El procedimiento incluyó el uso de grúa y personal especializado para garantizar que el abeto llegara intacto.

La instalación en la plaza, entre las calles 49 y 50, demandó varias horas y maquinaria pesada para ubicar el árbol en su base definitiva.

El abeto será adornado con más de 50.000 luces LED de bajo consumo, repartidas en ocho kilómetros de cable. En la punta se colocará una estrella Swarovski de 2,7 metros de diámetro, revestida con 3 millones de cristales y un peso de 400 kilos.

La ceremonia de encendido, una de las celebraciones públicas más multitudinarias de Nueva York, se transmitirá en directo el miércoles 3 de diciembre.

Tras las festividades, la madera
Tras las festividades, la madera del abeto se dona a Habitat for Humanity para construir viviendas (Reuters)

Después de permanecer en exhibición hasta mediados de enero de 2026, la madera del árbol será donada a Habitat for Humanity, para ayudar en la construcción de viviendas para familias necesitadas en Estados Unidos.

La elección del abeto fue fruto de una búsqueda nacional entre propietarios que postulan sus ejemplares cada año. La tradición navideña del Rockefeller Center comenzó en 1931, cuando obreros decoraron espontáneamente un pequeño árbol con adornos propios. Dos años después, en 1933, se realizó el primer encendido oficial, consolidándose como uno de los eventos urbanos más emblemáticos de Norteamérica.

El Rockefeller Center es uno
El Rockefeller Center es uno de los complejos más icónicos de Manhattan y epicentro de las celebraciones navideñas en Nueva York (Reuters)

Para la cita del 3 de diciembre se aguarda la presencia de celebridades, músicos y figuras públicas, junto con la asistencia de turistas nacionales e internacionales. El encendido de las luces del abeto concentrará la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

(Con información de EFE)

