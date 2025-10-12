Trump envió un mensaje conciliador a Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales: “EEUU quiere ayudar a China, no hacerle daño”

El presidente estadounidense Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping en una cumbre en Osaka, Japón, el 29 de junio del 2019 (AP foto/Susan Walsh)

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este domingo un mensaje en tono conciliador con China y en particular con su presidente, Xi Jinping, y subrayó que “Estados Unidos quiere ayudar a China, no hacerle daño”, tras amenazar con nuevo aranceles.

“No se preocupen por China. ¡Todo estará bien! El presidente Xi, que es muy respetado, solo tuvo un mal momento. No quiere que su país caiga en una depresión y yo tampoco. ¡¡¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no hacerle daño!!!”, publicó Trump en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.

Este mensaje supone un cambio drástico del tono, ya que hace unos días el propio Trump acusaba a China de tomar medidas “siniestras y hostiles” en referencia a los controles a la exportación de tierras raras. En concreto, denunció que China estaba intentando “tomar al mundo como rehén” y anunció un “incremento tremendo de los aranceles” sobre los productos chinos.

Este mismo domingo, el Ministerio de Comercio chino instó a Washington a “rectificar rápidamente sus prácticas equivocadas” y abrir “consultas de igual a igual”. “No queremos una guerra arancelaria, pero no le tenemos miedo tampoco”, advirtió.

“China insta a Estados Unidos a corregir con prontitud sus prácticas erróneas, atenerse a los importantes consensos de las conversaciones telefónicas entre ambos jefes de Estado (...) y a abordar las respectivas preocupaciones y gestionar adecuadamente las diferencias mediante el diálogo, sobre la base del respeto mutuo y la consulta en igualdad de condiciones”, señaló un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

ARCHIVO - Una vista aérea de un puerto de contenedores se ve en Qingdao, en el este de la provincia china de Shandong, el 6 de junio de 2024 (Chinatopix via AP, Archivo)

Beijing indicó que si Estados Unidos “insiste en el camino equivocado” con los aranceles, tomará “medidas drásticas” para proteger sus intereses. Además, matizó que los controles a la exportación no suponen una “prohibición de las exportaciones” y que habrá licencias para usos civiles y humanitarios.

China controla casi el 70 por ciento de la minería mundial de tierras raras y en torno al 90 por ciento de la industria de procesamiento de estos materiales. Estos elementos son fundamentales para fabricar turbinas de avión, teléfonos inteligentes, radares o vehículos eléctricos.

Beijing y Washington alcanzaron una tensa tregua meses atrás en la batalla comercial bilateral que comenzó a principios de año y que puso en jaque el intercambio entre ambas potencias, pero las tensiones volvieron a intensificarse en los últimos días.

Las tensiones se han intensificado desde que en abril se agudizó la guerra comercial, a pesar de que el 18 de septiembre ambos mandatarios aprobaron por vía telefónica un acuerdo preliminar para permitir a TikTok operar en Estados Unidos y acordaron reunirse a fines de octubre en el marco de la APEC en Corea del Sur.

China anunció el viernes pasado la imposición de “tarifas portuarias especiales” a los buques operados y construidos en Estados Unidos, calificando la medida como una “acción defensiva”. El régimen chino justificó su decisión argumentando que las tarifas portuarias impuestas por Washington a barcos chinos “perjudican gravemente los intereses de China”.

Estados Unidos implementó esas tarifas en abril como parte de un plan para reactivar la industria naval nacional, tras décadas de declive que han dejado a China y a otros países asiáticos en una posición dominante en el sector.