Trump, Milei y Machado participan de una cumbre en Miami para debatir la importancia de los liderazgos personales en una época de cambios globales

Javier Milei, Donald Trump y María Corina Machado participan del American Business Forum que se hace en Miami, Estados Unidos

(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Donald Trump, María Corina Machado y Javier Milei serán protagonistas de una cumbre inédita en Miami para debatir la importancia de los liderazgos personales en una época atravesada por complejos acontecimientos internacionales.

Trump ha logrado un acuerdo de paz entre Israel y Hamas, Machado enfrenta a la dictadura de Nicolás Maduro, y Milei se transformó en una referencia obligada en la agenda ideológica en América Latina.

Los tres líderes políticos fueron convocados para exponer en el American Business Forum, que sesionará en el estadio Kaseya Center, sede de los Miami Heat.

María Corina Machado disertará hoy -vía zoom desde Venezuela- a las 11.00 (hora del este), mientras que Donald Trump ocupará el centro del escenario a las 13.00 en punto. Y un día más tarde, a las 15.45, será el turno de Javier Milei.

“Trump es el líder más poderoso del planeta. Que elija esta plataforma para hablarle al mundo implica un nivel de responsabilidad enorme”, aseguró Ignacio González Castro, CEO del América Business Forum.

Lionel Messi también será orador en el America Business Forum que sesiona en Miami, (Estados Unidos)

Como se trata de explicitar el impacto de los liderazgos en situaciones de máxima complejidad, el American Business Forum también convocó a deportistas de elite para que recuerden sus experiencias personales en momentos claves de la competencia global.

Lionel Messi, campeón mundial de fútbol, expondrá hoy a las 1710, mientras que al otro día, Serena Williams y Rafael Nadal -dos leyendas del tenis- recordarán su historia de sacrificio para lograr victorias inolvidables en los cuatro torneos de Grand Slam.

En este contexto de ardua competencia deportiva, Gianni Infantino -titular de la FIFA- y Stefano Domenicali -CEO dela Fórmula 1-, expondrán los mecanismos organizativos que transformaron al fútbol mundial y al automovilismo de elite en un espectáculo sin fronteras.

Domenicali e Infantino llegarán a escena hoy a la tarde, antes que Messi cierre la jornada a puro deporte.

“El America Business Forum es un evento madre que fusiona política, deportes y entretenimiento. Está pensado como una plataforma abierta al mundo, donde queremos dar espacio a las voces más poderosas e influyentes del planeta, con un mensaje claro y fácil de entender”, sostuvo Ignacio González Castro para explicar la agenda heterogénea que propuso para el America Business Forum.

Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, durante un acto en Tel Aviv, (Israel)

La política exterior y las finanzas, en un mundo hiper conectado al margen de las perspectivas ideológicas, permiten descifrar los movimientos históricos que moldean el actual presente y el próximo futuro.

El America Business Forum tomó en cuenta estas circunstancias, y en una época atípica que atraviesa continentes y sociedades, propuso además una lista de invitados especiales que añaden un valor extra a las participaciones de Trump, Milei, Messi, Machado e Infantino.

Fahad Alsaif, es director del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, y abrirá la primera sesión del America Business Forum. Este fondo soberano tiene activos estimados en 925 mil millones de dólares.

A las 15.00, cinco horas más tarde que Alsaif, el ceo de Citadel, Ken Griffin, describirá el papel de las finanzas en la economía global. Se trata de un jugador clave en Wall Street.

Griffin y Alsaif harán exposiciones complementarias: el poder de las inversiones sin importar que su origen sea en Occidente o Medio Oriente.

Al otro día, Jamie Dimon -CEO del Banco JP.Morgan-, sumará un capítulo extra al conocimiento sobre economía global que se podrá aprender en el Forum que organiza Ignacio González Castro junto al alcalde de Miami, Francis Suárez.

Y en esa misma jornada, el 6 de noviembre a las 13.00, se podrá escuchar a Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos a la Casa Blanca. Witkoff fue negociador del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, y tiene a su cargo la responsabilidad de concluir la guerra en Ucrania.

La mayoría de los invitados serán entrevistados por Bret Baier, un periodista de la cadena FOX con llegada directa al presidente Trump.