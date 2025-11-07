Así se elige, transporta y decora el árbol de Navidad más famoso del mundo: el del Rockefeller Center

El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2025, un abeto noruego de 22,86 metros, marca el inicio de las festividades en Nueva York. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La llegada y montaje del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York marca el inicio de las festividades de 2025 y genera expectativa entre turistas y residentes por su importancia simbólica y turística. Está previsto que el árbol sea colocado y decorado durante la segunda semana de noviembre, mientras el tradicional encendido de luces se realizará el 3 de diciembre, de acuerdo con información de NBC News. Este evento se considera uno de los puntos centrales del calendario navideño de la ciudad y convoca a millones de personas anualmente.

Según lo reportado por NBC News, la familia Russ donó el árbol que fue seleccionado para esta edición. El ejemplar, un abeto noruego de 22,86 metros (75 pies), se trasladó desde East Greenbush, Nueva York, hasta el corazón de Manhattan, requiriendo el despliegue de equipos técnicos especializados, transportes y procedimientos precisos bajo la coordinación de Erik Pauze, jefe de jardinería de Rockefeller Center. Las tareas comprenden desde la extracción hasta la instalación segura y el diseño decorativo.

El origen de esta tradición se remonta a 1931, cuando obreros de la construcción levantaron el primer abeto navideño en el sitio que hoy ocupa el Rockefeller Center. Desde entonces, la costumbre ha crecido en alcance y visibilidad, y la ceremonia de iluminación fue transmitida por primera vez en 1951, señala NBC News en base a archivos históricos del Rockefeller Group Inc.

¿Cómo se selecciona el árbol de Navidad del Rockefeller Center?

La búsqueda y selección del árbol para el Rockefeller Center está dirigida por Erik Pauze, quien evalúa todos los años sugerencias y nominaciones provenientes de distintos puntos de Estados Unidos. De acuerdo con declaraciones recabadas por NBC News, se toman en cuenta criterios detallados como altura, simetría, salud, acceso al ejemplar y factibilidad de transporte. Los propietarios pueden proponer sus árboles sometiendo fotografías y datos al equipo encargado. “A veces hace falta acordar con la familia propietaria”, explicó Pauze a NBC News, subrayando el aspecto logístico y el consentimiento de los dueños.

La familia Russ donó el árbol de Navidad del Rockefeller Center tras seis décadas de cuidado en East Greenbush, Nueva York. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cuánto mide y cuánto pesa el árbol del Rockefeller Center?

El árbol instalado en 2025 es un abeto noruego que alcanza los 75 pies de altura (22,86 metros) y tiene un diámetro máximo de 45 pies (13,71 metros). Su peso se estima en 11 toneladas. Según registros de NBC News, el árbol más grande en la historia del Rockefeller Center llegó a medir 100 pies (30,48 metros) y procedía de Connecticut, datando del año 1999.

¿Cuántas luces y cuál es la estrella del árbol del Rockefeller Center?

La decoración del árbol utiliza más de 50.000 luces LED multicolores distribuidas a lo largo de aproximadamente 8 kilómetros de cableado, según información oficial difundida por NBC News. El remate del árbol es una estrella diseñada por Swarovski, compuesta por 70 puntas cubiertas con tres millones de cristales y un peso total de 408 kilogramos (900 libras).

El consumo energético se redujo con el uso de tecnología LED. De acuerdo con NBC News, el gasto diario descendió de 3.510 kWh a 1.297 kWh a partir de 2007, equiparable a un mes de consumo eléctrico de una vivienda promedio de 185 metros cuadrados.

El tradicional encendido de luces del árbol del Rockefeller Center se celebrará el 3 de diciembre y será transmitido a nivel nacional. (REUTERS/Marko Djurica)

¿Cómo se transporta y monta el árbol del Rockefeller Center?

El traslado del árbol implica un operativo especial. En 2025, el trayecto desde East Greenbush hasta Manhattan cubrió unos 241 kilómetros (150 millas) y requirió esquemas de seguridad y carretera durante día y medio. Equipos técnicos prepararon el ejemplar con amarres y protecciones, antes de cortarlo y cargarlo con grúa sobre un camión plataforma. La ruta varía dependiendo del punto de origen, activa desvíos de tráfico y suele incluir el cruce de puentes como el George Washington, según aclaró la administración del Rockefeller Center a NBC News.

