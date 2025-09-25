Trump denunció un “triple sabotaje” en la ONU y exigió arrestos tras las fallas en su participación en la Asamblea General

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló el martes en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York (REUTERS/MIKE SEGAR)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles una investigación sobre lo que denominó un "triple sabotaje" luego de una serie de fallos ocurridos durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Según Trump, el martes sufrieron problemas con una escalera mecánica, el telepronter y el sistema de sonido mientras él se encontraba en la sede de la ONU.

En un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump calificó el episodio como “muy siniestro” y exigió que los responsables sean arrestados.

“Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían estar avergonzados”, afirmó el mandatario y señaló que envió una carta al secretario general de la organización, Antonio Guterres, pidiendo una investigación inmediata. “No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada”, subrayó.

Los incidentes comenzaron cuando el presidente, de 79 años, y la primera dama Melania Trump, subieron a la escalera mecánica de la sede de la ONU, que se detuvo repentinamente, obligándolos a caminar. El propio Trump comentó en su publicación: “Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero”.

Al llegar al estrado de la 80° Asamblea General de la ONU, Trump se disponía a pronunciar su discurso cuando, según relató, el teleprompter dejó de funcionar durante los primeros 15 minutos. “La pantalla estaba completamente negra”, sostuvo en la misma publicación. Durante el resto de su intervención, Trump criticó duramente a la ONU, a la que acusó de financiar la migración ilegal y de fracasar en el respaldo a sus iniciativas de paz en Gaza y Ucrania.

El presidente también denunció una presunta anomalía en el sistema de sonido del auditorio, afirmando que los asistentes no pudieron escuchar con claridad su intervención. Según Trump, Melania le comunicó que no había podido oír sus palabras.

Trump advirtió problemas con el teleprompter en la ONU

“Esto no fue una casualidad”, aseguró Trump, quien indicó que también el Servicio Secreto estadounidense examina los hechos. Solicitó que se conserven las grabaciones de seguridad para analizar el episodio ocurrido con la escalera mecánica.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) respondió que los eventos tuvieron explicaciones simples y desestimó las acusaciones. Stephane Dujarric, portavoz del secretario general, explicó en un comunicado que un camarógrafo de la delegación estadounidense, al subir de espaldas por la escalera y llegar al final, habría activado “involuntariamente” el mecanismo de seguridad, lo que causó la abrupta detención.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros en hablar en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jeenah Moon)

Respecto al fallo del telepronter, la ONU manifestó que el aparato era operado exclusivamente por personal de la Casa Blanca durante la intervención, por lo que no tenía comentarios al respecto. La organización tampoco se pronunció directamente sobre la queja relativa al sistema de sonido en la sala principal.

Durante la jornada del martes, Trump había restado importancia a lo sucedido, llegando a bromear acerca de la escalera mecánica. Sin embargo, al día siguiente reiteró que los hechos constituyeron una “vergüenza real” para la ONU y exigió que se identificara y sancionara a los responsables. “Los que hicieron esto deberían ir presos”, enfatizó el presidente en su mensaje en Truth Social.

(Con información de AFP, AP y EFE)