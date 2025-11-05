Estados Unidos

Estas son los principales destinos invernales recomendados para visitar en Estados Unidos en navidad

WalletHub elaboró una lista en la que destaca puntos urbanos con vuelos accesibles y múltiples actividades durante las fiestas, ideal para turistas que prefieren el frío y la nieve en sus viajes de temporada

Guardar
La ciudad de Atlanta destaca
La ciudad de Atlanta destaca entre los mejores destinos invernales de Estados Unidos por su amplia oferta gastronómica y opciones de entretenimiento. (Scott Olson/Getty Images/AFP)

La temporada de vacaciones impulsa a muchos estadounidenses a planear escapadas. Un estudio reciente presenta cuáles son los cinco mejores destinos de Estados Unidos para amantes del clima frío y vacaciones invernales.

La plataforma de análisis económico WalletHub seleccionó las ciudades líderes para disfrutar el invierno, usando criterios de asequibilidad, accesibilidad y variedad de actividades. El análisis, recogido por FOX Weather, compara precios de vuelos, oferta turística, calidad gastronómica y condiciones de seguridad en más de treinta lugares atractivos, dirigidos especialmente a quienes buscan sentir el frío y aprovechar la nieve durante las fiestas.

Chicago, conocida como la “Ciudad del Viento”, lidera la lista como destino ideal. Los boletos de avión hacia esta ciudad pueden costar tan poco como 205 dólares estadounidenses para trayectos de ida y vuelta desde los principales aeropuertos.

El Millennium Park de Chicago
El Millennium Park de Chicago recibe a miles de visitantes en la temporada invernal con actividades culturales y atracciones para toda la familia. (REUTERS/Jim Young)

Según Chip Lupo, analista de WalletHub, “las mejores ciudades para quienes aprecian el invierno combinan precios asequibles para volar, seguridad, rica vida cultural y lugares para probar diferentes experiencias acorde al clima”. En Chicago, visitantes encuentran museos, clubes de jazz y spas, además de una oferta gastronómica variada y precios accesibles para actividades de ocio. La zona también destaca por tener la tasa más baja de criminalidad patrimonial entre los principales destinos evaluados por WalletHub.

Atlanta se posiciona en el segundo puesto entre las alternativas invernales de Estados Unidos. Aunque la ciudad de Atlanta no es vista típicamente como una metrópolis nevada, FOX Weather resalta su variedad cultural y opciones de entretenimiento para la temporada navideña.

WalletHub informa que los vuelos sin escalas hacia la ciudad se consiguen por unos 310 dólares estadounidenses. “Atlanta es reconocida entre las urbes más seguras del país y su oferta gastronómica y de centros comerciales la hace muy atractiva durante el invierno”, apunta el reporte. El acceso sencillo y la presencia de festivales, restaurantes y centros de compras marcan la diferencia en la experiencia para turistas que llegan desde otras regiones.

Washington, D.C. se transforma cada
Washington, D.C. se transforma cada año durante las fiestas con luces navideñas, museos y monumentos históricos accesibles para turistas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

En el tercer lugar se encuentra Washington, D.C., la capital nacional. La ciudad, de acuerdo con FOX Weather, se transforma en diciembre y enero con miles de luces navideñas, eventos culturales y acceso a museos de renombre.

WalletHub señala que Washington cuenta con atractivos históricos y “un nivel de seguridad superior al promedio nacional”, además de una amplia agenda de exhibiciones y recorridos. Entre monumentos y edificios emblemáticos, los turistas pueden disfrutar espectáculos de luces, visitas guiadas y la posibilidad de conocer de cerca el legado político de Estados Unidos.

La lista continúa con St. Louis en el puesto cuatro. El análisis de WalletHub la califica como una de las opciones más asequibles para viajeros en invierno. Las actividades principales de St. Louis incluyen patinaje sobre hielo, festivales estacionales y circuitos de luces decorativas.

Cincinnati ofrece experiencias únicas como
Cincinnati ofrece experiencias únicas como cenas en iglús climatizados durante sus festivales de invierno. (AP Photo/Joshua A. Bickel)

Esta ciudad representa una opción perfecta para familias que buscan experiencias navideñas variadas, desde ferias hasta zonas de juegos en la nieve, de acuerdo con FOX Weather. Sus conexiones aéreas y el bajo costo de vida hacen de ella una alternativa competitiva frente a otras metrópolis con mayor demanda turística.

El quinto puesto fue otorgado a Cincinnati. El costo local y la variedad de festivales en la temporada son dos de las principales ventajas de Cincinnati para quienes buscan escapadas invernales. Cada año, el Jardín Botánico y Zoológico de Cincinnati organiza exhibiciones de luces, a la vez que la ciudad promueve ferias gastronómicas y eventos al aire libre como cenas en iglús climatizados en terrazas y azoteas.

Según el recuento de WalletHub, la accesibilidad de la ciudad, su red de transporte, y la disponibilidad de fiestas temáticas fortalecen su atractivo para turistas y familias que desean una experiencia navideña distinta al sur y al norte del país.

Temas Relacionados

NieveInviernoDestinos invernalesTurismoNavidadestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Clima Reston mañana: todo lo que necesitas saber del estado del tiempo para mañana jueves 6 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima Reston mañana: todo lo

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana jueves 6 de noviembre en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: este es

Clima en Texas mañana: conoce el pronóstico completo para este jueves 6 de noviembre en San Antonio

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Texas mañana: conoce

Cómo se eligen y se eliminan los nombres de los huracanes

La designación de nombres para estos fenómenos no responde al azar. Desde mucho antes de que un huracán se forme, su nombre ya ha sido seleccionado por la Organización Meteorológica Mundial

Cómo se eligen y se

Lionel Messi recibió la llave de la ciudad de Miami durante el America Business Forum

El argentino fue homenajeado por el alcalde Francis Suarez por su impacto en la comunidad y en el crecimiento deportivo local

Lionel Messi recibió la llave
DEPORTES
En una final electrizante, Independiente

En una final electrizante, Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Cómo quedó la lucha por clasificar a la Libertadores 2026 tras el título de Copa Argentina de Independiente Rivadavia

Julia Riera avanzó a cuartos en el WTA 125 de Tucumán: Solana Sierra busca su boleto ante la sorpresa del torneo

Román Burruchaga eliminó a la figura local y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Lima

Luis Suárez recibió una nueva sanción disciplinaria y se perderá un partido clave con el Inter Miami de Messi: el motivo

TELESHOW
Flor Peña, de relax y

Flor Peña, de relax y en bikini en el Caribe: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo solita”

Bizarrap estrenó con Daddy Yankee la BZRP Music Session #0/66: “Este es el sueño más grande de todos”

En el Día de la Cumbia Santafesina, Cacho Deicas eligió su tema preferido de Los Palmeras

Juana Repetto defendió la fiesta de Halloween: “Me molesta la gente que la critica”

Lourdes Fernández evalúa ser querellante en la causa contra su expareja y comenzó un tratamiento psicológico

INFOBAE AMÉRICA

El hallazgo de “lápices” de

El hallazgo de “lápices” de ocre redefine la creatividad y cultura de los neandertales en Europa

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves y asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

Donald Trump dijo que Estados Unidos evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”