En la plaza, el tronco se fija a una base mediante un eje metálico instalado en el centro del árbol, asegurado con cables anclados a distintas estructuras del complejo. Este proceso se realiza bajo observación del público y utiliza maquinaria pesada.

¿Qué pasa con el árbol del Rockefeller Center después de Navidad?

Después del periodo festivo, el árbol es retirado y transportado a un aserradero de Nueva Jersey, donde su madera se convierte en vigas etiquetadas que se donan a Habitat for Humanity para proyectos de vivienda en Estados Unidos, según la política solidaria de Tishman Speyer, empresa que gestiona Rockefeller Center. Las figuras de ángeles, la estrella de Swarovski y algunos elementos decorativos son almacenados en depósitos con controles de ambiente para su uso en futuras temporadas, explicó Pauze a NBC News.

La decoración del árbol incluye más de 50.000 luces LED y una estrella Swarovski de 70 puntas con tres millones de cristales. (REUTERS/Marko Djurica)

¿Quién paga el árbol de Navidad del Rockefeller Center?

El árbol es donado cada año por propietarios particulares o instituciones. No se otorga compensación económica a los donantes, aunque en ocasiones la organización planta uno o más árboles nuevos en las propiedades de los antiguos propietarios como reemplazo, reveló NBC News. La familia Russ, donante en 2025, había cuidado el abeto por seis décadas antes de ser contactada para su traslado.

¿Qué requisitos debe cumplir un árbol para ser elegido?

Para ser seleccionado como árbol de Navidad del Rockefeller Center, el ejemplar debe tener un tamaño superior a 21 metros, poseer estructura frondosa y uniforme, estar libre de plagas y daños notables, y tener ubicación que permita el acceso seguro de grúas y transporte especial. También se estudia cómo extraerlo sin afectar elementos urbanos cercanos, de acuerdo con las declaraciones de Pauze incluidas por NBC News.

El consumo energético del árbol del Rockefeller Center se redujo a 1.297 kWh diarios gracias a la tecnología LED implementada desde 2007. (REUTERS/Caitlin Ochs)

¿Qué sucede con la iluminación y el encendido diario?

El encendido oficial del árbol se realiza con una ceremonia pública y una transmisión nacional. Durante el resto del periodo, las luces permanecen activas, en horario de 5:00 a 24:00 horas, excepto en Nochevieja (se apagan a las 21:00) y Navidad (encendidas toda la jornada). El sistema opera mediante temporizadores y controles manuales desde los subsuelos del edificio, según confirmó el jardinero jefe a NBC News. Solo en Navidad la iluminación permanece activa las 24 horas.

¿Cómo es la vista y dónde se recomienda observar el árbol?

La mejor perspectiva del árbol se obtiene desde los Jardines del Canal en Rockefeller Plaza, ornamentados con figuras de ángeles y donde suele ubicarse la mayoría de visitantes. Desde allí se aprecian el árbol, la estatua de Prometeo y el edificio 30 Rockefeller Plaza como fondo. La administración indica acceso libre y recomienda asistir en horarios de menor concurrencia, informó NBC News.

Tras la Navidad, la madera del árbol del Rockefeller Center se dona a Habitat for Humanity para proyectos de vivienda en Estados Unidos. (EFE / EPA / PETER FOLEY)

¿Qué impacto tiene el evento en Nueva York y qué se puede esperar?

La instalación y encendido del árbol modifica flujos de visitantes, tránsito vehicular, actividades turísticas y la economía local durante las fiestas decembrinas, de acuerdo con proyecciones institucionales mencionadas por NBC News. El proceso también constituye una referencia para otras ciudades que han replicado la tradición. Las autoridades mantienen mecanismos de revisión y mejoran la logística anualmente, invitando a los propietarios de grandes abetos a postular sus árboles para próximos años.