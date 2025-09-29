Estados Unidos

Un hombre de 99 años fue atacado y robado en Nueva York: le robaron 20.000 dólares

El agresor, que permanece prófugo, habría seleccionado a su objetivo tras estudiar sus rutinas varios días antes

Rossana Marín

Un video captado por cámaras
Un video captado por cámaras de seguridad muestra al sospechoso cubierto con un pasamontañas negro y prendas oscuras. (NYPD)

Un hombre de 99 años fue víctima de un violento asalto y robo en Washington Heights, Nueva York, donde un individuo armado le sustrajo aproximadamente 20.000 dólares de su oficina y le causó varias heridas, informaron la Policía de Nueva York (NYPD) y medios locales como ABC News y New York Post. El agresor, que permanece prófugo, habría seleccionado a su objetivo tras estudiar sus rutinas, de acuerdo con la investigación policial.

La mañana del lunes 23 de septiembre, el propietario del edificio, cuya identidad no se ha difundido, se encontraba junto a una de las entradas de su residencia, ubicada en West 187th Street cerca de Audubon Avenue, cuando recibió la llamada de una persona que le indicó tener un paquete para entregar.

Según declaraciones recogidas por el New York Post, el sospechoso conocía la existencia de un acceso lateral poco visible del inmueble. Cuando el hombre salió a abrir la puerta lateral, el asaltante, encapuchado y con pasamontañas, aprovechó para empujar la reja, forcejeó con la víctima e ingresó a la fuerza.

ABC News detalló que una vez dentro, el atacante colocó un arma en el cuello del anciano y exigió que lo llevara a una oficina en el sótano, donde se resguardaba el dinero correspondiente al cobro de alquileres de ese edificio y de otros dos inmuebles de su propiedad, también en la zona.

Mientras ambos descendían hasta la oficina, se produjo un breve forcejeo. El jefe de detectives Kenny describió el momento: “el propietario de 99 años trata de resistirse. Durante la pelea en la entrada, su mano queda atrapada entre la otra puerta y el marco de metal, la lesiona y requiere puntos de sutura”.

La policía de Nueva York
El agresor, que según la policía hablaba únicamente español, logró acceder al despacho privado y sustrajo los 20.000 dólares almacenados en un armario, para después abandonar el lugar a pie con el botín.

El ataque dejó a la víctima con dos dedos fracturados y una herida en la mano. Fue trasladado al Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia/Presbiteriano de Nueva York, donde recibió atención médica, confirmó la Policía de Nueva York a ABC News. El nieto del afectado declaró a la prensa local, que su abuelo “es un guerrero, es muy fuerte. Me transmitió esa fortaleza”.

El presunto asaltante vestía un pasamontañas negro, guantes del mismo color, sudadera gris, pantalón deportivo negro y zapatillas blancas, según el reporte policial difundido por la NYPD, que incluyó imágenes obtenidas por cámaras de vigilancia.

Las autoridades difundieron los videos y pidieron la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del sospechoso. Toda información relevante puede comunicarse a los teléfonos 1-800-577-TIPS (8477) y, en español, al 1-888-57-PISTA (74782), o de manera anónima a través del sitio web https://crimestoppers.nypdonline.org/.

Para los investigadores, la familiaridad del agresor con el inmueble y con los horarios del propietario resulta un punto clave. “Era evidente que el autor del robo conocía bien el edificio y la rutina diaria del propietario”, subrayó Kenny en conferencia de prensa, difundida por el New York Post.

Por el momento, no se han reportado arrestos y el caso sigue bajo investigación policial. Según los informes proporcionados por ABC News y New York Post, la comunidad de Washington Heights permanece alerta ante el inusual hecho y colabora activamente con el proceso de identificación del presunto responsable.

