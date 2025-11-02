Estados Unidos

Científicos recomiendan eliminar el Horario de Verano en EEUU por posibles daños a la salud pública

Organizaciones médicas y especialistas alertan sobre los efectos biológicos de la modificación horaria, vinculando esta práctica con fatiga, accidentes y enfermedades crónicas a gran escala

Guardar
Los cambios en el reloj
Los cambios en el reloj provocan un aumento de accidentes automovilísticos, fatiga y desajustes en el reloj biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de adelantar y retrasar los relojes con el inicio y el fin del Horario de Verano afecta a millones de personas en países como Estados Unidos y diversas regiones de Europa. Pese a las crecientes recomendaciones de la comunidad científica, el cambio de hora dos veces al año continúa vigente. Según publica Time Magazine, especialistas resaltan que el impacto en la salud pública es profundo, aunque los beneficios energéticos originales de esta medida han quedado relegados.

Eva Winnebeck, cronobióloga de la Universidad de Surrey en el Reino Unido, expone que más de un tercio de los estadounidenses duerme menos de siete horas por noche, una tendencia similar en otras regiones industrializadas. “La falta de sueño es muy común. A la gente le cuesta levantarse. El uso del despertador es elevado, la falta de sueño es elevada”, afirma Winnebeck en declaraciones recogidas por Time Magazine. Para la experta, utilizar despertador frecuentemente es señal de descanso insuficiente.

Las consecuencias de la falta de sueño no se limitan a la somnolencia. Diversos estudios citados por Time Magazine indican que la privación crónica incrementa los accidentes de tráfico, la probabilidad de desarrollar diabetes y el riesgo de infartos.

Los cronobiólogos señalan que el
Los cronobiólogos señalan que el Horario de Verano obliga a vivir en desacuerdo con las señales solares, afectando el rendimiento y el bienestar social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alteración del reloj biológico afecta procesos corporales fundamentales, como la presión arterial y el comportamiento, y desajusta la sincronización entre el cuerpo y la luz solar. Entre los más impactados se encuentran los trabajadores por turnos, según detalla la publicación.

Terminar con este sistema

Desde hace años, organizaciones como la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM) y sociedades europeas de medicina del sueño han recomendado terminar con este sistema. “Estos cambios horarios estacionales deberían abolirse”, sostiene el comunicado oficial de la AASM citado por Time Magazine. La recomendación, respaldada por instituciones europeas, aboga por mantener un solo horario, preferiblemente el estándar, durante todo el año.

El sistema, adoptado oficialmente en Estados Unidos en 1966 con la aprobación de la Uniform Time Act (Ley del Tiempo Uniforme), buscaba originalmente ahorrar energía al ajustar las horas de actividad humana a la luz natural. La medida, impulsada por el interés en las industrias del transporte, se extendió a escala nacional y se mantiene en vigor.

La práctica de ajustar los
La práctica de ajustar los relojes afecta a millones de personas durante ocho meses al año en Estados Unidos, excluyendo estados como Hawaii y Arizona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy los estadounidenses permanecen bajo el Horario de Verano durante ocho meses y utilizan el horario estándar solo por cuatro. Lugares como Hawaii y Arizona han optado por no seguir los cambios.

A diferencia de estos ajustes artificiales, los seres humanos han demostrado una capacidad para adaptar la duración del sueño según la estacionalidad natural. Investigaciones lideradas por Manuel Schabus, profesor de la Universidad de Salzburg, analizan poblaciones preindustriales y muestran patrones de sueño alineados con el ciclo solar.

Datos de un estudio de 2015 señalan que en diferentes comunidades tradicionales las personas tienden a despertarse poco antes de la salida del sol y a dormir tres horas después, variando sólo una hora entre verano e invierno sin intervención de relojes.

Investigaciones recientes vinculan el cambio
Investigaciones recientes vinculan el cambio bianual de hora con mayor incidencia de cáncer, obesidad y diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martha Merrow, cronobióloga de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, subraya que el horario de verano introduce un conflicto con las señales solares. “Con el horario de verano, hay que usar más el despertador. Deberíamos buscar formas de no usar el despertador. Cada vez que lo usamos, nos privamos de dormir”, argumenta, según publicó Time Magazine.

