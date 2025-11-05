Estas son los principales destinos invernales recomendados para visitar en Estados Unidos en navidad

La ciudad de Atlanta destaca entre los mejores destinos invernales de Estados Unidos por su amplia oferta gastronómica y opciones de entretenimiento. (Scott Olson/Getty Images/AFP)

La temporada de vacaciones impulsa a muchos estadounidenses a planear escapadas. Un estudio reciente presenta cuáles son los cinco mejores destinos de Estados Unidos para amantes del clima frío y vacaciones invernales.

La plataforma de análisis económico WalletHub seleccionó las ciudades líderes para disfrutar el invierno, usando criterios de asequibilidad, accesibilidad y variedad de actividades. El análisis, recogido por FOX Weather, compara precios de vuelos, oferta turística, calidad gastronómica y condiciones de seguridad en más de treinta lugares atractivos, dirigidos especialmente a quienes buscan sentir el frío y aprovechar la nieve durante las fiestas.

Chicago, conocida como la “Ciudad del Viento”, lidera la lista como destino ideal. Los boletos de avión hacia esta ciudad pueden costar tan poco como 205 dólares estadounidenses para trayectos de ida y vuelta desde los principales aeropuertos.

El Millennium Park de Chicago recibe a miles de visitantes en la temporada invernal con actividades culturales y atracciones para toda la familia. (REUTERS/Jim Young)

Según Chip Lupo, analista de WalletHub, “las mejores ciudades para quienes aprecian el invierno combinan precios asequibles para volar, seguridad, rica vida cultural y lugares para probar diferentes experiencias acorde al clima”. En Chicago, visitantes encuentran museos, clubes de jazz y spas, además de una oferta gastronómica variada y precios accesibles para actividades de ocio. La zona también destaca por tener la tasa más baja de criminalidad patrimonial entre los principales destinos evaluados por WalletHub.

Atlanta se posiciona en el segundo puesto entre las alternativas invernales de Estados Unidos. Aunque la ciudad de Atlanta no es vista típicamente como una metrópolis nevada, FOX Weather resalta su variedad cultural y opciones de entretenimiento para la temporada navideña.

WalletHub informa que los vuelos sin escalas hacia la ciudad se consiguen por unos 310 dólares estadounidenses. “Atlanta es reconocida entre las urbes más seguras del país y su oferta gastronómica y de centros comerciales la hace muy atractiva durante el invierno”, apunta el reporte. El acceso sencillo y la presencia de festivales, restaurantes y centros de compras marcan la diferencia en la experiencia para turistas que llegan desde otras regiones.

Washington, D.C. se transforma cada año durante las fiestas con luces navideñas, museos y monumentos históricos accesibles para turistas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

En el tercer lugar se encuentra Washington, D.C., la capital nacional. La ciudad, de acuerdo con FOX Weather, se transforma en diciembre y enero con miles de luces navideñas, eventos culturales y acceso a museos de renombre.

WalletHub señala que Washington cuenta con atractivos históricos y “un nivel de seguridad superior al promedio nacional”, además de una amplia agenda de exhibiciones y recorridos. Entre monumentos y edificios emblemáticos, los turistas pueden disfrutar espectáculos de luces, visitas guiadas y la posibilidad de conocer de cerca el legado político de Estados Unidos.

La lista continúa con St. Louis en el puesto cuatro. El análisis de WalletHub la califica como una de las opciones más asequibles para viajeros en invierno. Las actividades principales de St. Louis incluyen patinaje sobre hielo, festivales estacionales y circuitos de luces decorativas.

Cincinnati ofrece experiencias únicas como cenas en iglús climatizados durante sus festivales de invierno. (AP Photo/Joshua A. Bickel)

Esta ciudad representa una opción perfecta para familias que buscan experiencias navideñas variadas, desde ferias hasta zonas de juegos en la nieve, de acuerdo con FOX Weather. Sus conexiones aéreas y el bajo costo de vida hacen de ella una alternativa competitiva frente a otras metrópolis con mayor demanda turística.

El quinto puesto fue otorgado a Cincinnati. El costo local y la variedad de festivales en la temporada son dos de las principales ventajas de Cincinnati para quienes buscan escapadas invernales. Cada año, el Jardín Botánico y Zoológico de Cincinnati organiza exhibiciones de luces, a la vez que la ciudad promueve ferias gastronómicas y eventos al aire libre como cenas en iglús climatizados en terrazas y azoteas.

Según el recuento de WalletHub, la accesibilidad de la ciudad, su red de transporte, y la disponibilidad de fiestas temáticas fortalecen su atractivo para turistas y familias que desean una experiencia navideña distinta al sur y al norte del país.