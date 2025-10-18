Una reconocida empresa de cruceros anunció nuevas rutas, barcos y destinos exclusivos para 2026

Tres barcos de Royal Caribbean serán renovados bajo el programa Royal Amplified en 2026. (REUTERS/Paola Chiomante/File Photo)

Royal Caribbean anunció una serie de transformaciones para 2026 que contemplan la llegada de un nuevo crucero insignia, la apertura de destinos turísticos exclusivos y la ejecución de renovaciones en su flota existente. Las medidas afectarán a pasajeros de todo el mundo que planean viajar en rutas por el Mediterráneo, el Caribe y la costa oeste de Estados Unidos desde ese año, además de impactar la competencia entre compañías de cruceros globales por la actualización de productos y la diversificación de servicios.

El reporte original de Royal Caribbean Blog recogió los anuncios realizados por voceros de Royal Caribbean International y los planes de la compañía para incorporar el tercer barco de la clase Icon, mejoras en instalaciones actuales y nuevas propuestas de ocio. La información ha sido replicada y ampliada por agencias informativas como Reuters y medios especializados en turismo y economía marítima. La misma fuente oficial de la empresa precisó calendarios tentativos, características de productos y proyectos en desarrollo en comunicados publicados a principios de octubre de 2025.

La industria de cruceros se encuentra en un periodo de expansión y ajuste, como reflejan las cifras de crecimiento en reservas y la inversión sostenida en infraestructura. La competencia entre los principales operadores ha motivado la aceleración de lanzamientos y la construcción de destinos exclusivos. Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés), el mercado global proyecta un aumento de capacidad superior al 10% para los próximos dos años frente a ejercicios previos, lo que explica la alta expectativa en torno a las novedades anunciadas para 2026.

¿Cuál es el nuevo barco de Royal Caribbean para 2026 y cuándo se inaugura?

El próximo buque insignia de Royal Caribbean International llevará el nombre de Legend of the Seas y se integrará a la flota en julio de 2026, según informó el sitio oficial de la compañía. La nave, tercera de la serie Icon, comenzará su temporada inaugural en el Mediterráneo y, posteriormente, será posicionada en Port Everglades (Fort Lauderdale, Estados Unidos) para el periodo invernal.

Reuters detalló que el primer viaje del Legend of the Seas está programado para el 11 de julio de 2026 con itinerarios previstos en puertos clave del Mediterráneo durante el verano boreal y, más adelante, cruzará el Atlántico para operar desde el sur de Florida hacia destinos del Caribe. El desembarco en Port Everglades está pautado para el 9 de noviembre de ese año. El barco incluirá novedades como una puesta en escena de “Charlie y la fábrica de chocolate” de Roald Dahl, una estación temática llamada Royal Railway Legend Station, un Hollywoodland Supper Club, una versión renovada del área Surfside y nuevas opciones gastronómicas en el Aquadome Market.

Royal Caribbean anuncia el lanzamiento de su nuevo crucero insignia Legend of the Seas para 2026. (Credit Image: © Jordi Boixareu/ZUMA Press Wire)

¿Cuándo abre el Royal Beach Club Cozumel y cuáles son sus servicios?

De acuerdo con información oficial de Royal Caribbean International, durante la segunda mitad de 2026 abrirá el Royal Beach Club Cozumel, la segunda instalación de este tipo tras el lanzamiento inicial en Nassau, Bahamas, a finales de 2025. Este formato propone acceso limitado a pasajeros y experiencias diferenciadas respecto de las escalas tradicionales, con una oferta que incluye piscinas, playa, gastronomía y actividades culturales propias de la zona.

La empresa precisó que el Royal Beach Club Cozumel estará ubicado a 10 minutos del muelle principal y contará con dos piscinas climatizadas, una zona de bar acuático y sectores de playa para actividades recreativas. El ingreso tendrá costo adicional, equiparable al de una excursión oficial de la línea. Royal Caribbean Blog publicó renders preliminares del proyecto y recogió declaraciones institucionales en las que la naviera asegura que el complejo ofrecerá “el mejor día de playa posible en Cozumel”, sin especificar tarifas definitivas ni aforo.

