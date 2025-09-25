Estados Unidos

La ONU le informó a Donald Trump que inició una investigación sobre sus denuncias de sabotaje

Washington exigió explicaciones sobre el fallo de una escalera mecánica, y el mal funcionamiento del teleprompter y el sistema de megafonía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/MIKE SEGAR)

Naciones Unidas comunicó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el inicio de una “investigación exhaustiva” sobre lo que el líder estadounidense calificó de “triple sabotaje” durante su visita a la sede de la organización.

Washington envió el miércoles una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, exigiendo explicaciones sobre el fallo de una escalera mecánica que dejó atrapados a Trump y a la primera dama, Melania Trump, así como el mal funcionamiento del teleprompter y del sistema de megafonía.

“El secretario general informó a la Misión Permanente de Estados Unidos que ya había ordenado una investigación exhaustiva y expresó que la ONU está dispuesta a cooperar con total transparencia con las autoridades estadounidenses para determinar las causas de los incidentes”, declaró en la noche del miércoles el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el centro, y la primera dama Melania Trump, arriba a la derecha, suben por la escalera mecánica después de que esta se detuviera mientras se dirigían al Salón de la Asamblea General, en la sede de la ONU, el martes 23 de septiembre de 2025 (AP Foto/Stefan Jeremiah)

En un extenso y airado mensaje en redes sociales, Trump describió la serie de contratiempos como “muy siniestros”, pidió el arresto de los responsables y afirmó que el Servicio Secreto de Estados Unidos también estaba investigando.

No fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse”, escribió en su plataforma Truth Social. “Exijo una investigación inmediata”, añadió.

Los problemas técnicos persiguieron a Trump antes y durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Imágenes mostraron al presidente de 79 años y a Melania Trump subiendo por una escalera mecánica el martes, cuando esta se detuvo bruscamente. Más tarde, al comenzar su discurso, señaló que el teleprompter no funcionaba.

Gran parte de su oratoria la dedicó a criticar a la ONU, acusándola de financiar la migración irregular que estaba convirtiendo a Estados Unidos y a los países europeos en un “infierno” y de no apoyar sus esfuerzos de paz en Gaza y Ucrania.

Si bien Trump se mostró inicialmente en tono de broma respecto al incidente con la escalera mecánica, su actitud se endureció al día siguiente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en plena intervención en la ONU (REUTERS/MIKE SEGAR)

La ONU ha insistido en que el teleprompter fue operado por la Casa Blanca.

Respecto a la escalera, Dujarric informó a periodistas el miércoles que un videógrafo de la delegación estadounidense, que grababa en la escalera, accionó accidentalmente un interruptor que la detuvo.

Trump también se quejó de que el sistema de megafonía estaba manipulado para que su discurso de una hora no pudiera oírse.

“El sistema de sonido fue diseñado para que los asistentes pudieran escuchar los discursos traducidos a seis idiomas mediante auriculares”, declaró un funcionario de la ONU que habló bajo condición de anonimato.

(Con información de AFP)

