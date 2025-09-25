Estados Unidos

Trump denunció un “triple sabotaje” en la ONU y exigió arrestos tras las fallas en su participación en la Asamblea General

El presidente estadounidense aseguró que la detención de una escalera mecánica, el apagón del teleprompter y problemas de sonido fueron parte de un plan en su contra durante la cumbre en Nueva York. Naciones Unidas desestimó las acusaciones y atribuyó los incidentes a errores técnicos y al propio equipo de la Casa Blanca

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló el martes en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York (REUTERS/MIKE SEGAR)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles una investigación sobre lo que denominó un "triple sabotaje" luego de una serie de fallos ocurridos durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Según Trump, el martes sufrieron problemas con una escalera mecánica, el telepronter y el sistema de sonido mientras él se encontraba en la sede de la ONU.

En un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump calificó el episodio como “muy siniestro” y exigió que los responsables sean arrestados.

“Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían estar avergonzados”, afirmó el mandatario y señaló que envió una carta al secretario general de la organización, Antonio Guterres, pidiendo una investigación inmediata. “No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada”, subrayó.

Los incidentes comenzaron cuando el presidente, de 79 años, y la primera dama Melania Trump, subieron a la escalera mecánica de la sede de la ONU, que se detuvo repentinamente, obligándolos a caminar. El propio Trump comentó en su publicación: “Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero”.

Al llegar al estrado de la 80° Asamblea General de la ONU, Trump se disponía a pronunciar su discurso cuando, según relató, el teleprompter dejó de funcionar durante los primeros 15 minutos. “La pantalla estaba completamente negra”, sostuvo en la misma publicación. Durante el resto de su intervención, Trump criticó duramente a la ONU, a la que acusó de financiar la migración ilegal y de fracasar en el respaldo a sus iniciativas de paz en Gaza y Ucrania.

El presidente también denunció una presunta anomalía en el sistema de sonido del auditorio, afirmando que los asistentes no pudieron escuchar con claridad su intervención. Según Trump, Melania le comunicó que no había podido oír sus palabras.

Trump advirtió problemas con el teleprompter en la ONU

“Esto no fue una casualidad”, aseguró Trump, quien indicó que también el Servicio Secreto estadounidense examina los hechos. Solicitó que se conserven las grabaciones de seguridad para analizar el episodio ocurrido con la escalera mecánica.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) respondió que los eventos tuvieron explicaciones simples y desestimó las acusaciones. Stephane Dujarric, portavoz del secretario general, explicó en un comunicado que un camarógrafo de la delegación estadounidense, al subir de espaldas por la escalera y llegar al final, habría activado “involuntariamente” el mecanismo de seguridad, lo que causó la abrupta detención.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros en hablar en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jeenah Moon)

Respecto al fallo del telepronter, la ONU manifestó que el aparato era operado exclusivamente por personal de la Casa Blanca durante la intervención, por lo que no tenía comentarios al respecto. La organización tampoco se pronunció directamente sobre la queja relativa al sistema de sonido en la sala principal.

Durante la jornada del martes, Trump había restado importancia a lo sucedido, llegando a bromear acerca de la escalera mecánica. Sin embargo, al día siguiente reiteró que los hechos constituyeron una “vergüenza real” para la ONU y exigió que se identificara y sancionara a los responsables. “Los que hicieron esto deberían ir presos”, enfatizó el presidente en su mensaje en Truth Social.

(Con información de AFP, AP y EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpONUúltimas noticias américasabotaje

Últimas Noticias

Dos millones de migrantes han salido de EEUU desde el regreso de Trump a la Casa Blanca: DHS

El Departamento de Seguridad Nacional informó que más de 1,6 millones de personas partieron por decisión propia y otras 400.000 fueron expulsadas

Dos millones de migrantes han

Clima en Pensilvania: el estado del tiempo en Filadelfia para este jueves 25 de septiembre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Clima en Pensilvania: el estado

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

El presidente Ali y el secretario Rubio se reunieron en Nueva York mientras Washington reafirma su apoyo a la integridad territorial guyanesa en la disputa del Esequibo

Guyana y Estados Unidos refuerzan

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 25 de septiembre

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Reporte del estado del tiempo

Ranking Hulu EEUU: estas son las series de moda que lideran hoy

Con estas historias, Hulu busca mantenerse en el gusto de la gente

Ranking Hulu EEUU: estas son
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es la estricta rutina

Cómo es la estricta rutina de ejercicio y alimentación de Anthony Kiedis, líder de los Red Hot Chili Peppers

Milei participa de la gala del Atlantic Council en Nueva York y Scott Bessent le entregará un premio

Mañana indagarán a los cuatro detenidos por el triple crimen: el misterio del principal sospechoso

Alerta por una nueva ciclogénesis en el AMBA: se espera otro fin de semana de lluvia y fuertes vientos

Gastronómicos: la justicia laboral falló en favor de Barrionuevo por las elecciones realizadas en 2021

INFOBAE AMÉRICA
Guyana y Estados Unidos refuerzan

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

TELESHOW
Ernesto Arriaga publicó un curioso

Ernesto Arriaga publicó un curioso video para anunciar una cirugía y al salir llevó tranquilidad: “Fiumm, fiumm”

Yanina Latorre criticó con dureza a Wanda Nara luego de su intercambio irónico con Maxi López en las redes

Luis Brandoni debió suspender su obra de teatro tras sufrir una ligera descompensación

Zaira Nara habló sobre la relación entre su hermana Wanda y Maxi López: “Lo agradezco”

Nati Jota defendió a Agustín Franzoni tras el repudio que recibieron sus dichos sobre Flor Jazmín Peña