¿Qué barcos de Royal Caribbean serán renovados en 2026?

En el primer trimestre de 2026, Royal Caribbean International sacará de servicio temporalmente tres de sus embarcaciones para realizar obras de modernización bajo el programa Royal Amplified. Los buques seleccionados son Ovation of the Seas, Harmony of the Seas y Liberty of the Seas, de acuerdo con la planificación oficial revisada por Reuters y confirmada en comunicados dirigidos a inversores y agencias de viajes.

“Estas renovaciones permitirán actualizar restaurantes, actividades y las categorías de suites a estándares equiparables a los de los barcos más nuevos”, señaló un portavoz de la naviera, citado por Royal Caribbean Blog. La duración de las intervenciones será de aproximadamente un mes para cada nave, con el objetivo de optimizar la experiencia de los pasajeros y mantener la competitividad de la flota ante el crecimiento de las nuevas series como Icon y Quantum Ultra.

La compañía abrirá el exclusivo Royal Beach Club Cozumel en la segunda mitad de 2026. (REUTERS/Paola Chiomante/File Photo)

¿Cuándo se reanudan los cruceros de Royal Caribbean a Labadee, Haití?

Desde abril de 2025, Royal Caribbean International interrumpió las visitas a su enclave privado en Labadee debido a la situación política y de seguridad que atraviesa Haití. Múltiples reportes, entre ellos los de Reuters y Royal Caribbean Blog, confirmaron que las cancelaciones de escalas se extenderán al menos hasta mayo de 2026. Las autoridades de la empresa han comunicado de forma reiterada que la decisión se tomó “por precaución” en respuesta al contexto actual del país y subrayaron que la reactivación dependerá de criterios de seguridad evaluados junto a organismos internacionales de protección y turismo.

La misma fuente informó que las rutas originalmente programadas con escala en Labadee han sido modificadas hacia destinos alternativos como Turks & Caicos, Grand Cayman o Cozumel. Hasta el momento no se ha hecho pública una fecha concreta para el retorno, aunque la empresa mantiene bajo revisión la evolución de la situación en la isla.

¿Royal Caribbean operará cruceros desde San Diego en 2026?

A partir de octubre de 2026, Royal Caribbean International comenzará a operar desde un nuevo puerto base en San Diego, California, según señalaron comunicados institucionales y recogió Reuters. El Serenade of the Seas será la nave asignada y ofrecerá recorridos por la costa del Pacífico mexicano, incluyendo escalas en Ensenada y, por primera vez en la historia de la naviera, en La Paz, Baja California Sur.

La decisión de incorporar San Diego como homeport amplía la estrategia de diversificación geográfica iniciada en años anteriores, cuando la compañía solo operaba en la costa oeste de Estados Unidos desde el puerto de Los Ángeles (San Pedro). La propuesta incluye cruceros de diferente duración adaptados a la demanda del mercado estadounidense y canadiense, con acceso facilitado a nuevos puertos de interés turístico.

Las novedades de Royal Caribbean para 2026 impulsan la competencia y la diversificación en la industria de cruceros global. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona/File Photo)

¿Qué impacto tendrán estos cambios en pasajeros y la industria de cruceros?

Las transformaciones previstas por Royal Caribbean International configuran un panorama de expansión y renovación que afecta tanto a los clientes que planifican sus viajes para 2026 como al conjunto de la industria de cruceros a nivel global. El lanzamiento de barcos de última generación y la apertura de instalaciones exclusivas refuerzan la competencia interempresarial y modifican la oferta de experiencias disponibles.

La compañía mantiene activos los canales oficiales de información para actualizar detalles sobre fechas, precios y operativa futura, al tiempo que las reservas y ventas anticipadas reflejan niveles elevados de interés, de acuerdo con datos del sector citados por Reuters y la propia naviera. A medida que se publiquen calendarios definitivos y se completen los procesos de renovación y apertura, los pasajeros podrán acceder a nuevas alternativas de viaje y entretenimiento.