Evaluar el efecto exacto sobre la salud de mantener el Horario de Verano ha resultado complejo, señala Elizabeth Klerman, profesora de neurología en Harvard Medical School. La académica explica que ocurre un fenómeno particular en los extremos de los husos horarios: quienes viven en el oeste sufren un desfase mayor entre el horario legal y el solar, efectos comparables a los que causa el horario de verano prolongado. Un análisis citado indica que en estas regiones se registran más casos de cáncer, obesidad y diabetes, y mayores niveles de privación de sueño.

Diversas investigaciones mencionadas por Time Magazine señalan un pico de accidentes automovilísticos el día posterior al cambio de hora. Además, el retorno al horario estándar coincide con una reducción en los infartos, mientras que el traslado al horario de verano se asocia con un aumento.

Temas Relacionados

Horario de veranoOtoñoSalud públicaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Donald Trump aseguró que Xi Jinping conoce las consecuencias de una posible invasión china a Taiwán: “Lo entiende muy bien”

El mandatario estadounidense evitó en una entrevista confirmar si ordenaría la intervención militar en caso de un ataque chino: “No quiero revelar mis secretos”. Aseguró que funcionarios chinos le dijeron que “nunca harían nada mientras él sea presidente”

Donald Trump aseguró que Xi

Quién es quién en la carrera por la alcaldía de Nueva York: un socialista de 34 años, un ex gobernador acosado por escándalos y un vigilante con boina roja

El “favorito sorpresa” Zohran Mamdani promete revolucionar la ciudad con guarderías y autobuses gratuitos. Enfrenta al veterano Andrew Cuomo, caído en desgracia por acoso sexual, y al republicano Curtis Sliwa, gerente nocturno de McDonald’s convertido en líder de patrulla del metro

Quién es quién en la

La segunda súper luna llena del año ocurrirá en noviembre: día y hora para verla desde EEUU

Este fenómeno astronómico hace que la luna se vea más brillante y más grande

La segunda súper luna llena

Millones de estadounidenses podrían pagar más del doble en los planes de Obamacare en 2026

El aumento, que se prevé en un 114% en promedio, coincide con la apertura del periodo de inscripción y se enmarca en el actual cierre parcial del gobierno federal

Millones de estadounidenses podrían pagar

Nueva York elige alcalde: el demócrata Zohran Mamdani lidera las encuestas mientras Trump lo tilda de “comunista”

El legislador musulmán de 34 años supera por 10 puntos al ex gobernador Andrew Cuomo en la intención de voto previo a la elección del martes. El presidente republicano amenazó con retener fondos federales si gana

Nueva York elige alcalde: el
DEPORTES
Se corrió la “Carrera de

Se corrió la “Carrera de Boca” en Comodoro Rivadavia y reunió a cientos de hinchas en el sur del país

El sugerente mensaje de Dibu Martínez tras su error en uno de los goles del Liverpool frente al Aston Villa

La impactante cifra de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: superó los goles que anotó en el City con 1000 minutos menos de juego

Giro en el caso que conmocionó al automovilismo: revelan el motivo por el que un piloto que soñaba con llegar a la F1 asesinó a su padre

Godoy Cruz y San Martín de San Juan se miden en un clásico vital para salvarse del descenso: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Carla Calabrese compite con Antonio

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

La palabra de Carlos Casella tras suspender las funciones de La Revista del Cervantes por un problema de salud

El conmovedor mensaje de Georgina Barbarossa para su esposo a 24 años de su muerte en un violento asalto

De la cocina a la Noche de Brujas: los concursantes de MasterChef armaron su propia fiesta de Halloween

El desopilante baile de Maxi López con Ian Lucas al ritmo de cumbia que se volvió viral

INFOBAE AMÉRICA

Para la fiscal, el robo

Para la fiscal, el robo del Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta

Los EEUU y la Argentina, de la histórica incompatibilidad económica a la compatibilidad

La icónica serie de Norman Rockwell sale de la Casa Blanca y va a subasta tras años de disputa familiar

La muerte se convierte en un negocio en una Corea del Sur envejecida y solitaria: “La demanda solo va a aumentar”

260.000 personas atrapadas en El Fasher tras su captura por parte de los paramilitares de Sudán: “La mayoría están muertos, capturados o escondidos”