Estados Unidos

Jeff Bezos registró un aumento significativo en su fortuna tras el récord histórico en las acciones de Amazon

El repunte bursátil y la firma de un contrato estratégico con OpenAI redefinieron la competencia en inteligencia artificial y servicios en la nube

Guardar
Jeff Bezos es actualmente la
Jeff Bezos es actualmente la tercera persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en USD 254 mil millones, impulsada por el auge de la inteligencia artificial (REUTERS)

El patrimonio de Jeff Bezos registró un aumento récord en solo dos jornadas bursátiles, impulsado por el repunte de las acciones de Amazon tras el anuncio de un acuerdo estratégico con OpenAI y la publicación de resultados financieros que superaron las expectativas de Wall Street.

Según Forbes, el fundador de Amazon sumó aproximadamente USD 10.000 millones a su fortuna el lunes 3 de noviembre de 2025, cifra que se añade a los miles de millones obtenidos el viernes anterior, cuando la compañía alcanzó un máximo histórico en el valor de sus acciones.

Este crecimiento revela el impacto directo de la inteligencia artificial y la computación en la nube sobre los actores principales del mercado tecnológico.

El lunes, las acciones de Amazon subieron más de un 4% después de conocerse que Amazon Web Services (AWS) cerró un contrato de 7 años con OpenAI, valuado en USD 38.000 millones, para proveer infraestructura informática destinada al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.

Las acciones de Amazon alcanzaron
Las acciones de Amazon alcanzaron un máximo histórico tras el acuerdo de AWS con OpenAI, lo que impulsó el patrimonio de Jeff Bezos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forbes detalló que Bezos, titular del 8% de las acciones de la empresa, vio cómo su patrimonio neto se incrementó en USD 9.800 millones, lo que representa una variación superior al 3,8% solo hasta la tarde de ese día.

El viernes, el repunte bursátil tras la presentación de resultados hizo crecer su fortuna en USD 19.400 millones, consolidando su posición entre los empresarios más ricos del mundo.

Competencia renovada en inteligencia artificial y computación en la nube

El acuerdo entre Amazon y OpenAI se produce durante una transformación acelerada en la industria de la computación en la nube y la inteligencia artificial. OpenAI, que entre 2019 y 2023 mantuvo un contrato exclusivo con Microsoft para la provisión de servicios de cómputo, renegoció los términos de esa relación.

De acuerdo con Forbes, la nueva estructura contractual le permite adquirir servicios en la nube en el mercado abierto, lo que facilitó la firma de acuerdos con Amazon, así como con otras empresas tecnológicas como Nvidia, Broadcom, Oracle y Google.

El acuerdo entre Amazon y
El acuerdo entre Amazon y OpenAI marca un hito en la diversificación de proveedores de nube, tras el fin de la exclusividad con Microsoft (AP)

El contrato con AWS representa un paso relevante en la diversificación de los proveedores de infraestructura para OpenAI y subraya la competencia creciente en el sector tecnológico.

Resultados financieros y el peso de AWS

Los resultados financieros de Amazon también fueron determinantes en el reciente auge de su cotización bursátil. El jueves, la compañía reportó ingresos por USD 180.200 millones y ganancias por acción de USD 1,95, superando las previsiones de los analistas, que esperaban USD 177.900 millones en ingresos y USD 1,57 por acción, según datos de FactSet citados por Forbes.

El director ejecutivo Andy Jassy atribuyó este desempeño principalmente al crecimiento de Amazon Web Services, cuya facturación anual subió un 20% y alcanzó USD 33.000 millones.

Jassy también resaltó la fuerte demanda de las soluciones de inteligencia artificial de Amazon, como la apertura reciente de un centro de datos de IA de USD 11.000 millones dedicado a los modelos desarrollados por Anthropic.

El director ejecutivo Andy Jassy
El director ejecutivo Andy Jassy atribuyó el sólido desempeño de Amazon al crecimiento de AWS y a la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial (REUTERS)

La dependencia exclusiva de OpenAI de la infraestructura de cómputo de Microsoft durante 4 años llegó a su fin. La saturación de la infraestructura de Microsoft, sumada a una renegociación contractual, permitió a OpenAI abrirse a otros proveedores.

Esta apertura estratégica favoreció la expansión de su red de socios tecnológicos (como Amazon AWS) e intensificó la competencia por el liderazgo en el sector de la inteligencia artificial y los servicios en la nube.

