Estados Unidos

La ONU atribuyó a un camarógrafo de la delegación de EEUU la avería de la escalera mecánica que afectó a Trump

El portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, explicó que el mecanismo de seguridad se activó de forma accidental y precisó que este sistema está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados o arrastrados por el engranaje en movimiento

Guardar
El portavoz de la ONU,
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric

La Organización de Naciones Unidas (ONU) abrió este martes una investigación sobre el fallo de una escalera mecánica en su sede de Nueva York que afectó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su esposa, Melania, justo cuando ingresaban al edificio para participar en la Asamblea General.

El incidente ocurrió a las 9:50 de la mañana, cuando el mandatario, acompañado por la primera dama y su delegación, atravesó las puertas de seguridad y se dirigió hacia la escalera mecánica de la entrada de delegados.

Según relató Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general António Guterres, en una extensa nota publicada esa misma noche, “cuando el camarógrafo, que subía de espaldas por la escalera mecánica, llegó a la cima, la Primera Dama, seguida por el Presidente Trump, subieron los escalones de la parte inferior. En ese momento, la escalera mecánica se detuvo”.

El portavoz explicó que el percance se debió a la activación de “un mecanismo de seguridad incorporado” en el escalón de peine superior del aparato, el cual detuvo su funcionamiento. “El mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados accidentalmente en el engranaje. Es posible que el videógrafo haya activado inadvertidamente la función de seguridad descrita anteriormente”, precisó.

De acuerdo con Dujarric, un técnico presente en el lugar reinició la escalera tan pronto como la delegación llegó al segundo piso. La revisión de la unidad central de procesamiento de la máquina confirmó que el paro se produjo tras la activación de ese dispositivo de protección.

La oficina del portavoz recibió múltiples consultas de periodistas tras el incidente, en parte porque desde la Casa Blanca se insinuó la posibilidad de un acto intencionado. Karoline Leavitt, portavoz presidencial, escribió en su cuenta oficial de X: “Si alguien en la ONU detuvo deliberadamente la escalera mecánica cuando el presidente y la primera dama la utilizaban, debe ser despedido de inmediato y se debe iniciar una investigación”.

El episodio, aunque menor, se convirtió rápidamente en la anécdota del día y en un nuevo punto de fricción entre la administración Trump y la ONU, en un contexto de tensiones crecientes.

Durante su intervención ante la Asamblea General, el mandatario no dejó pasar la oportunidad de mencionarlo: “Las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas fueron una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso”, ironizó, en referencia también a un problema técnico ocurrido al inicio de su discurso.

Trump y Melania lograron mantener el equilibrio agarrándose del pasamanos y finalmente subieron los escalones a pie. Sin embargo, el percance lo incomodó visiblemente. Según allegados, el presidente es muy susceptible a los contratiempos durante sus apariciones públicas.

“Las dos cosas que recibí
“Las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas fueron una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso”, ironizó Trump, en referencia también a un problema técnico ocurrido al inicio de su discurso

La polémica se amplificó en redes sociales. Trump expresó su disgusto en su plataforma Truth Social, mientras que Leavitt difundió incluso un extracto del diario británico The Times, que señalaba que algunos empleados de la ONU habían bromeado sobre bloquear escaleras mecánicas y ascensores durante la visita presidencial.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

ONUStéphane DujarricDonald TrumpAsamblea General De La OnuAsamblea General De Las Naciones UnidasNueva YorkMelania TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunirán este miércoles en Nueva York tras el firme respaldo de Trump a Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller ruso sostendrán un intercambio al margen de la Asamblea General de la ONU, en momentos en que la diplomacia global observa con atención los movimientos en torno al conflicto ucraniano

Marco Rubio y Sergei Lavrov

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 23 de septiembre de 2025

Como cada martes, esta lotería estadounidense dió a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos

Trump cuestionó el regreso del programa de Jimmy Kimmel y aseguró que el presentador “pone en peligro a la cadena” ABC

El presidente de Estados Unidos acusó al programa de favorecer al Partido Demócrata y anticipó posibles acciones legales contra el canal de televisión

Trump cuestionó el regreso del

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 24 de septiembre en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: el pronóstico

EEUU volverá a enviar una tripulación a la Luna, la NASA adelantó la misión Artemis II: esta será la nueva fecha

La agencia espacial estadounidense confirmó que la operación durará diez días e incluirá experimentos biológicos inéditos durante el trayecto alrededor del satélite

EEUU volverá a enviar una
ÚLTIMAS NOTICIAS
En cuatro años se perdieron

En cuatro años se perdieron más de 500 colectivos en el AMBA y se duplicó la cantidad de unidades con más de una década de antigüedad

¿Adiós a las rotondas?: cómo funciona el sistema de cruces que se usa cada vez más en las rutas de Estados Unidos

Chubut plebiscita la eliminación de fueros especiales para los tres poderes del Estado y sindicalistas

Milei y Schiaretti rivalizan en Córdoba mientras las terceras fuerzas se resisten a la polarización

El peronismo bonaerense fortalece la capacitación electoral ante la implementación de la boleta única

INFOBAE AMÉRICA
Polémica en Brasil: Río de

Polémica en Brasil: Río de Janeiro otorgará un bonus económico a policías que “neutralicen” a presuntos criminales

Los videos más impactantes del supertifón Ragasa tras su paso por China, Taiwán y Filipinas

Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunirán este miércoles en Nueva York tras el firme respaldo de Trump a Ucrania

La Corte Constitucional de Ecuador solicitó ajustes al referéndum propuesto por Noboa para instalar una Constituyente

El brillo textil de los cerros del norte argentino ilumina Roma

TELESHOW
David Garrett, el violinista más

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos