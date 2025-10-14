Descendientes Sioux demandaron al gobierno de EEUU: buscan reconocimiento federal y compensación monetario

Descendientes Sioux presentaron una demanda reclamando tierras equivalentes a 1.295 kilómetros cuadrados, conocidas como la Reserva de Lake Pepin. (REUTERS/Shannon VanRaes)

Los descendientes Sioux presentaron una demanda ante el gobierno de Estados Unidos en busca de reconocimiento federal para su tribu y solicitan una compensación económica por la pérdida de tierras que, según su abogado, fueron despojadas fraudulentamente.

El reclamo central se basa en la recuperación de la identidad Dakota y en la indemnización por más de 129.500 hectáreas de territorio en Minnesota, concretamente la zona conocida como Reserva de Lake Pepin.

La acción legal ingresó ante el Tribunal Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos y representa a la tribu conocida históricamente como “Sioux half-breed” y sus descendientes.

Tom Smith, descendiente directo de los Mdewakanton Dakota, explicó públicamente en el Día de los Pueblos Indígenas que el reconocimiento federal es prioritario para restituir una identidad arrebatada: “este reconocimiento federal restaurará y preservará la identidad Dakota de la que estos descendientes han sido privados por tanto tiempo”, aseguró Smith.

La acción judicial exige una compensación de al menos 5 mil millones de dólares por el despojo de tierras. (REUTERS/Shannon VanRaes)

Reclamo por tierras

La demanda también busca indemnizaciones económicas relacionadas con la pérdida de tierras denominada Lake Pepin Reservation. Según el abogado Erick Kaardal, las 129.500 hectáreas de territorio formaban parte de un terreno protegido por un acuerdo que nunca se ejecutó debido a lo que califica como fraude, manipulación y engaño. “Solicitamos el reconocimiento federal y, además, daños económicos por las tierras que fueron usurpadas mediante prácticas fraudulentas,” precisó Kaardal.

De acuerdo con la Sociedad Histórica de Minnesota, el Tratado de Prairie du Chien de 1830 destinó 129.500 hectáreas de terreno al oeste del Lago Pepin para los descendientes Sioux. En aquel entonces, representantes federales intentaron sin éxito comprar la tierra a la tribu, pero los acuerdos nunca se concretaron bajo los términos originales.

Kaardal relató que en 1849 funcionarios federales realizaron una oferta formal para comprar la reserva por 200,000 dólares, pero el Senado de Estados Unidos no ratificó el tratado: “el Senado de Estados Unidos no ratificó el tratado porque era demasiado costoso”, explicó el abogado.

Dos años más tarde, en 1851, autoridades federales y la nación Dakota firmaron acuerdos de venta de tierras que establecieron el control del gobierno sobre el sur de Minnesota. Kaardal detalla que estos acuerdos incluían una provisión especial para la Reserva de Lake Pepin, implicando un pago de 150,000 dólares, pero la disposición fue eliminada porque los descendientes Sioux no participaron en la consulta.

En 1849 funcionarios federales realizaron una oferta formal para comprar la reserva pero el Senado no ratificó el tratado. (Europa Press)

Reconocimiento ausente y documentos omitidos

En 1970, un comisionado del Departamento del Interior escribió una carta a la Oficina General de Tierras de Minnesota, la cual validó patentes sobre áreas anteriormente asignadas a los descendientes Sioux, pero no reconoció el título indígena establecido en el tratado de 1830, informó Kaardal.

La demanda, según Kaardal, exige al menos 5 mil millones de dólares en daños económicos. Tras el ingreso de la acción legal, la Oficina de Asuntos Indígenas y la Oficina de Educación Indígena de Estados Unidos fueron contactadas para comentario, aunque hasta el momento no emitieron respuesta. La Oficina de Administración de Tierras indicó que no comenta sobre litigios en curso.

La controversia por el reconocimiento y la propiedad de las tierras en el área de Minnesota tiene antecedentes de negociaciones fallidas y tratados que, según los descendientes Sioux, se incumplieron o se manipularon a su favor sin su consentimiento directo.

La demanda busca que los descendientes sean reconocidos como tribu a nivel federal, lo que otorgaría derechos legales, políticos y acceso a recursos federales, además de restaurar una herencia que consideran menoscabada.

El caso se suma a los reclamos históricos de pueblos originarios en Estados Unidos respecto a tratados y derechos sobre territorios ancestrales. La solicitud presentada por los descendientes Sioux confirma la persistencia de disputas legales por el reconocimiento de derechos tribales y reparación por la pérdida de tierras.