Amazon refuerza su apuesta por la inteligencia artificial

Amazon fortaleció su estrategia de crecimiento a través de la inteligencia artificial y la expansión de AWS. Según Forbes, la alta demanda de soluciones de IA y la capacidad de ofrecer servicios de nube a gran escala impulsaron su desempeño financiero y consolidaron su liderazgo global.

La creación de infraestructuras avanzadas,
La creación de infraestructuras avanzadas, como el centro de datos para Anthropic, refuerza la apuesta de Amazon por liderar la próxima ola de innovación tecnológica (REUTERS)

Como consecuencia de estos movimientos en el sector, OpenAI logró constituir una filial con fines de lucro que alcanza una valoración de USD 500.000 millones, lo que evidencia el potencial transformador de la inteligencia artificial en la economía global.

El aumento récord de USD 38.000 millones en la fortuna de Bezos y la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial delinean un nuevo panorama para la industria tecnológica mundial.

Temas Relacionados

Jeff BezosAmazonOpenAIInteligencia artificialAmazon Web ServicesMicrosoftComputación en la nubeMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

EEUU actualiza los montos: lo que necesitas saber si vas a patrocinar a un familiar este 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración introdujo nuevas cifras de referencia que impactan los procesos de reunificación familiar y residencia permanente

EEUU actualiza los montos: lo

Powerball resultados del 3 de noviembre de 2025

Aquí los resultados del último sorteo de esta lotería estadounidense y descubra si ha sido uno de los ganadores

Powerball resultados del 3 de

George W. Bush recordó cómo fue tener a Dick Cheney como vicepresidente: “Confiaba en su consejo honesto y directo”

El ex mandatario estadounidense destacó la integridad y liderazgo de quien fue su compañero de fórmula en la campaña a la Casa Blanca, luego convertido en una figura clave del gobierno durante ocho años

George W. Bush recordó cómo

Votó el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani: si gana, Trump advirtió que recortará los fondos federales

El legislador de origen ugandés y raíces indias se perfila como favorito para alcanzar las riendas de la ciudad, según encuestas, en una jornada marcada por alta participación y tensiones políticas con la administración federal

Votó el candidato demócrata a

Esta es la nueva regla para obtener la ciudadanía americana que ya entró en vigor en Estados Unidos

La medida, activa desde octubre, modifica el test obligatorio y redefine los criterios que se usarán para evaluar a los solicitantes

Esta es la nueva regla
DEPORTES
Óscar Córdoba habló de la

Óscar Córdoba habló de la situación de Miguel Borja en River Plate y aconsejó al delantero colombiano: “Es insostenible que siga”

Brutal agresión en el baloncesto húngaro: despidieron a un jugador tras golpear a un fanático de su equipo

Los Pumas definieron el plantel para la gira de noviembre en la que enfrentarán a Gales, Escocia e Inglaterra

El llamativo perfil en una aplicación de citas de una estrella del tenis que se hizo viral: “Ya pasé mi época de ser una chica jefa”

Las polémicas teorías conspirativas en McLaren en plena lucha de sus pilotos por el título de la Fórmula 1: “Prefieren a Norris”

TELESHOW
Nico Vázquez habló de Gonzalo

Nico Vázquez habló de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández: “Fuimos compañeros pero no éramos amigos”

La incomodidad de Dai Fernández al hablar de su romance con Nico Vázquez y del vínculo con su exnovio

La emoción de Belu Lucius en el último acto de jardín de infantes de su hijo menor: “El tiempo está volando”

Luck Ra emocionó al jurado de MasterChef Celebrity con un plato inspirado en su infancia

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes mostraron la inesperada rutina de compras que hacen al salir de Masterchef

INFOBAE AMÉRICA

El día que Michael Jackson

El día que Michael Jackson filmó “They Don’t Care About Us” en una favela controlada por el Comando Vermelho

Paraguay tuvo deflación en octubre: el índice de precios al consumidor retrocedió 0,1%

El Picasso que desapareció en Madrid, una confusión insólita y el regreso triunfal a la exposición de Granada

Alberto de Mónaco se reunió con Santiago Peña durante su visita a Paraguay

Corea del Sur denunció que tropas de Kim Jong-un realizaron disparos de artillería durante la visita de Hegseth a la frontera