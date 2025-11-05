EN VIVO: se inicia el American Business Forum con la presencia de Trump, Milei, Machado y otras figuras internacionales

El presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario argentino Javier Milei y la líder opositora venezolana María Corina Machado protagonizan desde este miércoles una cumbre sin precedentes en Miami centrada en el liderazgo político en tiempos de transformación global. El American Business Forum, que se desarrolla en el Kaseya Center, reúne a figuras destacadas de la política, el deporte y las finanzas internacionales.
Trump ofrecerá su discurso este miércoles a la 1:00 p.m. (hora del este), mientras que Machado participará vía remota desde Venezuela por la mañana. Milei participará el jueves por la tarde.
El evento también contará con la presencia del astro argentino Lionel Messi y las leyendas del tenis Serena Williams y Rafael Nadal, además de ejecutivos de primer nivel como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente. La mayoría de las intervenciones serán moderadas por el periodista de Fox News Bret Baier.
A continuación, la cobertura minuto a minuto del evento:
“Su presencia subraya el significado global de este evento. Nos enorgullece que tome el escenario como nuestro orador destacado de cierre”, declaró Francis Suárez, alcalde de Miami y presidente del consejo del ABF.
El foro destacó la trayectoria de Bezos como fundador de Amazon en 1994 y de la compañía aeroespacial Blue Origin en 2000. También resaltó que en 2020 creó el Bezos Earth Fund con una promesa de 10.000 millones de dólares para financiar científicos, organizaciones civiles e iniciativas climáticas.
El evento, que se desarrolla este miércoles y jueves en el Kaseya Center, también contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; Jamie Dimon, presidente de JPMorgan Chase; Ken Griffin, fundador de Citadel; la tenista Serena Williams; y Steve Witkoff, enviado especial de la Administración Trump para el Medio Oriente.
La participación de Bezos ocurre mientras Amazon, el segundo mayor empleador de Estados Unidos, anunció la semana pasada que reducirá su plantilla corporativa en 14.000 personas para eliminar burocracia y redireccionar recursos hacia áreas estratégicas.
El American Business Forum continuará el jueves a las 9:00 a.m. con una agenda que combina innovación tecnológica, diplomacia de alto nivel y figuras del deporte mundial.
Eric Schmidt, ex CEO de Google y actual presidente de Relativity Space, abrirá la programación en vivo a las 10:10 a.m., seguido a las 10:50 a.m. por Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos. Tras un receso para café y networking a las 11:30 a.m., el presentador Patrick Bet-David, conductor de uno de los podcasts más escuchados del país, tomará el escenario a las 12:15 p.m.
El mediodía traerá una de las intervenciones más esperadas: Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para misiones de paz y negociador del acuerdo entre Israel y Hamas, hablará a la 1:00 p.m. Media hora después, la tenista Serena Williams compartirá su experiencia como atleta profesional y empresaria, justo antes del receso para almuerzo a la 1:45 p.m.
La tarde estará dominada por el presidente argentino Javier Milei, quien subirá al escenario a las 3:45 p.m. para cerrar la participación de los tres líderes políticos convocados al evento. A las 4:30 p.m., el icono del tenis Rafael Nadal completará el segmento deportivo con su testimonio sobre liderazgo y sacrificio en la competencia de elite.
El periodista de Fox News Bret Baier, anfitrión oficial del evento, moderará las principales entrevistas de la jornada, que concluirá con las palabras de Nadal al caer la tarde.
El American Business Forum abre sus puertas este miércoles a las 9:00 a.m. en el Kaseya Center con una jornada que combina geopolítica, finanzas globales y deporte de elite.
La programación en vivo comenzará a las 10:00 a.m. con Fahad Alsaif, director de Estrategia de Inversión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, cuya cartera supera los 925 mil millones de dólares. Apenas diez minutos después, la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ofrecerá su intervención de forma remota desde Venezuela.
La mañana continuará con Adam Neumann, cofundador de WeWork y Flow, a las 11:25 a.m., seguido por la embajadora del Reino de Arabia Saudita en Estados Unidos, la princesa Reema Bandar Al-Saud, a las 11:55 a.m. El estratega de negocios Tony Robbins cerrará la sesión matutina a las 12:30 p.m., media hora antes de la intervención estelar del presidente Donald Trump a la 1:00 p.m.
Tras el receso para almuerzo a las 2:00 p.m., la tarde arrancará con Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel, una de las firmas más poderosas de Wall Street. A las 3:40 p.m. subirá al escenario Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, seguido por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a las 4:25 p.m.
El campeón mundial de fútbol Lionel Messi cerrará la jornada con su participación a las 5:10 p.m., poniendo el broche deportivo a un día que fusiona política internacional, estrategia financiera y liderazgo global.
