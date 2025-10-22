Estados Unidos

Oferentes y acreedores se enfrentan en Delaware por la subasta de Citgo con ofertas de hasta 7.900 millones

Venezuela y la petrolera piden rechazar la oferta de 5.900 millones de Elliott Investment por “bajo precio” mientras se agota el tiempo para cerrar el proceso judicial

Una vista aérea muestra el cartel de Citgo iluminado sobre Kenmore Square en Boston, Massachusetts, EEUU, el 22 de septiembre de 2025 (REUTERS/Brian Snyder)

Oferentes que persiguen la matriz del refinador de propiedad venezolana Citgo Petroleum y acreedores que esperan cobrar fondos de una subasta judicial se enfrentaron en Delaware el martes sobre qué oferta debería ser aprobada por la corte, mientras se agota el tiempo para avanzar hacia una adquisición.

Tras tres rondas de licitación, el tribunal intenta completar la subasta para compensar a hasta 15 acreedores por impagos de deuda y expropiaciones en Venezuela. La matriz de Citgo, PDV Holding, fue declarada responsable de la deuda del país sudamericano como parte del caso, que ya lleva ocho años.

Los abogados que representan a Citgo y Venezuela pidieron a la corte en una audiencia rechazar una oferta de 5.900 millones de dólares de una filial de Elliott Investment Management debido a su “bajo precio”, que es inferior a una oferta rival de 7.900 millones de dólares de una filial de Gold Reserve GRZ.V, y dijeron que el proceso de venta fue “defectuoso”.

La oferta de Amber Energy, afiliada de Elliott, fue recomendada en agosto por un funcionario que supervisa la subasta, un cambio con respecto a su apoyo previo a la oferta de Gold Reserve. Objeciones e impugnaciones han impedido que el tribunal avance con el proceso de venta en los últimos meses.

Un abogado del funcionario judicial Robert Pincus afirmó que el tribunal llevó a cabo “el proceso de comercialización más amplio de cualquier activo jamás realizado”.

También dijo que la oferta de Amber implica un valor de negocio de aproximadamente 9.500 millones de dólares y ofrece la mejor combinación de precio y probabilidad de cierre de la transacción.

FOTO DE ARCHIVO: Un cartel de Citgo Petroleum se ve en su sede en Houston, Texas, EEUU, 11 de enero de 2024 (REUTERS/Go Nakamura/Foto de archivo)

La oferta de Amber incluye un acuerdo paralelo para pagar 2.100 millones de dólares a los tenedores de un bono venezolano en mora.

Dado que el acuerdo solo es válido hasta principios de diciembre, Amber, Pincus y algunos acreedores están presionando al tribunal para que seleccione pronto un ganador.

“No estamos aquí para sobrecargar al tribunal, sino como suplicantes y para solicitar que el tribunal tenga en cuenta esa fecha”, dijo Andrew Rossman, abogado de Amber.

Si la oferta recomendada no se materializa, podría ser necesario firmar un nuevo acuerdo con los bonistas o incluso reiniciar el proceso de ofertas, han señalado abogados y asesores del tribunal. Un representante de los bonistas dijo en la audiencia que por ahora se están apegando a los términos de su acuerdo con Amber.

Obstáculos en el camino

El juez de Delaware, Leonard Stark, escuchó esta semana argumentos sobre las mociones presentadas por Venezuela y Gold Reserve para descalificarlo a él, al funcionario judicial Pincus y a dos firmas asesoras por presunto conflicto de intereses.

También se presentaron ante el tribunal los argumentos finales sobre las ofertas.

La oferta de Amber “es tan baja (...) que conmociona la conciencia de este tribunal y no puede confirmarse”, declaró Nathan Eimer, abogado de Citgo y PDV Holding, durante la audiencia.

Gold Reserve también solicitó al tribunal que rechazara la oferta de Amber y aprobara la oferta presentada por su subsidiaria, que es aproximadamente 2.000 millones de dólares más alta, pero no incluye un acuerdo para pagar a los tenedores de bonos venezolanos.

La oferta de Gold Reserve pretende distribuir las ganancias de la subasta entre un mayor número de acreedores en Delaware, en lugar de resolver el reclamo de los tenedores, que siguen peleando por la validez de sus bonos en un caso separado en Nueva York.

“Sería una injusticia fundamental que una cantidad sustancial de valor se desviara de los acreedores judiciales adjuntos a los tenedores de bonos de 2020 sobre la base de una garantía, un instrumento de prenda que podría considerarse inválido”, declaró Matthew Kirtland, abogado de Gold Reserve.

Tanto el dictador Nicolás Maduro como la oposición rechazan la subasta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha protegido a Citgo de los acreedores en los últimos años, debe aprobar al ganador de la subasta.

(Con información de Reuters)

